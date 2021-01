Neverjetna drama na Wall Streetu: milijarderjem se tresejo hlače

Na Wall Streetu se odvija osupljiv boj med institucionalnimi borznimi velikani, ki upravljajo milijarde evrov vredno premoženje, ter številnimi majhnimi vlagatelji, ki so organizirano stavili proti njim in jih vsaj za zdaj "držijo za jaj...". Rivalstvo je do neba pognalo ceno delnice za mnoge tako rekoč že odpisane prodajalne videoiger GameStop, na katero prisega pisana druščina priložnostnih vlagateljev, ki si je štab postavila na spletnem forumu Reddit. Nekateri udeleženci bitke številnih Davidov proti Goljatu so spotoma zaslužili toliko, da jim nikoli več ne bo treba delati.

Kaj je GameStop

GameStop je leta 1984 ustanovljena ameriška veriga trgovin z videoigrami, igralnimi konzolami in pripomočki ter tako rekoč vsem drugim blagom, povezanim z videoigrami. GameStop ima po vsem svetu več kot 5.500 poslovalnic.

Sloveniji najbližje poslovalnice Gamestopa so tik ob mejah z Italijo (Trst, Tržič, Videm) in Avstrijo (Celovec, Gradec). Foto: Reuters

Ker se je prodaja videoiger v zadnjih letih večinoma preselila na splet, je GameStop doživel velik padec prodaje. Leto 2019 je končal z izgubo v višini skoraj pol milijarde ameriških dolarjev.

Dodatno je na prodajo vplivala pandemija bolezni covid-19. GameStop je bil v prvi polovici lanskega leta primoran za daljši čas zapreti skoraj dve tretjini vseh poslovalnic. Dodatno se je v prihodke podjetja v zadnjih mesecih leta 2020 zažrla nedobavljivost noro zaželene igralne konzole PlayStation 5.

GameStop je leta 2019 sicer začel reorganizacijo poslovanja z osredotočenostjo na prodor na sceno tekmovalnega igranja videoiger, panoge, ki je v zadnjih letih eksplodirala. Gre za taktiko, ki bo po mnenju analitikov prinesla rezultate. Podjetju, ki se dolga leta bori z izgubo, dobiček napovedujejo že za leto 2022.

V GameStop je na začetku tega leta prišel tudi mladi podjetniški guru Ryan Cohen, po mnenju nekaterih poslovni čudodelec, ki je ustanovil in za skoraj tri milijarde evrov leta 2018 prodal spletno prodajalno hrane za domače živali Chewy. Foto: Wikimedia Commons

Kaj se dogaja z delnico GameStopa, ki je sprožila boj na Wall Streetu

Tisti, ki so verjeli, da lahko GameStop po katastrofalnem desetletju izgub in redkih, a nizkih četrtletnih dobičkov, ki je vrhunec doseglo v prvem četrtletju leta 2020, zrežira preobrat, so bili pred enim letom v absolutni manjšini.

Cena delnice GameStopa (GME) je bila zato v prvi polovici lanskega leta tarča institucionalnih tako imenovanih prodajalcev na kratko (short sellers po angleško).

Kako zaslužiti z delnicami? Najpreprostejša in tudi najbolj neposredna pot je nakup delnice, čakanje, da njena cena zraste, in nato prodaja delnice. Obstajajo pa tudi drugi načini. Eden od pogostih je prodaja na kratko.



V tem primeru kupec delnice stavi na to, da bo njena cena v prihodnosti padla. Od posrednika si izposodi delnice po trenutni ceni in jih proda. Čez čas, ko in če njihova cena pade, jih kupi nazaj in vrne lastniku, ostane pa mu razlika med prodajno in nakupno ceno delnice.



Primer uspešne prodaje na kratko: danes si od posrednika izposodimo sto delnic podjetja Tesla po 900 dolarjev in jih takoj prodamo za 90.000 dolarjev. Čez tri mesece cena delnice pade na 500 dolarjev. Takrat kupimo sto delnic za 50.000 dolarjev in jih vrnemo posredniku. Ostane nam 40.000 dolarjev dobička. Primer neuspešne prodaje na kratko: danes si od posrednika izposodimo sto delnic podjetja Tesla po 900 dolarjev in jih takoj prodamo za 90.000 dolarjev. Čez tri mesece cena delnice Tesle naraste na 1.500 dolarjev. V tem primeru za sto delnic, ki jih moramo vrniti posredniku, odštejemo 150.000 dolarjev, kar pomeni, da smo ustvarili izgubo v višini 60.000 dolarjev. Foto: Getty Images

Gre za strategijo, ki omogoča potencialno zelo visoke donose, a je tudi precej tvegana, saj so lahko izgube pri prodaji na kratko v teoriji tudi neomejene. Namesto da pade, kar pričakuje prodajalec na kratko, lahko cena delnice namreč narašča tudi v nedogled.

