Škodljivce briške trte bodo krotili na daljavo

V okviru projekta bodo preizkusili tehnološko rešitev, ki sodelujočim vinogradnikom omogoča spremljanje stanja škodljivcev v svojih vinogradih, na podlagi zbranih podatkov pa tudi prejem napovedi gibanja škodljivcev, natančneje njihove najdejavnejše faze, za 14 dni vnaprej.

Tako bodo vinogradniki lahko ukrepali in zaščitili svoje vinograde, še preden bi škodljivci lahko povzročili vidno in nepopravljivo škodo. Velika prednost te rešitve je tudi v tem, da fitofarmacevtskih sredstev ne bodo uporabljali, dokler to glede na dejansko stanje in na njem temelječe napovedi ne bo res nujno potrebno, kar pomeni tudi manjšo obremenitev za okolje ob najmanj enaki ravni zaščite pridelka, dolgoročno pa pomemben prispevek k trajnostnemu kmetijstvu in manjšanju ogljičnega odtisa.

V prvem slovenskem pilotskem projektu pametnega vinograda sodeluje 12 briških vinogradnikov, ki delujejo pod okriljem Kleti Brda, in pet samostojnih briških vinogradnikov. Foto: Trapview

Ravno zaradi teh koristi, ki se ujemajo z njihovo strategijo zelene destinacije, ta pilotni projekt pametnih vinogradov sofinancira tudi Občina Brda. Klet Brda z Dobrovega, ki združuje 350 vinogradniških družin z območja Goriških brd in jim med drugim svetuje in jih izobražuje o trajnostnih praksah, v tem projektu povezuje sodelujoče vinogradnike.

Tehnološko jedro tega projekta, storitev in opremo Trapview za spremljanje škodljivcev, je razvilo podjetje EFOS z Razdrtega. Njihova rešitev je že prisotna v 20 državah, zdaj pa jo prvič preizkušajo tudi v slovenskih vinogradih. Partner projekta je tudi Telekom Slovenije, ki zagotavlja komunikacijsko infrastrukturo in storitve ter s tem dejavno vstopa na trg pametnih rešitev za trajnostno kmetijstvo.

Pravi trenutek, manj škropiv, večja zaščita

V pilotskem projektu sodeluje 12 briških vinogradnikov, ki delujejo pod okriljem Kleti Brda, in pet samostojnih briških vinogradnikov. Sodelujoči vinogradniki na izbranih lokacijah namestijo pasti za spremljanje grozdnega sukača, ki je najbolj izrazit škodljivec vinske trte na tem območju.

Dodaten prispevek k trajnosti je, da bodo za nove pasti uporabljali trajnostne materiale, kot je les. Foto: Klet Brda Tehnologija interneta stvari (angl. Internet of Things – IoT) poskrbi za zajem podatkov iz postavljenih pasti in za njihov varen prenos v oblačno platformo, kjer so osnova za izračun napovedi nadaljnjega delovanja in razvoja škodljivcev. Vinogradniki tako pridobijo dragocen čas za ukrepanje, obenem pa je tako škropljenje optimizirano za čim bolj zdravo rast trt in čim manjše poseganje v okolje zaradi uporabe škropiv.

Obeti pametne zaščite sadovnjakov, oljčnih nasadov …

Rešitev Trapview je primerna tudi za spremljanje škodljivcev na drugih kulturah, zagotovo tudi za sadovnjake in oljčne nasade, ki so ravno tako kot vinogradi ponos Goriških brd.

Izvajalci in sodelujoči v projektu upajo, da bodo pozitivne izkušnje iz briških vinogradov spodbudile postopno razširitev pasti na vse briške vinograde in tudi drugod po Sloveniji.