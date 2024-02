Izbruhnil ogromen požar: na delu 70 gasilcev, gori 900 ton litijevih baterij

Incendie Viviez stockage de batterie.Soutiens aux SDIS de l'Aveyron, aux forces de l'ordre et aux personnels de la SNAM qui sont venus spontanément très nombreux.Tous seront sur place toute la nuit. Courage !

900 T de batteries, 3000m2

Pascal MAZET Conseiller régional @Occitanie pic.twitter.com/LYgijgLbB0 — Pascal MAZET (@PascalMazet) February 17, 2024

Požar je včeraj izbruhnil v skladišču v lasti francoske skupine za recikliranje SNAM v Viviezu severno od Toulousa, je na platformi X objavil lokalni svetnik Pascal Mazet.

Časnik Le Monde je poročal, da se okoli 70 gasilcev bori, da bi požar obvladali. Nevarnosti za ljudi, ki živijo v bližini, k sreči ni, je dejal lokalni uradnik Charles Giusti.

900 tonnes de batteries au lithium sont en train de se consumer, dimanche 18 février, dans un entrepôt de stockage en feu depuis la veille, à Viviez (Aveyron). Les premières analyses de l'air semblent écarter toute pollution chimique.#JT13H pic.twitter.com/pA640fBr15 — Info France 2 (@infofrance2) February 18, 2024

Litijeve baterije so ključnega pomena v električnih napravah, od telefonov do električnih avtomobilov, vendar vsebujejo vnetljive materiale, zaradi katerih so lahko dovzetne za vžig. Posledično se lahko sproščajo nevarne snovi. Izdano varnostno obvestilo opozarja, da bi v primeru večjega požara izdelki v tovarni verjetno izpuščali kadmij. Kadmij je zelo strupen in nevaren za okolje.