Se že uresničuje ob Bidnovi zmagi napovedani scenarij?

Cena kriptovalute bitcoin raste že od druge polovice letošnjega marca, ko je bitcoin dosegel najnižjo vrednost po aprilu 2019. Prejšnji teden je nato po zelo dolgem času, več kot dveh letih in pol, znova presegel mejo 15.000 dolarjev (12.700 evrov).

Čeprav je bila rast cene bitcoina v zadnjih sedmih mesecih z nekaj manjšimi vzponi in padci skoraj linearna, je malce večji pospešek vendarle dobila ob približevanju predsedniških volitev v ZDA. Konkretneje je bitcoin nato poskočil po 4. novembru, ko je v boju za glasove volivcev začelo bolje kazati Joeju Bidnu.

Gibanje cene bitcoina v zadnjem mesecu. Kriptovaluta je konkreten pospešek dobila prejšnjo sredo, ko se je Joe Biden v tekmi za število elektorskih glasov bolj odlepil od Donalda Trumpa in v svojo korist začel preobračati nekatere za zmago na volitvah ključne zvezne države. Foto: Coinmarketcap.com

Gre za naključje? Morda. Na letošnjo rast cene bitcoina je po mnenju večine poznavalcev verjetno najbolj vplivala institucionalna podpora. Vse več bank preizkuša ali načrtuje lastne kriptovalute, velika podjetja pa množično vlagajo v bitcoin. Toda nekateri tržni analitiki so mnenja, da lahko na nadaljnji (velik) vzpon bitcoina vpliva tudi izid ameriških predsedniških volitev.

Oziroma natančneje: če na volitvah v ZDA Joe Biden porazi Donalda Trumpa.

Ameriški analitik Bill Noble je pretekli konec tedna dejal, da bi bila kombinacija Joeja Bidna v Beli hiši in senata ZDA pod nadzorom republikanske stranke zelo dobra za bitcoin.

Pred volitvami so se pojavljale napovedi, da bi bila morebitna izvolitev Joeja Bidna za predsednika ZDA usodna za borzne trge v ZDA. Vsaj za zdaj se dogaja ravno nasprotno - borzni indeks S&P 500 je v ponedeljek dosegel najvišjo vrednost v zadnjih petih letih, na primer. Foto: Reuters

V takšni politični atmosferi bo dolar postajal vedno bolj šibek, meni Noble. Ker bodo demokrati in republikanci v senatu pri pomembnih vprašanjih, kot je socialna pomoč za gospodinjstva, zagotovo na okopih, bo morala gospodarstvo ZDA bolj podpirati Ameriška centralna banka (Fed). To bi znižalo vrednost dolarja, zaradi česar bodo vlagatelji iskali alternativne naložbe, glavna pa bo bitcoin, je prepričan Noble.

Podobnega mnenja je bil prejšnji teden v intervjuju za medij CNBC tudi znani vlagatelj Mike Novogratz. Predsednik Biden pomeni večjo vpletenost Ameriške centralne banke v gospodarstvo ZDA, kar bo dobro za bitcoin in druge kriptovalute, je dejal.

"Ljudje bodo kupovali bitcoin, ker bodo banke tiskale preveč denarja," je predvidel Novogratz.

Znani ameriški finančni strokovnjak in novinar Max Keiser je medtem konkretno dvignil letvico napovedi.

A Biden win* will lock China’s global supremacy, crash the $USD, send #BTC to $400,000 - as $100,000,000,000 in global managed funds start allocating into BTC to escape. Expect BTC well above $28k by Inauguration Day.



————————————-

*Contested