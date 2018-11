Petnajst velikih naključij, ki jim je zelo težko verjeti

Ko je videl, kaj spet piše pod voskom, se je razjokal

Bill Morgan Foto: YouTube

37-letni Avstralec Bill Morgan je leta 1999 kupil srečko in zadel 250 tisoč avstralskih dolarjev (ob upoštevanju inflacije je to danes približno 258 tisoč evrov).

O Morganovi zgodbi, za sabo je imel namreč travmatično izkušnjo, ko se mu je v prometni nesreči za več minut ustavilo srce, je lokalna televizija po zadetku na loteriji nato naredila prispevek. Prosili so ga, ali lahko pred kamero kupi še eno srečko. Morgan je to storil in še enkrat zadel četrt milijona avstralskih dolarjev. Oglejte si videoposnetek:

Kaj te mora skrbeti, če ti je ime Richard Parker

Slavni ameriški pisec Edgar Allan Poe je leta 1838 izdal svoj edini roman z naslovom Pripoved Arthurja Gordona Pyma. V njem je med drugim opisal brodolom, po katerem so preživeli vlekli slamice. Tistega, ki je potegnil najkrajšo, so nato ubili in pojedli. Njegovo ime je bilo Richard Parker.

Edgar Allan Poe Foto: Wikimedia Commons

Leta 1884 se je nato zgodil resničen brodolom jadrnice Mignonette, po katerem so bili štirje preživeli ujeti na rešilnem čolnu. Eden od njih, 17-letni fant, je bil tako žejen, da je pil morsko vodo. Njegovo stanje se je po tem hitro poslabšalo in trojica preostalih se je zaradi hude lakote odločila, da ga ubijejo in pojedo. Fantu je bilo ime Richard Parker.

Hrvat, ki mu pravijo "najsrečnejši človek na svetu"

Frane Selak s srečkami hrvaške loterije

Frane Selak, danes 88-letni Hrvat, se je s smrtjo srečal kar sedemkrat, prvič leta 1962 v iztirjenju vlaka, ki je vzelo 17 življenj.

Nato je padel iz letala in filmsko pristal v kopici sena, bil udeležen v nesreči avtobusa, ki je zapeljal v reko, dvakrat se je znašel v gorečem avtomobilu, ki je enkrat celo eksplodiral, najbrž smrtonosnemu čelnemu trčenju s tovornjakom pa se je izognil tako, da je s svojim avtomobilom zapeljal v prepad. V Zagrebu ga je zbil tudi avtobus.

Nagrado za vse, kar je pretrpel, je Selak dobil leta 2003, ko je na hrvaški loteriji zadel glavni dobitek v višini okrog 800 tisoč evrov. Denar je razdelil med družino in prijatelje ter se odločil, da bo še naprej živel skromno.

V njegovi hiši se je začela in končala ena najslavnejših vojn

Wilmer McLean je bil ameriški trgovec, na čigar vrtu se je začela prva večja bitka ameriške državljanske vojne, ki je trajala od leta 1861 do leta 1865. McLean je pred morijo pobegnil v kraj Appomattox in si tam postavil hišo.

Na njegova vrata je vojna znova potrkala aprila 1965. Njegovo hišo je vrhovno poveljstvo vojskujočih se strani namreč potrebovalo, da so se vojaki konfederacijske vojske na čelu z generalom Robertom E. Leejem predali Severu, ki mu je poveljeval general Ulysses S. Grant.

Hiša Wilmerja McLeana, v kateri se je ameriški Jug leta 1865 predal zmagovitemu Severu. Foto: Wikimedia Commons

Najbolj krvav spopad v zgodovini Združenih držav Amerike se je tako rekoč začel in končal pri McLeanu doma.

Kako je predsednik ZDA priskočil na pomoč slavnemu pevcu

Slavni ameriški pevec Louis Armstrong ni bil znan le po pesmi What A Wonderful World, temveč tudi po tem, da je rad kadil marihuano.

Ko je Armstrong leta 1958 z dobrodelne azijske turneje prispel na letališče v New York in na carini čakal na pregled prtljage, ga je po rami potrepljal takratni podpredsednik in kasnejši predsednik ZDA Richard Nixon. Dejal mu je, da nekdo, ki je pravkar prispel z dobrodelne glasbene turneje, ne bi smel čakati v vrsti, in se ponudil, da mu nese enega od kovčkov.

