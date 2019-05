Nov incident: padla je največja trdnjava v svetu kriptovalut

Kraja večje količine bitcoinov se je zgodila v ponedeljek zvečer po našem času, sam hekerski napad pa je trajal veliko dlje, morda tudi več tednov ali celo mesecev, so pred nekaj urami sporočili iz Binance, največje borze s kriptovalutami na svetu.

Hekerji so namreč potrpežljivo in postopoma pridobivali dostop do podatkov o bitcoin denarnicah določenih uporabnikov, ki so jih izbrali za svoje žrtve, nato pa prenos njihovih 7.074 bitcoinov drugam izvršili v eni sami veliki transakciji, ki je ob trenutnem tečaju bitcoina (5.217 evra) vredna 36,9 milijona evrov.

Borzo Binance je leta 2017 ustanovil kanadsko-kitajski poslovnež Changpeng Zhao, ki je danes eden najvplivnejših posameznikov v svetu kriptovalut. Foto: Reuters

Binance je takoj po odkritju kraje bitcoinov onemogočil vse pologe in dvige kripto- ter fiat valut. Tako bo ostalo vsaj še en teden, dokler ne ugotovijo, kako se je to lahko zgodilo.

"Dobili smo drago, a zelo pomembno lekcijo. Varovanje sredstev vlagateljev je bila naša odgovornost, a nam je to spodletelo," na Twitterju izgovorov ni iskal Changpeng Zhao, ustanovitelj in direktor Binance.

To je sicer prvi omembe vreden incident borze Binance, ki sicer velja za eno najbolj zanesljivih.

Večina kriptovalut je danes v rdečem. BNB oziroma Binance Coin, kriptovaluta, ki jo je izdala borza Binance, je v zadnjih urah padel za skoraj deset odstotkov, kar je najverjetneje posledica novice o hekerskem napadu. Foto: coin360.io

Vlagateljem, ki so jim hekerji iz njihovih denarnic ukradli bitcoine, bo Binance izgubljena sredstva vrnil iz lastnega rezervnega sklada, so zagotovili.

Ta je dovolj obsežen, da si je Changpeng Zhao, ustanovitelj in direktor Binance, lahko privoščil zavrniti velikodušno ponudbo ustanovitelja kriptovalute in protokola TRON Justina Suna, ki je napovedal, da bo na Binance naložil za 7.000 bitcoinov lastnih kriptovalut.

Thanks for the support, really appreciate it. But currently no need. We will cover the loss from the #SAFU fund, there is enough. We are hurt, but not broke.



We are working hard to resolve the issue, so that everyone can deposit and withdrawal again. Will take some time. https://t.co/0j4J0fk99W