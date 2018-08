V soboto bodo oči sveta uprte v pretep, kot ga še ni bilo

V soboto, 25. avgusta, se bosta v britanski Manchester Areni, eni od največjih športnih dvoran v Evropi, v težko pričakovanem boksarskem obračunu pomerila superzvezdnika z YouTuba Logan Paul in Olajide William Olatunji Jr., ki je bolj znan po vzdevku KSI. Skorajšnji pretep Američana in Britanca, oba bosta z njim tudi zelo dobro zaslužila, so nekateri mediji že označili za največji dogodek v zgodovini YouTuba.

Kdo sta Logan Paul in KSI?

Loganu Paulu na spletni strani YouTube sledi skoraj 20 milijonov ljudi. Foto: Reuters

Logan Paul je 23-letni ameriški zabavljač in igralec, ki je na spletni strani YouTube zaslovel z objavljanjem skečev, potegavščin in izsekov iz svojega vsakdana. Velja za enega od največjih in tudi najbolj kontroverznih zvezdnikov YouTuba. Decembra lani in v začetku januarja letos je namreč povzročil velik škandal, ko je na YouTubu objavil posnetke trupel iz japonskega "samomorilskega" gozdu Aokigahara.

KSI je na YouTubu vsaj tako uspešen kot Logan Paul, saj ima tudi njegov kanal približno 20 milijonov naročnikov.

Petindvajsetletni KSI oziroma Olajide William Olatunji Jr. je na YouTubu milijonsko občinstvo pridobil z igranjem videoiger, predvsem simulacije nogometa Fifa, ki jo je pogosto igral s številnimi svetovno znanimi nogometaši. Pozneje je produkcijo videoposnetkov razširil še na glasbene videospote, podal pa se je tudi v svet boksa in februarja letos tekmoval (in zmagal) v svojem prvem obračunu. Boril se je proti Joeju Wellerju, ki je prav tako prepoznaven uporabnik YouTuba:

Zakaj bodo 25. avgusta zapele njune pesti?

KSI je po svojem prvem dvoboju v boksu letos pozimi v ring povabil Logana Paula ali "katerega koli drugega Paula", kar je letelo na Loganovega brata Jaka Paula, ki je prav tako zelo uspešen ustvarjalec vsebin za YouTube.

Na vabilo se je odzval Logan in zvezdnika YouTuba sta se dogovorila, da bodo njune pesti zapele 25. avgusta zvečer v Manchester Areni, največji športni dvorani v Veliki Britaniji in eni od največjih v Evropi.

Uradni poster boksarskega obračuna med KSI-jem (levo) in Loganom Paulom. Ker bo dvoboj potekal v Veliki Britaniji, bo imel KSI prednost "domačega igrišča".

Dogodek, ki ga je medij Capital FM označil za največjega v zgodovini YouTuba, bo mogoče v živo spremljati tudi na spletu, kot je v navadi pri boksu, pa bo za prenos dvoboja treba plačati, in sicer 8,3 evra (7,5 britanskega funta). Brez dvoma se bodo posnetki obračuna na YouTubu sicer pojavili takoj, ko ga bo konec.

Tako Paul kot KSI bosta z nastopom v ringu zaslužila zelo dobro. Koliko natanko, ni znano, bo pa najverjetneje govora o milijonih, ugibajo pri Capital FM. Logan Paul je pred dvobojem sicer dejal, da je nase že stavil okrogel milijon dolarjev (866 tisoč evrov) in da je o svoji zmagi prepričan tako zelo, da bi nanjo najraje stavil ves denar, ki ga je do zdaj zaslužil z YouTubom.

Oglejte si posnetek vihrave tiskovne konference pred dvobojem Paula in KSI-ja:

Obračun v Manchester Areni bo sicer le prva epizoda sage Paul proti Olatunjiju, saj se bosta 25. februarja prihodnje leto pomerila še v Združenih državah Amerike, kjer bo vlogo domačina prevzel Paul.

Da gre za veliko reč, dokazuje tudi dejstvo, da se bodo njunega dvoboja udeležile tudi nekatere znane osebnosti iz borilnih veščin, glavno vlogo pa bo zagotovo prevzel legendarni ameriški napovedovalec obračunov v boksu in rokoborbi Michael Buffer, ki je znan po svoji nesmrtni frazi "Let's get ready to rumble".

Preberite tudi: