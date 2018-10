Sam proti trem roparjem: poglejte junaka, ki ga slavi ves internet

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Eno od prodajaln medicinske marihuane v Kanadi so napadli trije zamaskirani roparji, a jih je s stekleno pipo za kajenje marihuane pregnal tamkajšnji uslužbenec, ki se je v eni sekundi iz prodajalca prelevil v komandosa. Dogajanje v lokalu je posnela varnostna kamera, videoposnetek pa je, čeprav se je incident zgodil že pred več kot enim mesecem, na začetku tega tedna postal spletna uspešnica.

Ko so v prodajalno marihuane vstopili trije zamaskirani roparji in proti prodajnemu pultu usmerili curek solzivca oziroma razpršila za odganjanje medvedov, prodajalec ni razmišljal prav dolgo, temveč se je sklonil in zgrabil prvo stvar, ki mu je prišla pod roke - stekleno pipo za kajenje marihuane oziroma tako imenovani bong.

Tatovi najverjetneje niso pričakovali takšnega odziva, saj so po prodajalni začeli skakati kot brezglave kokoši. Da je šlo za neizkušene zlikovce, je hitro opazil tudi stekleno gorjačo vihteči prodajalec, saj je tik pred tem, ko ga je eden od tatov neuspešno poskusil zadeti s škatlo, razprl roke, kot da bi jih želel vprašati: "Kaj vendar počnete, fantje?"

Zamaskirano trojico je prodajalec nazadnje pregnal skozi vhodna vrata in se jih močno oklenil, saj so še enkrat poskusili vstopiti. Čisto na koncu videoposnetka je mogoče videti tudi majcenega kužka, ki se skobaca v eno od škatel pod pultom. Uporabniki na spletu so ugibali, da se je najverjetneje poskusil skriti pred hlapi solzivca.

Na najbolj obiskanem spletnem forumu Reddit je videoposnetek trenutno največkrat všečkana objava v zadnjih 24 urah, ena od vročih objav pa je tudi na daleč najbolj priljubljeni spletni strani z duhovitimi vsebinami 9gag. Videoposnetek se čedalje pogosteje pojavlja tudi na YouTubu in družbenem omrežju Instagram.

Čeprav je junaški prodajalec medicinske marihuane zaslovel šele ta teden, se je incident v resnici zgodil že sredi septembra. Ena od znank obeh oseb, ki sta bili v času poskusa ropa v prodajalni, je na spletu zapisala, da sta jo tako prodajalec kot njegova sodelavka zaradi razpršila za odganjanje medvedov sprva skupila kar hudo, a napad nazadnje ni pustil resnih posledic. Prav tako je bilo vse v najlepšem redu tudi s kužkom.

