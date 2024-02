Požar v Trbovljah: evakuirali 30 ljudi, 12 stanovalcev in policista potrebovalo zdravniško pomoč

V enem izmed stanovanj v večstanovanjskem objektu na območju Trbovelj je v ponedeljek, okoli 13. ure, izbruhnil požar. Policisti in gasilci so evakuirali okoli 30 ljudi, dve starejši osebi, ki sta se nahajali v prostoru, kjer je zagorelo, so zaradi vdihavanja dima odpeljali v ZD Trbovlje, še 12 stanovalcev in dva policista je potrebovalo zdravniško pomoč. Vzrok za nastanek požara še ni znan, nastalo je za več tisoč evrov škode, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Zagorelo je v kabinetu stanovanja, kjer sta se nahajali dve starejši osebi. Policista, ki sta prva prišla na kraj, sta pričela z evakuacijo ljudi do prihoda gasilcev. Skupno so evakuirali okoli 30 ljudi. Dve starejši osebi so zaradi vdihavanja dima prepeljali v ZD Trbovlje, še desetim stanovalcem in dvema policistoma pa so nudili zdravniško pomoč.

Vzrok za nastanek požara še ni znan in je predmet nadaljnje kriminalistične preiskave. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo, so sporočili s PU Ljubljana.