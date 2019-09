Švedska cerkev: Greta Thunberg je Kristusova naslednica

Švedska cerkev je prepričana, da so Greta Thunberg in njena dejanja, usmerjenja k varovanju okolja, v današnjem času najzvestejša podoba Kristusa, kar so (sicer že pred časom) zapisali tudi na svojem profilu družbenega omrežja Twitter: " Razglasitev! Jezus iz Nazareta je zdaj imenoval eno od svojih naslednic, Greto Thunberg."

Kungörelse! Jesus från Nasaret har nu utsett en av sina efterträdare, nämligen Greta Thunberg.🌟 — Limhamns kyrka (@Limhamnskyrka) December 1, 2018

Cerkev levičarski skrajnež?

Nekateri so v svojih odgovorih to objavo sprejeli z navdušenjem in odobravanjem, toda vsi niso delili tako naklonjenega mnenja. Nasprotniki zatrjujejo, da je opisovanje Grete Thunberg morebitni začetek blasfemije (sramotenja boga), tviteraš Anton Roos pa odgovarja, da se "vedno znova sprašuje, kdaj so švedsko cerkev ugrabili levi skrajneži".

Jesper Lindsten je odgovoril, da "takšno mešanje religije in politike razkriva, da švedska cerkev očitno ni več krščanska," Anton Sauer pa svari pred tistimi, "ki ne razumejo razlike med teologijo in ideologijo", a obenem dodaja, da "nekateri predstavniki cerkva včasih izražajo politična stališča, vendar je napačno reči, da je cerkev levičarski skrajnež".