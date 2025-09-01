Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtor:
A. Ž.

Ponedeljek,
1. 9. 2025,
17.05

Osveženo pred

1 ura, 2 minuti

Michael Martens Gerald Krieghofer

Ponedeljek, 1. 9. 2025, 17.05

1 ura, 2 minuti

Smrt človeka, ki je odkrival sleparje na spletu

Gerald Krieghofer | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Odkril je, da najbolj znan citat Helmuta Schmidta v resnici ni izrekel Helmut Schmidt, in nenehno ga je presenečala lahkovernost ljudi. To je bil Avstrijec Gerald Krieghofer, ki je nedavno umrl v starosti 72 let.

Gerald Krieghofer je bil z delom avstrijskega pisatelja in satirika Karla Krausa seznanjen bolje kot večina njegovih sodobnikov. Sestavil je indekse njegove zapuščine in nadzoroval več Krausovih izdaj, piše nemški medij Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Lovec na napačne citate

Nekoč je opazil, koliko domnevnih Krausovih citatov v njegovem delu ni bilo mogoče preveriti. Z leti je odkril več kot 50 citatov, ki so krožili po internetu, v časopisih in revijah in niso izvirali od Krausa.

Začel je intenzivneje preučevati tako imenovane znane izreke in opazil, da mnogih znanih izrekov ni mogoče izslediti do žensk in moških, od katerih naj bi izvirali.

Sistematično zbiranje napačnih citatov

Krieghofer je začel zbirati takšne citate na svoji spletni strani falschzitate.blogspot.com. Našel je skoraj 350 znanih osebnosti, ki so jim pripisali besede, ki jih nikoli niso izrekli, od Konrada Adenauerja do Stefana Zweiga. Krieghofer ni le zbiral takšnih citatov, ampak je poskušal tudi ugotoviti, kdaj in kako so nastali ter kdo so bili njihovi dejanski avtorji.

Večina Nemcev je mislila, da je bil nekdanji zahodnonemški kancler Helmut Schmidt tisti, ki je rekel, da bi moral vsak, ki ima vizije, obiskati zdravnika. Krieghofer je ugotovil, da so citat najprej pripisali avstrijskemu kanclerju Franzu Vranitzkemu. Na fotografiji: Helmut Schmidt. | Foto: Guliverimage Večina Nemcev je mislila, da je bil nekdanji zahodnonemški kancler Helmut Schmidt tisti, ki je rekel, da bi moral vsak, ki ima vizije, obiskati zdravnika. Krieghofer je ugotovil, da so citat najprej pripisali avstrijskemu kanclerju Franzu Vranitzkemu. Na fotografiji: Helmut Schmidt. Foto: Guliverimage

Da bi izključil možnost, da citata morda ni bilo mogoče najti nekje v vse bolj plitvih, a še vedno nedostopnih globinah tiskanih virov, je od primera do primera sodeloval z univerzami, akademskimi društvi, biografi in drugimi strokovnjaki. Šele ko je bilo dokončno potrjeno, da citat v resnici ne izvira od osebe, ki ji je bil pripisan, ga je Krieghofer objavil.

Citat, ki je bil napačno pripisan nemškemu kanclerju

To je privedlo do nekaj zelo pronicljivih esejev o izvoru napačnega citata. Večina Nemcev se bo strinjala, da je bil nemški kancler Helmut Schmidt tisti, ki je rekel, da bi moral vsak, ki ima vizije, obiskati zdravnika.

Kot še piše FAZ, je Krieghofer dokazal, da je bil stavek pripisan avstrijskemu kanclerju Franzu Vranitzkyju v Avstriji že mnogo let, preden se je prvič pojavil s Schmidtom kot avtorjem.  

Avstrijska revija Profil je o tem poročala leta 1988 in morda navdihnila avstrijskega dramatika Thomasa Bernharda, čigar lik v igri Heldenplatz (sl. Trg junakov) pravi: "Vsak, ki ima vizije, potrebuje zdravnika, je dejal kancler."

Michael Martens Gerald Krieghofer
