Reka, v kateri ne bi plavali niti za milijon evrov #video

V videoposnetku je razvidna tako imenovana hranilna norija piraj, pojav, ko se piraje v večji jati zaženejo proti svojemu plenu oziroma umrli (kopenski ali vodni) živali ter z njega začnejo izmenično trgati meso in druga tkiva. Vse poteka tako hitro, da lahko v le nekaj minutah plen oberejo do kosti.

Precej bolj kot piraje bi bili za človeka, ki bi padel v eno takšnih voda, sicer nevarni krokodili. Čeprav so piraje, ko je plaval po Južni Ameriki, res malce ogrizle našega maratonskega plavalca Martina Strela, se (živemu) človeku največkrat umaknejo, ker ga ne prepoznajo kot plen.

Ko se napadi piraj zgodijo, to je najpogosteje v obdobjih, ko je pretok rek nižji in hrane posledično manj, so posledice v veliki večini primerov ugrizi v stopala in dlani. Piraje so potencialno nevarnejše tudi takrat, ko so v večjih jatah ali pod stresom – ko so v bližini njihovi plenilci na primer.

Smrtne žrtve zaradi napadov piraj so medtem izjemno redke, se pa medtem kar pogosto hranijo s trupli ljudi, ki so se utopili:

Da piraje največkrat niso morilski stroji, kot jih prikazujejo filmi, je s praktičnim primerom, v katerem je za poskusnega zajčka uporabil kar sebe, med drugim pred leti pokazal legendarni ribič in televizijski voditelj Jeremy Wade, znan po oddaji Rečne pošasti.

Wade je manjši bazen napolnil s približno sto pirajami, nato pa vanj najprej zlil živalsko kri, kasneje pirajam, ki niso jedle več dni, ponudil zrezek, na koncu pa je v bazen zlezel še sam in ostal nepoškodovan: