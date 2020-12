Noro iskano božično darilo, ki je bilo v Sloveniji takoj razprodano

Razen pri preprodajalcih, ki zahtevajo skoraj dvakratnik cene v trgovini , trenutno tako rekoč nikjer v Sloveniji ni mogoče kupiti vroče nove igralne konzole Sony PlayStation 5. Pa peta "plejka" sploh upraviči takšen naval? Na srečo smo to lahko preverili sami, saj se nam je uspelo začasno polastiti testne konzole, in po dveh tednih lahko rečemo, da je odgovor pritrdilen. Popoln ni, je pa PlayStation 5 zelo dober kos tehnike in prepričljiv korak v naslednjo generacijo igralnih konzol,

Strahovi nekaterih kupcev se bodo uresničili: kam ga naj postavim?

Najprej moramo govoriti o najopaznejših lastnostih PlayStationa 5, in sicer o velikosti in videzu konzole.

PlayStation 5 je, če ga primerjamo z najmlajšim predhodnikom, to je PlayStation 4 Pro, milo rečeno ogromen. Njegova najdaljša stranica je šest centimetrov daljša, obenem pa je skoraj dvakrat debelejši (in težji za več kot kilogram).

Primerjava velikosti PlayStationa 4 (levo) in PlayStationa 5 (desno). Foto: Matic Tomšič

Dimenzije so toliko bolj očitne, ker bo PlayStation 5 zagotovo izstopal v večini prostorov. Nič drugega kupcev in uporabnikov te konzole namreč ne razdvaja tako kot njen zaobljeni vesoljski futuristični videz, ki je velik korak vstran od PlayStationove dozdajšnje črno-modre kombinatorike in ostrih potez.

Najti mesto PlayStationu 5, ki za nameček privzeto stoji pokonci, na bok pa ga lahko varno položimo le s priloženim stojalom, ki deluje zelo ceneno, je izziv in marsikdo se bo preprosto vdal ter sprejel dejstvo, da so barvni usklajenosti pohištva in opreme njegove dnevne sobe šteti dnevi.

Tako konzola kot igralni plošček DualSense sta bila deležna stilske preobrazbe. Bolj drastični je bil podvržen PlayStation, ki je videti kot nekaj, kar so si kot igralno konzolo v letu 2030 predstavljali leta 1999. Foto: Pexels

Toda videz PlayStationa 5, naj bo kupcu všeč ali pa ne, postane postranskega pomena takoj po pritisku gumba za vklop konzole.

Kaj je v "vesoljski ladji" in kaj zmore?

PlayStation 5 takoj pokaže zobe in začetni zaslon naloži v vsega nekaj trenutkih, kar je predvsem zasluga bliskovito hitrega novega diska NVMe SSD, ki v novi generaciji nadomešča klasično mehansko klopotalo starejših PlayStationov.

Nekdo, ki ni imel predhodnikov PlayStationa 5, bo težko razumel, kakšen korak naprej pravzaprav pomeni novi disk. Nameščene igre se v povprečju poženejo več kot dvakrat hitreje v primerjavi s PlayStationom 4 Pro, vmesno nalaganje stopenj, tekem in igralnih svetov pa je zreducirano na minimum oziroma praktično izgine.

Foto: Matic Tomšič

Edina pomanjkljivost diska je prostor, ki je namenjen shranjevanju podatkov. Sony pravi, da ima disk kapaciteto 825 gigabajtov, kar je tehnično res, a zvito izpusti podatek, da je uporabnega prostora precej manj, saj ga skoraj 160 gigabajtov zasede PlayStationov operacijski sistem. Kdor bo nalagal velike igre, kot sta Grand Theft Auto V in The Last of Us Part II, bo imel prostora le za od sedem do osem takih.

Prostor je sicer mogoče nadgraditi s priklopom zunanjega diska SSD - ta možnost ima nekatere omejitve - oziroma ga bo mogoče povečati z dokupom dodatnega notranjega diska, ki ga bo odobril Sony in ki še ni na voljo.