Veliki prodajalci na kratko z Wall Streeta so lani tako pričakovali nadaljnje potapljanje GameStopa, zato so stavili proti njemu in zavzeli ogromno t. i. kratkih pozicij, saj so verjeli, da bo že tako nizka cena GameStopove delnice še naprej padala.

A to so opazili na spletnem forumu Reddit, natančneje v skupnosti wallstreetbets (Stave na Wall Streetu, če ime skupnosti prevedemo v slovenščino).

Skupnost wallstreetbets v nasprotju z resnejšimi naložbenimi oddelki foruma Reddit, kot sta Investing ali Stocks, stavi predvsem na agresivno lovljenje kratkoročnih dobičkov. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Začela se je vojna dveh milijonov Davidov proti borznemu Goljatu

V skupnosti wallstreetbets (v nadaljevanju WSB), ki ima danes več kot 2,3 milijona članov, so lani jeseni ugotovili, da za delnico GameStopa obstaja velikansko zanimanje prodajalcev na kratko.

Začela se je neke vrste manija, podobna tisti z bitcoini, ki je svet zajela decembra 2017, a v veliko manjšem merilu. Člani WSB so namreč začeli množično kupovati delnice GME, zaradi česar je njena cena do konca leta 2020 poskočila za okrog 400 odstotkov.

Takole se je cena delnice GME gibala na najbolj napet trgovalni dan v letu 2021. Za krajši čas je dosegla celo ceno 158,97 dolarjev, kar je skoraj 38-krat toliko, kolikor je bila vredna 25. januarja 2020.

Končni cilj WSB je jasen: sprožiti tako imenovani short squeeze oziroma množično zapiranje pozicij prodajalcev na kratko, ki bi bili, da si zmanjšajo izgube, prisiljeni v nakup delnic GameStopa po višjih cenah. To bi povzročilo verižno reakcijo in posledično še nadaljnje dvigovanje cene delnice GME.

Prvi res konkreten skok cene se je zgodil med 12. in 14. januarjem, ko je delnica GME zrasla za več kot sto odstotkov (z 19 na 39 dolarjev), naslednji pa včeraj, ko je v eni uri po odprtju newyorške borze po intenzivni rasti pred začetkom trgovanja za trenutek poskočila na kar 158 dolarjev, nato pa je sledil strm, več kot 60-odstotni padec.

V ponedeljek so se takoj po začetku trgovanja na newyorški borzi za krajši čas zrušile nekatere najbolj priljubljene platforme za trgovanje z delnicami, med drugim Revolut, Trading212 in eToro. Ni še znano, ali je to povzročil izreden naval kupcev delnic GME. Foto: Matic Tomšič

Torek je bil za wallstreetbets in GME znova zelo uspešen, saj je cena delnice z 91 dolarjev ob odprtju borze do zaprtja narasla na kar 142 dolarjev.

Toda glavnina torkove rasti se je zgodila šele po koncu trgovanja, ko je s čarobno paličico najbogatejšega Zemljana, ki lahko cene delnic zaniha za več deset odstotkov, na Twitterju zamahnil vizionar Elon Musk in izrazil zanimanje za GameStop kot trenutni internetni fenomen. Delnica GME je v popoldanskem trgovanju (po lokalnem času) nato poskočila konkretno prek 200 ameriških dolarjev.

Člani skupnosti WSB so sicer še naprej prepričani, da se glavni tako imenovani short squeeze še vedno ni zgodil oziroma da šele prihaja, saj imajo prodajalci na kratko še vedno odprtih ogromno pozicij. Skandiranje "GME do 1.000 dolarjev" je na forumu Reddit vse glasnejše.

Se lahko zgodi še en Volkswagen?



Marsikdo v skupnosti wallstreetbets upa na ponovitev anomalije iz leta 2008, v katero je bil udeležen Volkswagen.



Foto: Financial Times

Zaradi velikega zanimanja prodajalcev na kratko je delnica nemškega avtomobilskega velikana 28. oktobra 2008 za krajši čas poskočila za skoraj 500 odstotkov oziroma z 210 evrov na blizu tisoč.



Volkswagen je imel za en dan višjo tržno kapitalizacijo celo od naftnega giganta Exxona, takrat najvrednejšega podjetja na svetu.

