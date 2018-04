Zakaj je eden najvplivnejših bankirjev na svetu zasovražil bitcoin

Jamie Dimon je med drugim nekoč rekel, da bo osebno odpustil vsakega uslužbenca, ki se bo ukvarjal s kriptovalutami, saj so "proti pravilom banke JPMorgan Chase in neumne". Foto: Reuters

Jamie Dimon je septembra lani izrekel nekaj ostrih besed, ki so posredno pripomogle k temu, da je cena bitcoina v enem tednu strmoglavila za 35 odstotkov.

"Bitcoin in vse druge kriptovalute so prevara in balončki, ki lahko vsak hip počijo, saj nimajo realnega kritja," je bil na konferenci bančnikov v Londonu kritičen Dimon. Izrazil je tudi prepričanje, da so kriptovalute nevarne in da je samo vprašanje časa, kdaj bo zaradi njih kdo umrl.

Bitcoin in druge kriptovalute so bančnike ob začetku rasti priljubljenosti razdvajale. Nekateri so bili mnenja, da so grožnja ustaljenemu sistemu, drugi pa navdušeni nad tehnološkim potencialom, ki ga prinašajo. Danes na vlak tehnologije veriženja podatkovnih blokov, ki je tehnološki temelj kriptovalut, sicer skače vedno več največjih svetovnih bank. Foto: Reuters

Ker se je na direktorja banke JPMorgan Chase po obtožujoči izjavi na račun kriptovalut usul plaz kritik, je svoje komentarje o njih malce omilil (vir). "Bitcoin me ne zanima. Ne vem, zakaj sem izrekel vse tiste stvari," je dejal januarja letos.

Poslovni mediji so sicer poročali, da Dimon, ki ga Bloomberg uvršča med osem najvplivnejših bankirjev na svetu, svojega stališča do kriptovalut ni spremenil, temveč preprosto nehal sodelovati v razpravah o njih.

"Če ga ne bom imel jaz, se bom potrudil, da ga ne bo imel nihče"

Na spletni strani r/cryptocurrency, ki spada pod najbolj obiskani spletni forum Reddit in kjer o kriptovalutah razpravlja več kot 600 tisoč ljudi, je pred kratkim nekdo objavil zanimivo sliko, ki prikazuje, zakaj je bil Dimon morda tako kritičen do bitcoina in drugih kriptovalut.

Foto: Reddit.com

Na zgornji sliki je več naslovov, ki razkrivajo, da je banka JPMorgan Chase, ki jo od leta 2005 vodi Jamie Dimon, do leta 2013 večkrat poskusila patentirati plačilni sistem na osnovi tehnologije veriženja podatkovnih blokov oziroma blockchaina, ki bi si najpomembnejše elemente sposodil od bitcoina.

Z enega naslova je razvidno tudi, da je bila vloga za patente banke JPMorgan Chase za razvoj njihove lastne tehnologije na področju kriptovalut zavrnjena kar 175-krat.

JPMorgan Chase je največja banka v Združenih državah Amerike in druga najvrednejša banka na svetu. Foto: Reuters

Je dejstvo, da pri razvoju novega finančnega instrumenta ni imel tako prostih rok, kot bi želel, povzročilo Dimonovo sovraštvo do bitcoina in drugih kriptovalut?

Zanimalo nas je, ali je Dimon bitcoin kritiziral tudi pred zavrnitvijo patentov. Iskanje z Googlom pokaže, da pred decembrom 2013, ko so se pojavile novice o patentih banke JPMorgan Chase, o bitcoinu praktično ni govoril nikoli. A že januarja 2014 je Dimon začel kritizirati bitcoin. Dejal je, da gre za "zelo slab način shranjevanja premoženja, ki nima prihodnosti".

Preberite tudi zgodbi o dveh mogotcih, ki sta spremenila mnenje o kriptovalutah:

Madžarsko-ameriški poslovnež George Soros bo z njimi začel trgovati, ker lahko dobro zasluži

Bill Gates po začetnem navdušenju nad bitcoinom zdaj opozarja, da so ljudje zaradi kriptovalute že umirali