Z diskom SSD je (bilo) sicer mogoče nadgraditi tudi PlayStation 4 (na fotografiji), a gre za poseg, ki se ga mnogi tehnično manj vešči igralci niso lotili. Solidno velik disk SSD, na primer tak s kapaciteto enega terabajta, je bil do lanskih konkretnih pocenitev glede na ceno PlayStationa 4 oziroma modela Pro tudi precej drag, saj bi predstavljal več kot polovico cene nove igralne konzole. Foto: Unsplash

Ob noro hitrem disku ima PlayStation 5 še osemjedrni procesor s taktom 3,5 gigaherca, posebej za igralne konzole razvit grafični čip RDNA 2 in 16 gigabajtov superhitrega pomnilnika DDR6.

PlayStation 5 je kljub izjemno zmogljivim komponentam v primerjavi s predhodnikom PlayStation 4 izredno tih. Štirica je ob večji obremenitvi pogosto zvenela kot nekaj, kar bi slišal na Brniku, za PlayStation 5 pa večino časa ne bi vedeli, da sploh deluje, če na zaslonu ne bi bilo igre.

Gre za stroj z veliko moči, kar se odraža v igrah. Te tečejo v ločljivosti 4K (če seveda imate takšen TV-zaslon) z izredno stabilnimi 60 slikami na sekundo. PlayStation 5 omogoča tudi poganjanje iger pri 120 slikah na sekundo, a je za igranje v tem načinu treba imeti ustrezen (in drag) televizor, ki podpira 120-herčno osveževanje slike in ima priključek HDMI 2.1.

PlayStation 5 počiva na takšnem stojalu, ki ga je mogoče tudi premestiti tako, da lahko konzola stabilno leže na bok. Ta model PlayStationa 5 ima optični bralnik za medije blu-ray, mogoče pa je kupiti tudi 100 evrov cenejšo digitalno različico brez optične enote. Foto: Unsplash

Priložnosti za dokazovanje svojih zmogljivosti PlayStation 5 sicer še nima prav veliko, saj je bera iger, ki lahko izkoristijo vse, kar omogoča nova konzola, za zdaj pičla. Preštejemo jih lahko na prste obeh rok.

PlayStation 4 ima podobno kot njegov najtesnejši tekmec, letošnji Xbox, v rokavu velikanskega prodajnega aduta, in sicer lahko poganja tudi veliko večino iger (po nekaterih podatkih 99 odstotkov) prejšnje generacije. Kupec novega PlayStationa 5 lahko tako povsem prezre novejše igre in bolj gladko ter s krajšimi časi nalaganja preigrava svojo knjižnico iger za PlayStation 4.

Na testnem PlayStationu 5 smo imeli priložnost preizkusiti dve igri nove generacije, in sicer Spider Man: Miles Morales in Demon's Souls, posebej za novo konzolo predelano klasiko iz leta 2009, ki je v izvirniku izšla še za PlayStation 3.

Miles Morales se dogaja v istem mestu kot njegov dve leti starejši predhodnik za PlayStation 4. Igra je s tehničnega vidika odlična in dobro prikaže, kaj zmore novi PlayStation 5, z vsebinskega pa malce peša, saj je mogoče glavno zgodbo končati v manj kot desetih urah. Foto: Guliver Image

Predvsem Miles Morales sporoča, da je čas konzol naslednje generacije tu, saj strojno opremo PlayStationa 5 potisne do maksimuma in na zaslonu ob prelestni sliki ter zelo tekočem gibanju glavnega junaka prikaže tudi famozni "ray tracing" oziroma sledenje žarkom, svetlobni učinek, ki skrbi za realistično odbijanje svetlobe od površin, kot so okna, avtomobilske strehe in voda. Gre za tehnologijo, ki je bila še pred dvema letoma domena grafičnih kartic za tisočaka.

PlayStation 5 igralcem ponuja dva načina poganjanja iger, ki dajeta prednost videzu oziroma hitrosti delovanja. Prvi način vklopi grafične bombončke (med drugim ray tracing v igrah, ki ga podpirajo), a zniža hitrost prikazovanja sličic na sekundo s 60 na 30 (oziroma ohrani število sličic, a zniža ločljivost s 4K na 1080p). Drugi način prednost daje bolj tekoči igri. Dobra lastnost PlayStationa 5 je, da je mogoče v nastavitvah eno ali drugo možnost vklopiti za vse igre hkrati.

