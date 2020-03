Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tudi v Singapurju izvajajo ukrepe preprečevanja stikov, a so nakupovalna središča še vedno odprta. Sledenje stikom za lažjo epidemiološko obravnavo izvajajo tudi prek prostovoljne mobilne aplikacije.

Do kam lahko gremo pri uporabi digitalnih tehnologij za zajezitev širitve epidemije covid-19? Ponekod samoizoliranim in okuženim že sledijo prek lokacije mobilnega telefona, marsikje o tem še razmišljajo, v Singapurju in Hongkongu pa so se zadeve lotili (še) nekoliko drugače.

Singapursko ministrstvo za zdravje je pred dobrim tednom objavilo mobilno aplikacijo TraceTogether (Sledimo skupaj), s katero želijo svoje državljane aktivno vključiti v sledenje stikom, kar je epidemiologom zelo pomembno pri ugotavljanju morebitnih in dejavnih poti okužbe s koronavirusom, povzročiteljem bolezni covid-19.

Aplikacija TraceTogether - pri njenem razvoju je sodelovalo singapursko ministrstvo za zdravje - je na voljo samo imetnikom singapurskih mobilnih številk. Foto: S. C. (zajem zaslona)

Aplikacija je na voljo tako za uporabnike mobilnih naprav z operacijskim sistemom Android kot tudi z operacijskim sistemom iOS. Bistvena lastnost te aplikacije je, da temelji na prostovoljni udeležbi državljanov.

Že v enem tednu je aplikacijo preneslo in namestilo več kot 900 tisoč od približno 5,6 milijona vseh prebivalcev Singapurja, singapurski mediji pa poročajo, da je že v prvih treh dneh število uporabnikov preseglo 600 tisoč.

Aplikacijo smo želeli pogledati tudi na svojem telefonu, vsaj od daleč, ker njena uspešnost temelji na čim večji in čim doslednejši udeležbi, a njen prenos s tržnice Google Play ni omogočen za uporabnike brez singapurske mobilne številke. Tako smo se morali zanesti na opis aplikacije brez možnosti podrobnejšega vpogleda.

Podatki o stikih v trenutku, če so potrebni

Aplikacija TraceTogether uporablja povezavo Bluetooth na mobilnih napravah za ugotavljanje bližine preostalih uporabnikov te aplikacije.

Podatke o bližini drugih uporabnikov shranjuje s časovnimi podatki, če pa se pri enem od uporabnikov ugotovi okužba z virusom, lahko singapursko ministrstvo za zdravje zaprosi za podatke iz aplikacije ter tako hitro in učinkovito izsledi, koga je ponesrečeno zboleli morda še okužil.

Tako zdravstvene oblasti veliko lažje pridejo do podatkov, s kom je bil oboleli v stiku v zadnjih 14 dneh, v obdobju, ko bi bil lahko kužen. Ravno tako odpade nevarnost, da pri navajanju podatkov po stari metodi zaslišanja okuženi koga izpusti, seveda pa s to aplikacijo ne zajamejo tistih, ki je ne uporabljajo.

Pregled prihajajočih potnikov na singapurskem letališču Changi Foto: Getty Images

Tudi če ni bolezenskih znakov, ni zagotovila, da ni okužbe

Takšen način obveščanja je zelo pomemben predvsem za tiste, ki se sicer ne bi zavedali, da so bili v stiku s kužno osebo. Omogoča jim, da čim prej ustrezno ukrepajo s samoizolacijo, kjer bi lahko še podrobneje spremljali morebitni razvoj bolezenskih znakov.

Hitro in celovito obveščanje je toliko bolj pomembno, ker je oseba lahko že kužna in okužena, čeprav morda sploh ne kaže značilnih znakov bolezni.

V Singapurju, ki ima približno 2,8-krat toliko prebivalcev kot Slovenija, medtem ko je gostota prebivalcev kar 30-krat večja (s tem pa tudi verjetnost vsakdanjih družbenih stikov), so po zadnjih podatkih do zdaj zaznali 844 primerov okužbe. Od tega je treba odšteti 212 ozdravelih in tri umrle, kar pomeni, da imajo 629 aktivnih primerov okužbe.

Oblasti jamčijo varstvo zasebnosti

Eden od velikih pomislekov pri vseh tehnoloških rešitvah za spremljanje uporabnikov zaradi zajezitve epidemije je, koliko takšne rešitve (ne)upravičeno posegajo v zasebnost uporabnikov in ali se ti posegi res uporabljajo samo v ta namen.

Singapurske oblasti pomirjajo, da so vsi pomisleki neupravičeni. Poudarjajo, da aplikacija ne zahteva nobenih osebnih podatkov razen mobilne številke, ki se potem ne zbira in ne prikazuje v zbirkah podatkov, temveč se iz nje ustvari kriptirano začasno uporabniško ime.

Ravno tako ne sledijo lokaciji uporabnika, temveč le temu, kateri uporabniki so si bili blizu, ne glede na to, na katerem kraju se je zgodil stik oziroma srečanje. Nasploh pa oblasti ne morejo priti do nobenega podatka iz aplikacije brez izrecne privolitve uporabnika.

Na strani za prenos te aplikacije najdemo dodatno zagotovilo, da bo funkcionalnost te aplikacije ukinjena takoj po koncu epidemije.

Ne razdajajte svojih osebnih podatkov!

Pri nas so se pojavili nekateri manj dovršeni in predvsem neuradni poskusi spremljanja poteka epidemije, a ti neredko sporno in povsem po nepotrebnem zbirajo preveč osebnih podatkov.

Uporabniki zaradi (ne nujno utemeljenega) občutka dodatne varnosti ob takšnem načinu sledenja preveč zlahka zaupajo preveč osebnih podatkov in ob tem sploh ne pomislijo, ali so ti podatki res potrebni za ta namen.

Ne vedo, kako in zakaj bodo uporabljeni ter ali bodo namerno ali zgolj zaradi neustreznega ravnanja zbiralca teh podatkov prišli v napačne roke. Zato previdno in preudarno, ko vas kdo po telefonu ali prek spleta sprašuje po osebnih podatkih!

V Hongkongu po prihodu namesto karantene digitalno sledenje samoizolaciji

V Hongkongu pa so se odločili, da morajo vsi, ki pridejo v državo, nositi zapestnice, s katerimi spremljajo, ali se držijo predpisane samoizolacije.

Kako to tam deluje, si oglejte v spodnjem videoprispevku.