Richard Nixon, ko je že bil predsednik ZDA. Foto: Reuters

Armstrong je ponudbo sprejel z veseljem. Zakaj, je postalo jasno leta pozneje - bodoči predsednik ZDA je pevcu čez carino nesel kovček, v katerem je bil kilogram in pol marihuane.

Denis Pokora

Marca 1951 je v Združenih državah Amerike in Veliki Britaniji izšel strip z naslovom Denis Pokora (Dennis the Menace). Naslovni junak je imel v obeh stripih tako rekoč enako osebnost, le videti je bil malo drugače:

Levo britanski, desno ameriški Denis Pokora Foto: Reddit.com

Razlika je nastala zato, ker je šlo v resnici za dva različna stripa z različnima avtorjema, ki sploh nista vedela drug za drugega. Vsak strip je potrjeno nastal povsem neodvisno od drugega, zato se avtorja tudi nista mogla medsebojno obtožiti, da gre v enem ali drugem primeru za plagiat.

Očeta ZDA sta umrla na najbolj "ameriški" datum

John Adams in Thomas Jefferson, ustanovna očeta Združenih držav Amerike, ki sta bila tudi drugi (Adams) in tretji (Jefferson) predsednik ZDA, sta 4. julija 1826 umrla v razmiku nekaj ur.

Obraz Thomasa Jeffersona je eden od štirih na slavni gori Rushmore. Drugi trije pripadajo (od leve proti desni) Georgeu Washingtonu, Theodorju Rooseveltu in Abrahamu Lincolnu. Foto: Matic Tomšič / Reuters

Ta dan ni bil le praznik ameriške neodvisnosti, za katero sta bila v veliki meri zaslužna prav Jefferson in Adams, temveč tudi okrogla 50. obletnica podpisa deklaracije neodvisnosti ZDA. Jefferson in Adams sta bila obenem tudi še zadnja preživela podpisnika izvirne deklaracije.

Čudež v cerkvi

1. marca 1950 je dve minuti po začetku zborovske vaje zaradi uhajanja plina eksplodirala baptistična cerkev v kraju Beatrice v ameriški zvezni državi Nevada. Eksplozija ni zahtevala žrtev, saj so po spletu okoliščin tisti večer prav vsi člani zbora vajo zamudili.

Ena od pevk si je oblačila umazala s hrano in se zamudila z likanjem drugih, eden od pevcev se je zamudil na pošti, ena je predolgo poslušala radio in se na pot odpravila prepozno, zaradi česar je zamudila tudi druga, ki se je peljala z njo, dvema se ni hotel zagnati avtomobil, ena je imela težave z domačo nalogo, eno je po večerji premagal spanec in tako naprej.

Je napovedal, kdaj bo umrl ali kdaj naslednjič pride komet?

Slavni pisatelj Mark Twain je predvidel, da bo ob njegovi smrti na nebu znova mogoče videti Halleyjev komet. To se je namreč zgodilo tudi malce pred tem, ko se je Twain rodil (30. november 1835).

Halleyjev komet marca 1986. Ime je dobil po britanskem astronomu Edmondu Halleyju. Foto: Wikimedia Commons

Twain se ni zmotil - umrl je 21. aprila 1910, le nekaj dni pred tem pa je bilo komet prvič po letu 1835 znova mogoče videti s prostim očesom.

Zakaj v ZDA stvari ne tehtajo s kilogrami in razdalj ne merijo v kilometrih

Leta 1793 je Thomas Jefferson, eden od očetov Združenih držav Amerike, iz Francije naročil standardizirano kilogramsko utež, da bi z njeno pomočjo Američani z anglosaškega oziroma tako imenovanega imperialnega merilnega sistema lahko prešli na metrični sistem (danes mednarodni sistem enot, označuje ga kratica SI).

Replika standardizirane kilogramske uteži, ki predstavlja enega od temeljev mednarodnega sistema enot (SI). Foto: Wikimedia Commons

Ladjo, s katero je utež potovala čez Atlantik, so najprej izmučila neurja, nato pa so jo napadli še pirati. Do cilja ni prispela nikoli. Ko je Francija poslala drugo utež, je bilo prepozno, saj so imele ZDA takrat že drugega državnega sekretarja, ki mu metrični sistem ni bil všeč. Zelo verjetno je, da prav zaradi napada piratov Američani še danes uporabljajo imperialni merilni sistem.