Ob Spider-Manu in Demon's Souls moramo omeniti še eno igro, ki je bila narejena posebej za PlayStation 5. To je Astro's Playroom, ki je privzeto nameščen na vsakem novem PlayStationu 5.

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Gre za prijetno ter glede na to, da je neke vrste bloatware (to so prednameščene aplikacije proizvajalca, ki so pogosto same sebi namen), presenetljivo kakovostno arkadno igro. Toda Astro's Playroom je v resnici manj igra in bolj orodje za privajanje na nov igralni plošček – DualSense.

Največje presenečenje PlayStationa 5

Kaj reči o DualSensu? Vedeli smo, da bo PlayStation 5 predhodnika PlayStation 4 Pro nadgradil v tako rekoč vseh vidikih, a najbrž nihče ni pričakoval, da bo takšen korak naprej novi igralni plošček. DualSense je revolucija, to je treba priznati.

Svetlobni indikator aktivnosti (tukaj sveti z modro) je zdaj na sprednji strani ploščka in precej bolj subtilen. Gre za prednost, ki je opazna predvsem med igranjem v temi, saj v TV-zaslonu ne vidimo več odseva lučke na ploščku. Foto: Matic Tomšič

Dokler ga ne preizkusiš, si je težko predstavljati, koliko boljši je DualSense od do zdaj aktualnega ploščka DualShock 4. Razloga za to sta v glavnem dva.

Prvi sta nova motorčka, ki sta odgovorna za tresenje ploščka glede na dogajanje v igri. V igralčevih dlaneh namreč pričarata občutke, kot jih do zdaj še nismo poznali. V igri Astro's Playroom občutiš vsak korak malega vesoljčka in "začutiš" pristanek, kadar pade oziroma skoči z višine, na primer.

Drugi sta prilagodljiva sprožilca (triggerja), velika gumba z globokim hodom na zadnji strani ploščka Dual Sense, ki se znata zdaj upirati igralčevim pritiskom. Kaj to pomeni? Ko v igri Astro's Playroom stisneš vzmet, na svojih prstih čutiš povečan pritisk vzmeti. V Spider-Man: Miles Morales lahko prek spreminjajočega se sprožilca začutiš, kako se napne pajkova mreža, na kateri se superjunak guga od nebotičnika do nebotičnika. V nogometni simulaciji FIFA 21 se bo utrujen nogometaš v šprint spustil počasneje, to pa bo igralec občutil v tršem desnem sprožilcu.

Nove funkcije igralnega ploščka DualSense imajo izreden potencial in velika škoda bi bila, če jih razvijalci iger za PlayStation 5 ne bi znali ali pa hoteli izkoristiti. Foto: Unsplash

DualSense je bil ob strojni in kozmetični (glavni gumbi so zdaj prosojni, na primer) deležen še nekaj drugih dodelav. Po novem ima mikrofon, gumba za meni ter hitro deljenje in ustvarjanje posnetkov zaslona sta izbočena, svetlobni indikator aktivnosti ploščka pa se je z zadnje strani premaknil na njegovo pročelje in je nasploh manj vpadljiv, kar je posrečena poteza, saj zdaj, če igramo v temi, v TV-zaslonu ne vidimo njegovega pogosto motečega odseva.

Pomanjkljivosti novega ploščka? Trenutno si lahko zamislimo zgolj eno, in sicer bo igralcem z manjšimi dlanmi morda prevelik. DualSense je namreč malenkost večji in težji od predhodnika. Na spletu smo že naleteli na tarnanje nekaterih uporabnikov, da jih po dolgotrajnejšem igranju bolijo dlani in prsti.

Primerjava igralnih ploščkov DualSense (levo) in DualShock 4 (desno). Novejši kljub temu, da ima v notranjosti več mehanizacije od predhodnika, baterijo porablja počasneje. Foto: Matic Tomšič

Prenove je bil deležen tudi PlayStationov domači zaslon. Če imate ustrezen televizor, ga zdaj gledate v ločljivosti 4K in HDR. Stari mački ga bodo zapopadli takoj, saj je uporabniški vmesnik zelo podoben tistemu na PlayStationu 4, novinci pa se nanj ne bodo privajali dolgo, saj je navigacija po sistemu precej preprosta.

