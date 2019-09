Novo igrišče osnovne šole sprožilo val ogorčenja, občina: "Žalostno"

Na OŠ Ivana Cankarja Trbovlje so poleti prenovili dotrajano šolsko dvorišče in zunanje športne površine. Cena projekta je bila okrog 95 tisoč evrov, izvajalec ureditve igrišča in dvorišča pa je bilo podjetje IBT SPI, d. o. o., so za Siol.net pojasnili v kabinetu županje občine Trbovlje.

Prenova dvorišča trboveljske osnovne šole je vključevala tudi talne otroške igre, pri katerih pa se je po nedavni objavi na profilu občine Trbovlje na Facebooku zalomilo.

Posnetek ene od talnih iger, človek, ne jezi se, je med nekaterimi gledalci videoposnetka namreč sprožil val ogorčenja. Opozorili so, da oblika talne igre spominja na svastiko, simbol, ki se ga najpogosteje povezuje z nacizmom.

Videoposnetek je bil s profila Občina Trbovlje na Faceboou že izbrisan. Vsi gledalci sicer niso delili mnenja tistih, ki so izražali ogorčenje nad svastiko, in opozarjali, da v obliki otroške igre ne vidijo nič spornega. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Opažanja talne poslikave dvorišča trboveljske osnovne šole so se pojavila tudi med slovenskimi uporabniki Twitterja:

Igrišče občine Trbovlje se je čez poletje odelo v res zanimivo podobo. pic.twitter.com/kvRca9e5cC — megafotr (@megafotr) September 7, 2019

Na občini Trbovlje so za Siol.net pojasnili, da risanje političnih simbolov po otroškem igrišču vsekakor ni bil ne namen občine ne izvajalca del.

Opozorili so, da gre za standardizirano obliko talne igre človek, ne jezi se, ki jo v Angliji izdelujejo že več let, mogoče pa jo je opaziti po otroških igriščih po vsem svetu. Slovenskega dobavitelja talne igre, podjetje Eko igrala, d. o. o ., ki jo kupuje prav pri enem od angleških proizvajalcev, so tudi že obvestili o domnevni spornosti njene oblike.

Človek, ne jezi se je v katalogu podjetja Eko igrala, d. o. o. videti natanko tako kot na asfaltu OŠ Ivana Cankarja Trbovlje. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Obliko talne igre bodo spremenili

Iz kabineta županje občine Trbovlje so sporočili še, da bodo otroško igro predelali z namenom, da nekateri v njej ne bi več videli svastike.

Opozorili so sicer, da nihče, od županje, zaposlenih v šoli, izvajalcev projekta do otrok, v poslikavi ni videl političnega simbola, temveč le otroško igro.

Nova oblika igre bi bila videti tako:

Foto: Občina Trbovlje

Iz podjetja Tapefor, ki med drugim polaga tudi talne igre za otroke, so za Siol.net sporočili, da prav zaradi morebitne neželene interpretacije igre človek, ne jezi se postavitev igralne površine vedno načrtujejo tako, da se štiri "parkirišča" za figure ne dotikajo igralnega polja.

Na to je na družbenem omrežju Facebook v skupini Grafični oblikovalci v nedeljo opozoril tudi direktor podjetja Tapefor Andrej Kristl:

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Tudi v tujini se je sicer že zgodilo, da je na tla narisana igra povzročila val ogorčenja. Leta 2015 so v nemškem mestu Spenge pri prenovi šolskega igrišča pomagali starši otrok, njihov človek, ne jezi se pa je na svastiko spominjal tako zelo, da o tem niso poročali le lokalni, temveč tudi večji evropski mediji.

Ne na šolskem igrišču, temveč v zabaviščnem parku v nemškem mestu Löffingen se je zgodil še en odmeven tovrsten primer. Avgusta letos so tam ukinili vratolomen vrtiljak, ki je med obratovanjem narisal dve svastiki:

Preizkus: svastike pred trboveljsko osnovno šolo ne vidijo samo slovenski uporabniki spleta



Fotografijo talne igre pred OŠ Ivana Cankarja Trbovlje smo objavili na spletni forum Reddit, natančneje v podforum r/CrappyDesign (Zanič oblikovanje po slovensko).



Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona ​​​​

Tretje pravilo tega podforuma namreč izrecno prepoveduje objavljanje "ponesrečenih" oziroma po naključju nastalih svastik. Našo objavo so moderatorji podforuma zaradi kršenja prav tretjega pravila odstranili skoraj nemudoma.

