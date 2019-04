Mojstra, ki se jima smeji ves Balkan: kako se pije cedevita? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Cedevita je nedvomno del prehrambne, če ne kar kulturne dediščine, ki je skupna vsem narodom nekdanje Jugoslavije. In vsi vemo, da je ta instant napitek okusen le, ko je sveže namešan. Tudi zato so se njeni proizvajalci ob standardni embalaži, v kateri jo prodajajo, v zadnjih letih izkazali tudi z drugimi priročnimi različicami, od plastenke, v kateri si cedevito zmešamo, ko jo odpremo, do porcijskih vrečk, v katerih jo prodajajo v gostinskih lokalih.

Vrečke, ki od sebe ne dajo nobenega okusa

Toda čeprav se vrečke zdijo zelo priročna domislica, njihov način uporabe ni očiten vsem - recimo glavnima akterjema v videu, ki ga je v ponedeljek objavil tviteraš iz Bosne in Hercegovine in je do zdaj postal že prava spletna uspešnica.

"Cedevita je prispela v Šekoviće," je tviteraš Dropingbones zapisal ob posnetku, ki je torej očitno nastal v kraju Šekovići v Republiki Srbski na severovzhodu BiH.

Gosta v tamkajšnjem lokalu imata pred sabo kozarca vode z vrečkama cedevite. Dobesedno, saj sta vrečki v vodo potopila, kot da sta čajni, nato pa se čudila, češ da ne čutita nobenega okusa. "Noče se zmešati, kaj?" ju zbada avtor posnetka, nato pa se vsi skupaj strinjajo, da bi morali vrečke dati v toplejšo vodo.