Kaj je novega? Osrednji novosti sta dve, in sicer so to kartice aktivnosti in Nadzorni center.

Svojo lastno kartico aktivnosti ima vsaka igra (če je to predvidel njen razvijalec), igralcu pa med drugim omogočajo skok v točno določen del igre, na primer.

Nadzorni center, ki je neke vrste opravilna vrstica, se medtem odpre na dnu zaslona, ko v igri na ploščku pritisnemo gumb z logotipom PlayStationa, vsebuje pa nekatere bližnjice do različnih elementov konzole.

PlayStation 5 presenetljivo ne pozna nekaterih naprednih tehnologij za izboljšavo slike in zvoka, kot sta Dolby Vision in Dolby Atmos (ta je sicer prisoten, a le za predvajanje filmov prek medijev blu-ray). Obenem mu, če ga želimo uporabljati kot medijski predvajalnik, manjka podpora nekaterim aplikacijam, v prvi vrsti YouTubu. Nekatere pomanjkljivosti bo Sony najverjetneje rešil s posodobitvijo programske opreme, druge pa bodo rezervirane za morebitni PlayStation 5 Pro. Foto: Unsplash

Z nekaterih vidikov je Nadzorni center nelogičen korak nazaj glede na vmesnik PlayStationa 4. Vanj ni mogoče dodajati poljubnih bližnjic, na primer do splošnih nastavitev ali aplikacij, kot je Netflix, obenem pa malenkost oteži postopek za preklop konzole v stanje mirovanja oziroma izklop PlayStationa 5.

Kupiti ali ne kupiti?

Odgovor je preprost. PlayStation 5 je vsekakor vreden nakupa, ampak se ne mudi.

Iger, ki znajo izkoristiti surovo moč nove konzole, je za zdaj še malo in imajo svoje kaprice. Spider-Man: Miles Morales je zelo kratek, Demon's Souls bo neizkušenim igralcem paral živce s svojo brutalno zahtevnostjo, Cyberpunk 2077 je (za zdaj) zelo nezloščen diamant. Vse druge so že na voljo oziroma prihajajo tudi za PlayStation 4.

Prizor, ki ga v Sloveniji še nekaj časa ne bomo videli. Dobava novih konzol PlayStation 5 se bo pri nekaterih največjih slovenskih trgovcih z elektroniko namreč zavlekla celo do konca marca 2021. Foto: Guliver Image

Toda če se vam iz kateregakoli razloga mudi oziroma si konzolo preprosto zelo želite, prepričljivega razloga proti nakupu pravzaprav ni. PlayStation 5 je v vseh pogledih boljša konzola od PlayStationa 4 (Pro), obenem pa lahko poganja 99 odstotkov vseh iger, ki so izšle za predhodnika, kar pomeni, da lahko na PlayStationu 5 svoje igre za PlayStation 4 igrate bolje kot na PlayStationu 4.

PlayStation 5 z izjemo zgoraj omenjenih motečih elementov uporabniškega vmesnika, ki jih lahko popravi s preprosto nadgradnjo programske opreme, tudi nima kakšne resne pomanjkljivosti ali napake. Vsaj za zdaj se še ni pokazala.

Kateri PlayStation 5 pa naj kupim, ko bodo trgovci znova imeli zalogo? Na voljo sta dve možnosti – klasični PlayStation 5 z optičnim pogonom za 499 evrov in digitalna različica brez optičnega pogona za 399 evrov.



Nekateri srečneži, ki se jim je novembra uspelo dokopati do prvih izvodov konzol, namenjenih slovenskim kupcem, so jih na spletnih straneh z malimi oglasi nato prodajali za skoraj dvakratnik cene. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Cenejši model je primeren za igralce, ki kupujejo digitalne različice igre in jih na konzolo prenesejo s spleta, dražji pa predvsem za tiste, ki še vedno prisegajo na fizične kopije iger na diskih blu-ray, ki jih lahko kasneje prodajo in si pogosto povrnejo večji del kupnine ali pa si ustvarjajo zbirko iger.

Preberite tudi: