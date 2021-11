Bežal pred čebelami, pojedle so ga piranje

Trije moški so v okolici Ria de Janeira lovili ribe na obrežju jezera, ko jih je napadel roj čebel, poroča britanski medij Mirror. Vsi trije so skočili v jezero, da bi ubežali napadalnim žuželkam. Dvema moškima se je uspelo vrniti na obrežje, za tretjim pa se je izgubila vsaka sled. Njegova prijatelja sta zato na pomoč poklicala policijo, ki ji je s pomočjo potapljačev uspelo najti truplo nesrečnega moškega. Kot je potrdila policija, so truplo močno obgrizle piranje, ki živijo v jezeru. Policija je izključila možnost, da bi bila smrt moškega posledica kriminalnega dejanja, ni pa še jasno, ali so piranje moškemu preprečile vrnitev na obrežje ali se je ta utopil, še preden je postal hrana mesojedih rib.