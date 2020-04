V Slovenijo prihaja aplikacija za omejevanje epidemije

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Proti epidemiji koronavirusa se v več državah sveta borijo oziroma so se borili tudi z aplikacijami, ki uporabnike obveščajo, ali so se znašli v bližini okužene osebe, ki prav tako uporablja aplikacijo. Foto: Reuters

Uporabnikom pametnih telefonov v Sloveniji bi bila lahko že prihodnji teden na voljo aplikacija, ki omogoča sledenje širitvi okužb z novim koronavirusom in obveščanje uporabnikov, če so bili v tesnem stiku z okuženo osebo. Ni sicer še jasno, ali bo rabo mogoče uskladiti z informacijsko pooblaščenko in ali bodo še kakšni pomisleki med pravniki. Od tega bo najverjetneje odvisno, kdaj jo bomo začeli uporabljati.

Po neuradnih informacijah iz vlade evropsko aplikacijo za sledenje in lokalizacijo okužb z novih koronavirusom Covid19 Alert! razvija neprofitna iniciativa v Nemčiji, ki je v stiku s Svetovno zdravstveno organizacijo (WHO). Aplikacija bo na voljo uporabnikom pametnih telefonov iPhone in tistih z operacijskim sistemom Android.

Aplikacija bi omogočala opozarjanje na tesne stike z okuženimi uporabniki, katerih zdravstveno stanje bi znotraj aplikacije lahko potrdili izključno zdravniki, vsem uporabnikom pa bi bila zagotovljena anonimnost. Aplikacija naj bi tudi bila v skladu z evropskimi standardi varovanja osebnih podatkov.

V Singapurju so epidemijo koronavirusa uspešno zajezili tudi s pomočjo tovrstne aplikacije. Foto: Reuters

Ali se bo z uporabo aplikacije strinjala slovenska informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik, še ni jasno. S pomočjo takšnega dodatnega nadzora bi, je v torek dejal premier Janez Janša, sicer lahko začeli rahljati omejitve gibanja in druženj.

Podobne rešitve, da bi omejili širjenje okužb, trenutno poskuša uveljaviti več evropskih držav. Z uporabo tovrstnih aplikacij so epidemijo koronavirusa med drugim že prej omejevali v Hong-Kongu, Tajvanu, Južni Koreji in Singapurju.

Kako deluje takšna aplikacija?

Aplikacija prek antene bluetooth preverja, ali je bil pametni telefon in z njim njegov lastnik v bližnjem stiku z drugimi pametnimi telefoni, ki imajo prav tako nameščeno isto aplikacijo.

Pametni telefoni z nameščeno aplikacijo bi se med seboj videli izključno kot bluetooth naprave in ne bi mogli komunicirati oziroma drug drugemu izdajati identitet svojih lastnikov. Foto: Matic Tomšič

Če je bil v aplikaciji zaznan bližnji stik s pametnim telefonom nekoga, ki je okužen z novim koronavirusom - to lahko v aplikaciji v imenu uporabnika potrdi zgolj pristojna zdravstvena ustanova -, aplikacija uporabnika opozori, da je bil v bližini okužene osebe ali več njih in da naj ustrezno ukrepa.

Obveščanje o stikih z okuženimi osebami temelji na sistemu poročanja. Zdravnik uporabnika aplikacije, pri katerem je potrdil okužbo s koronavirusom, pozove, naj v aplikaciji ustvari svojo unikatno šifro in prek nje pošlje anonimno obvestilo na vse naprave, s katerimi se je njegov pametni telefon prek aplikacije "pozdravil" v zadnjih 15 dneh.

Državne oblasti imajo prek aplikacije medtem dostop do podatkov o tem, kako resno se državljani držijo ukrepov za preprečevanje nadaljnjega širjenja koronavirusa in vpogled v nastajanje morebitnih žarišč okužb s koronavirusom (če je na eni lokaciji več uporabnikov s potrjeno okužbo).

Oglejte si predstavitev aplikacije Covid19 Alert!:

Kaj pa varstvo osebnih podatkov? Mi lahko sledijo?

Uvajanje tovrstnih aplikacij je bilo v državah jugovzhodne Azije preprostejše, ker na področju varovanja osebnih podatkov nimajo tako stroge zakonodaje kot v Evropski Uniji.

Kot je razvidno iz podatkov o tehničnem vidiku delovanja aplikacije, ki smo jih pridobili v uredništvu Siol.net, se aplikacija podreja Splošni uredbi EU o varstvu podatkov oziroma GDPR.

Razvijalci aplikacije trdijo, da se vsi podatki o srečanjih z drugimi uporabniki aplikacij shranjujejo lokalno, torej na uporabnikovem pametnih telefonov, in so po dveh tednih samodejno izbrisani. Foto: Thinkstock

Vsi podatki o uporabniku aplikacije in njegovem pametnem telefonu so anonimizirani. Aplikacija pametne telefone namreč prepoznava zgolj kot oddajnike signala in sledi njihovi interakciji z drugimi oddajniki, ničesar pa ne ve o uporabnikovi identiteti, modelu njegovega pametnega telefona ali omrežju, v katerega je naprava povezana.

Pametni telefoni, ki imajo nameščeno aplikacijo, med seboj tudi ne komunicirajo, temveč se zgolj prepoznajo kot naprave bluetooth.

V razvoj takšne rešitve tudi tehnološka velikana Apple in Google

Sicer velika rivala Apple in Google bosta v teh izrednih časih stopila skupaj in izgotovila rešitev, ki bo enako uporabna tako na pametnih telefonih iPhone kot na tistih z operacijskim sistemom Android. Foto: Apple

V petek sta skupna prizadevanja za razvoj platforme, ki bo prek aplikacije za pametne telefona omogočala zaznavanje bližine osebe, ki je okužena z novim koronavirusom, napovedala tudi ameriška tehnološka velikana Apple in Google.