Kavarna na Dunaju, kamor je zahajala pisana druščina

Leta 1913 so na Dunaju razmeroma blizu drug drugemu hkrati živeli Adolf Hitler, kasnejši voditelj nacistične Nemčije, Josip Stalin, kasnejši prvi mož Sovjetske zveze, jugoslovanska ikona Josip Broz - Tito, slavni psiholog Sigmund Freud in ruski revolucionar Lev Trocki.

Januarja 1913 je peterica tudi redno, včasih so bili tam celo istočasno, a niso vedeli drug za drugega, obiskovala isto kavarno, in sicer Café Central v središču Dunaja:

Foto: Wikimedia Commons

Dvojčka, ki sta živela enaki življenji, a nista vedela drug za drugega

Dvojčka Jim Lewis in Jim Springer sta se prvič srečala šele pri 39 letih in ugotovila, da sta in da še vedno živita tako rekoč enaki življenji.

V otroštvu sta oba imela psa z imenom Toy, v šoli sta oba blestela pri matematiki in pouku tehnike, ne pa tudi pri jezikih, oba sta se poročila dvakrat, prvi ženi obeh je bilo ime Linda, drugi pa Betty. Oba Jima sta imela sina, ki mu je bilo ime James Alan, vozila sta enak avtomobil, oba sta bila strastna kadilca, imela sta celo podobni službi (eden je bil varnostnik, drugi namestnik šerifa).

Jim Lewis in Jim Springer Foto: YouTube

Titan in Titanik

Pisatelj Morgan Robertson je leta 1898 napisal roman Razbitina Titana. V knjigi je Titan opisal kot največjo, najbolj luksuzno in tehnološko najbolj dovršeno potniško ladjo na svetu, ki je aprila na svoji krstni plovbi med prečkanjem severnega Atlantika približno 400 navtičnih milj od kanadske obale trčila v ledeno goro in potonila.

Štirinajst let pozneje, 14. aprila 1912, je takrat največja in najbolj napredna potniška ladja na svetu Titanik na svoji krstni plovbi med prečkanjem severnega Atlantika približno 400 navtičnih milj od kanadske obale trčila v ledeno goro in potonila.

Titanik na krstni in hkrati tudi svoji zadnji plovbi Foto: commons.wikimedia.org

Dekle, ki je prek balona spoznalo svojo dvojnico

Britanska desetletnica Laura Buxton je junija 2001 na helijev balon napisala svoje ime in naslov ter sporočilo najditelju balona, naj ji napiše pismo. Balon je nato spustila v zrak in v nekaj dneh je prepotoval več kot 250 kilometrov ter padel na vrt hiše, kjer je prav tako živela desetletna deklica z imenom Laura Buxton.

A podobnost med deklicama se ni končala zgolj pri imenu. Ko sta se spoznali v živo, sta ugotovili, da sta obe nenavadno visoki za svojo starost, imeli sta enako barvo oči in las ter enako pričesko, na prvo srečanje sta prišli oblečeni enako, obe sta imeli doma sive zajce, morske prašičke in triletnega labradorca. Obe sta na prvo srečanje tudi prinesli vsaka svojega morskega prašička, ki sta bila celo enake barve in imela oranžne lise na skoraj istih mestih.

Splet naključij, ki so povezala obe Lauri, je bil tako malo verjeten, da so o primeru poročale tudi številne televizijske hiše:

Glasbenik, ki je sanjal svojo smrt

Mikey Welsh leta 2010 Foto: Wikimedia Commons

Basist ameriške glasbene skupine Weezer Mikey Welsh je 26. septembra 2011 na družbenem omrežju Twitter zapisal, da se mu je sanjalo, da bo prihodnji konec tedna umrl v hotelski sobi v Chicagu, ker bo doživel srčni napad. "Bolje bo, da že kar danes napišem svojo oporoko," je pripisal.

dreamt i died in chicago next weekend (heart attack in my sleep). need to write my will today. — Mikey Welsh (@MikeyWelsh71) September 26, 2011

Dva tedna pozneje, v soboto, 8. oktobra, so Welsha res našli mrtvega v hotelski sobi v Chicagu. Med spanjem se mu je ustavilo srce. Najverjetneje je umrl zaradi prevelikega odmerka mamil.