Wall Street se upira z vsemi štirimi

Trgovanje z delnico GameStopa na newyorški borzi je bilo zaradi izredno hitrega gibanja cene v ponedeljek začasno prekinjeno več kot desetkrat. Nekaj manj prekinitev se je zgodilo tudi v torek.

Veliki igralci Wall Streeta, ki so s prodajo na kratko stavili proti GameStopu, so ob nepričakovanem preobratu začeli škrtati z zobmi. Hedge sklad Melvin Capital, eden najuspešnejših v ZDA, ki upravlja 10,3 milijarde evrov vredno premoženje, naj bi imel v zdaj ogroženih kratkih pozicijah kar 30 odstotkov vsega kapitala.

Prodajalci na kratko, ki na newyorški borzi operirajo z desetmestnimi zneski, naj bi na račun delnice GameStopa samo v ponedeljek izgubili okrog milijardo ameriških dolarjev. Foto: Reuters

Zaradi tega je že stekla reševalna akcija. Veliki hedge sklad Citadel in nekateri njegovi partnerji so v ponedeljek v Melvin Capital prelili okrog 2,3 milijarde svežega denarja.

V skupnosti WSB so prepričani tudi, da je interese Wall Streeta z agresivno kampanjo začel braniti CNBC, eden največjih ameriških (poslovnih) medijev. V ponedeljkovem poročanju naj bi jih namreč blatil in prikazoval kot zlikovce ter manipulatorje, velike institucionalne igralce z milijardami premoženja pa kot žrtve.

GameStop je bil za peščico premetenih srečnežev zlata jama

Na Redditu in tudi širše odmeva zgodba uporabnika z vzdevkom deepfuckingvalue, ki je s približno 53 tisoč ameriškimi dolarji naložbe v trgovanje z GameStopom vstopil septembra 2019. Takrat je bila cena delnice GME okrog pet ameriških dolarjev. Z nakupom opcij, ki so se iztekle v prihodnosti, zadnje 15. januarja letos, si je ceno kupljenih delnic dodatno močno znižal.

Od ponedeljka, 25. januarja 2021, je vrednost premoženja uporabnika deepfuckingvalue, merjena samo v delnicah GameStopa, kar 13,88 milijona ameriških dolarjev oziroma 11,44 milijona evrov.

Velikanski dobički nekaterih članov skupnosti WallStreetBets (tole je primer uporabnika Infinite-coffee) lahko marsikoga premamijo v nepremišljene nakupe delnic v napačnem času. V ponedeljek se je tako našlo kar nekaj nesrečnežev, ki so naročila za delnice GME v vrednosti tudi več tisoč evrov oddali na samem vrhu oziroma nekaj trenutkov pred tem, ko je cena s skoraj 160 dolarjev strmoglavila na le nekaj več kot 60 dolarjev. Foto: Reddit

Številne člane skupnosti WSB izjemno zabava dejstvo, da deepfuckingvalue velike večine delnic še vedno ni prodal, enako velja za peščico drugih uporabnikov, ki se prav tako lahko pohvalijo z milijonskimi izkupički. Za marsikoga z Reddita je to signal, da uspešni vlagatelji v njihovi skupini verjamejo, da se bo meteorna rast delnice GameStopa še nadaljevala.

Zaradi določene mere anonimnosti, ki jo zagotavljajo spletni forumi, sicer nihče ne more z gotovostjo trditi, da srečneži, ki jim je z dovolj zgodnjim nakupom delnic GME sekira padla v cisterno medu, v resnici niso izkušeni borzni mački, ki pretirano entuziastične uporabnike Reddita zlorabljajo kot inovativen nov vektor napada na delniške trge.

Skupnost wallstreetbets pogleda nima uperjenega zgolj v delnico podjetja GameStop, temveč ima trenutno v igri še vsaj dva druga velika kandidata: PLTR oziroma delnico podjetja Palantir, ki se ukvarja z obdelavo podatkov in ima sklenjene mnoge pogodbe z ameriško vlado, in BB oziroma delnico podjetja BlackBerry, nekdanjega giganta mobilne telefonije, ki se je v zadnjih letih po odprodaji telefonskih poslov preusmeril v področje kibernetske varnosti in programske opreme za električna vozila. Foto: Reuters

Večina tistih, ki se postavljajo z milijonskimi zneski, prisluženimi na račun GameStopa, je namreč imela že dober izhodiščni položaj, saj so pozicije odprli z več deset tisoč, nekateri tudi z več sto tisoč evri. Po drugi strani pa je seveda tudi mogoče, da so nekateri na vse ali nič stavili svoje življenjske prihranke.

