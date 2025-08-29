V Mariboru sinoči dva nasilna ropa

Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Petek, 29. 8. 2025, 7.35

Maribor, Lent | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Mariborski policisti obravnavajo dva ropa, ki sta se v središču mesta zgodila v četrtek pozno zvečer. Neznanci so oškodovancema, starima 31 in 42 let, na nasilen način ukradli denar in dokumente, pri tem pa so enega od njiju tudi poškodovali. Zaradi poškodbe je moral poiskati pomoč v mariborski bolnišnici, kjer je ostal na zdravljenju.

Kot so sporočili iz Policijske uprave Maribor, so bili o ropih obveščeni ob 22.30 in ob 23.20 uri. V obeh primerih so policisti opravili ogled ter zbirali potrebna obvestila, storilcev pa za zdaj še niso odkrili.

nasilje policija Maribor rop
