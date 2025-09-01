Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
St. M., STA

Ponedeljek,
1. 9. 2025,
16.43

Ponedeljek, 1. 9. 2025, 16.43

1 ura, 23 minut

V Avstriji po napadu črede krav umrl pohodnik

Avtorji:
St. M., STA

mleko krave sir | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

V Avstriji je umrl 85-letni pohodnik, ki ga je med sprehajanjem po gozdni poti v Alpah poteptala čreda krav. Kot je danes sporočila policija, so pokojnika krave napadle in hudo poškodovale, kmalu zatem je umrl v bolnišnici. Obdukcija bo pokazala, ali so bile poškodbe, ki jih je utrpel, vzrok za njegovo smrt.

Incident se je zgodil v nedeljo popoldne, ko je moški z 82-letno ženo hodil proti planinski koči v naselju Ramsau am Dachstein na avstrijskem Štajerskem. Par z Dunaja je naletel na čredo krav s teleti. Glede na poročila so prestrašene živali stekle proti pohodnikoma in ju poteptale.

Drugi pohodniki in upravljavci planinske koče, ki so bili priča napadu, so jima nudili prvo pomoč in poklicali reševalce. Par so nato odpeljali v bolnišnico, kjer je moški kmalu zatem umrl. Hudo poškodovana 82-letnica medtem ni v smrtni nevarnosti, je sporočila lokalna policija.

V Avstriji med gorskimi pohodi pogosto prihaja do nevarnih, včasih celo usodnih srečanj s kravami. Vzrok zanje je po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA pogosto pes, ki ga krave dojemajo kot grožnjo.

