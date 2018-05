Poglejte, kaj se je zgodilo po nori napovedi, da bo bitcoin poražen

Alexis Ohanian je imel s tem, ko je ustanovil spletni forum Reddit, ključno vlogo pri oblikovanju svetovnega spleta v to, kar je danes, saj Reddit velja za eno največjih in najvplivnejših internetnih skupnosti. Ohanian, ki v zadnjem času postaja tudi čedalje vplivnejši tehnološki vlagatelj, je morda dobro znan tudi ljubiteljem športa, saj je poročen s teniško šampionko Sereno Williams. Foto: Reuters

Če bi ethereum oziroma ether do konca leta 2018 res dosegel ceno 15 tisoč ameriških dolarjev (12.500 evrov), bitcoin pa 20 tisoč dolarjev (16.700 evrov), kot je v sredinem intervjuju za medij Fortune napovedal Alexis Ohanian, bi bitcoin izgubil status najvrednejše kriptovalute.

Tržna kapitalizacija ethereuma, ki ima v obtoku precej več enot kot bitcoin, bi namreč znašala skoraj 1,5 bilijona ameriških dolarjev (1,24 bilijona evrov), če upoštevamo trenutno število izdanih enot kriptovalute ether (okrog 99 milijonov). Po enakem kriteriju bi tržna kapitalizacija bitcoina znašala okrog 340 milijard dolarjev (283 milijard evrov), s čimer bi bil izenačen rekord, ki ga je bitcoin postavil v začetku januarja letos.

To so seveda veliki če-ji, saj bi moral ethereum v nekaj mesecih zrasti za več kot 20-krat, njegova cena trenutno znaša okrog 600 evrov, bitcoin pa s trenutno ceno okrog 7.700 evrov za več kot dvakrat. Foto: Reuters

Na trgu se je danes že začelo dogajati nekaj zanimivega. Po tem, ko so Ohanianovo napoved za medij Fortune povzeli nekateri najbolj znani svetovni mediji s področja kriptovalut, kot so Cointelegraph, CCN in News BTC, je cena ethereuma danes zjutraj zrasla že za skoraj šest odstotkov in pol, kar je najbolj strm dnevni skok v zadnjem tednu in mesecu:

Gibanja cene ethereuma navzgor ni mogoče v celoti pripisati Ohanianovi napovedi, saj so nanj lahko vplivali tudi drugi dejavniki, kot je predlog zakona, ki bi v Južni Koreji, ta je eden največjih svetovnih trgov s kriptovalutami, podjetjem spet dovoljeval izdajo in prodajo novih kriptožetonov za zbiranje zagonskih sredstev. Podjetja lastne kriptožetone praviloma izdajajo prav za omrežje ethereuma in jih prodajajo za kriptovaluto ether. A prav mogoče je sicer, da so na rast ethereuma vplivale prav Ohanianove besede - trg kriptovalut je namreč že večkrat dokazal, kako občutljiv je tudi na najbolj neznatne dejavnike. Foto: Coinmarketcap.com

Sliši se neverjetno, a ni nemogoče

Na spletu so se sicer že pojavili kritiki, ki Ohaniana obtožujejo, da so njegove napovedi preveč napihnjene in da se morda trudi ceno ethereuma umetno spraviti navzgor, ker ga je pred časom kupil veliko in ga želi prodati s čim večjim dobičkom.

Drugi so opozorili, da Ohanianova napoved sicer zveni privlečena za lase, a ni nemogoča. Čeprav pretekla rast nikakor ni indikator prihodnje, je uporabnik foruma Reddit spomnil na dejstvo, da je ethereum leto 2017 začel pri 6,6 evra, končal pa ga pri 631 evrih. Šlo je za skoraj stokratno povečanje cene.

Takole je šla cena ethereuma navzgor v letu 2017. Ob koncu decembra je za krajši čas dosegla 869 dolarjev oziroma 725 evrov, kar je bil 109-kratnik cene ethereuma na 1. januar 2017. Foto: Coinmarketcap.com

Ohanian je sicer dejal, da je takšno ceno za ethereum napovedal zato, ker ga ljudje v nasprotju z bitcoinom ne kupujejo zgolj zato, da bi ga dražje prodali, temveč na njegovem omrežju dejansko gradijo aplikacije in ga uporabljajo za sklepanje pametnih pogodb.

Preberite tudi:

Redek mejnik za bitcoin: kaj takega se bo zgodilo samo še štirikrat

Zakaj se je ustavil pritok milijonov v eno najbolj vročih slovenskih podjetij?