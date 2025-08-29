V Mariboru sinoči dva nasilna ropa

Mariborski policisti obravnavajo dva ropa, ki sta se v središču mesta zgodila v četrtek pozno zvečer. Neznanci so oškodovancema, starima 31 in 42 let, na nasilen način ukradli denar in dokumente, pri tem pa so enega od njiju tudi poškodovali. Zaradi poškodbe je moral poiskati pomoč v mariborski bolnišnici, kjer je ostal na zdravljenju.