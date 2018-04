V Evropo prihaja prvi televizor 8K

Kaj bomo videli na letošnjem sejmu IFA v Berlinu (1.)

Morda zanj ne boste potrebovali večjega stanovanja, a bo zanj zagotovo treba seči globoko v denarnico. Zelo globoko. Ampak ljubitelji športa bodo že kmalu imeli nekaj dobrih razlogov za to.

Ločljivost 8K prihaja na zaslone, čeprav ponudba vsebin praktično komaj obstaja. Foto: Srdjan Cvjetović

Na tradicionalni svetovni tiskovni konferenci, ki jo organizatorji enega od največjih (če ne kar največjega) svetovnih sejmov potrošniške elektronike IFA - ta poteka v Berlinu praviloma prve dni septembra - organizirajo nekaj mesecev, je japonski Sharp napovedal, da se po štiriletni odsotnosti vendarle namerava odločneje vrniti na evropski trg.

Skoraj 1,8 metra diagonale

Sharp načrtuje, da bo njegova evropska vrnitev velika: predstavili bodo prvi televizor z ločljivostjo 8K. Čeprav bo novi velikan gotovo car Sharpovega razstavnega prostora, ga bodo v evropske trgovine predvidoma poslali še ta mesec. Če iz kakšnega razloga ne bi želeli čakati do takrat, ga lahko že več mesecev kupite na Kitajskem, Japonskem in v Tajvanu – a ob tem ne pozabite na uvozne dajatve.

Osebna izkaznica Foto: Srdjan Cvjetović

Sharpovega velikana, njegova ločljivost je 7680 x 4320, so poimenovali LV-70X500E. To nakazuje, da diagonala njegovega zaslona meri 70 palcev, kar se preračuna v 178 centimetrov.

Nakup večjega stanovanja?

Ali bomo za takšne velikane potrebovali nove in večje stanovanjske prostore? Ne nujno, tolažijo "sharpovci". Že res, da bi več bivalnega prostora najbrž prišlo prav vsakomur, a je res tudi to, da so se dnevne sobe skozi desetletja tako močno spremenile, da televizorji niti niso več nekaj, kar postavimo v omare, temveč so temeljni gradnik vsake dnevne sobe. Slika pove vse.

Menite, da imate premajhno dnevno sobo za velik zaslon? Niti ne, saj so današnje dnevne sobe drugačne kot pred desetletji. Na sliki: evolucija dnevnih sob skozi desetletja. @SiolTRENDI @SiolNEWS #IFAgpc18 #IFA18 @IFA_Berlin pic.twitter.com/18Da5aS7Pu — Srdjan Cvjetović (@srdjan_c) April 20, 2018

"Vsebin še ni veliko, a nič zato"

Koliko je v tem trenutku smiselno predstavljati televizor z ločljivostjo 8K, če veliko ponudnikov ne zagotavlja niti vsebin za ločljivost 4K, smo vprašali njihovega podpredsednika za marketing in prodajo na predstavitvi letošnjega sejma IFA za izbrane medije z vsega sveta.

Sascha Lange odgovarja, da vendarle je smiselno, ker se s tem odpirajo vrata za nove, še večje zaslone televizorjev in nove razsežnosti resničnega prikaza. "Videli bomo takšne slike ter s takšno natančnostjo in globino kot še nikoli do zdaj," je prepričan.

"S televizorji 8K bomo videli takšne slike ter s takšno natančnostjo in globino kot še nikoli do zdaj," Foto: Srdjan Cvjetović

V prid njegovemu optimizmu pa gredo rezultati neodvisnih meritev, po katerih prodaja televizorjev z velikimi zasloni, to je nad 55 palcev (140 centimetrov), raste tudi do 37 odstotkov na letni ravni, medtem ko televizorjem z manjšimi zasloni prodaja močno upada.

Naslednji Roland Garros tudi v 8K

Kot vedno do zdaj proizvajalci televizorjev računajo na velike športne dogodke, ki so pobudnik za prodajo njihovih najnovejših (in najdražjih) pridobitev. Vodja tehničnih inovacij v medijski hiši France TV Bernard Fontaine je potrdil, da bo naslednji teniški turnir Roland Garros že mogoče spremljati z vsem razvajanjem, ki ga ponuja tehnologija 8K.

Toda največ pričakujejo od svetovnega nogometnega prvenstva, ki se bo čez slaba dva meseca začel v Rusiji – zgodovinske izkušnje so pokazale, da so športni spektakli in nove tehnologije zelo posrečena poroka (iz interesa).

Ločljivost 8K prinaša povsem nov pogled na realnost, pravijo pri Sharpu, kjer so razvili prvi tovrstni zaslon. Foto: Srdjan Cvjetović

Velikost ima ceno

A če ste si takoj in v tem trenutku zaželeli tega velikega Sharpa, najprej preverite, ali imate zanj dovolj denarja (ali možnosti najetja in odplačevanja priložnostnega posojila). Priporočena maloprodajna cena zanj bo namreč 11.200 (z besedo: enajst tisoč dvesto) evrov.

Kje smo mi?

Prodaja se bo še ta mesec začela v "izbranih evropskih državah in Rusiji", a za zdaj nimamo potrditve, ali je med izbranci tudi Slovenija. Če ne bo, nas očitno niso uvrstili v kategorijo "najbolj razviti trgi". V tem primeru bo slovenska premiera sledila neznano kdaj pozneje letos.