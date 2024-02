Madrid: v požaru dva mrtva in 18 ranjenih

Požar je okrog 7. ure zjutraj izbruhnil v prvem nadstropju doma, v katerem živi 39 ljudi. "Prvo in drugo nadstropje je preplavil dim, stanovalce smo morali evakuirati na varno," je povedal eden izmed madridskih gasilcev, ki so sodelovali pri gašenju požara.

A fire that broke out in a Madrid nursing home early Sunday killed two women and injured 18 others, Spanish emergency services said.

