Slovenci razgrabili novi Playstation, preprodajalci si manejo roke

Nova igralna konzola Sony Playstation 5 je v Sloveniji uradno na voljo od 19. novembra, trenutno pa je ni mogoče kupiti skoraj v nobeni od večjih slovenskih trgovin z elektroniko, saj so zaloge pošle takoj. Vsi slovenski kupci se s težko pričakovano konzolo sicer ne igrajo. Nekateri so namreč izkoristili izredno povpraševanje in nove konzole prodajajo po skoraj dvojni ceni.

Igralna konzola Sony Playstation 5 glede na sedem let starega predhodnika Playstation 4 (oziroma tri leta mlajšega Playstation 4 Pro) prinaša bistveno drugačen (in polarizirajoč) videz, konkretne izboljšave strojne opreme in velikanskega aduta v obliki združljivosti za nazaj, kar pomeni, da je na Playstationu 5 mogoče igrati igre, ki smo jih kupili za Playstation 4.

Na Siol.net boste lahko v prihodnjih tednih prebrali poglobljen test igralne konzole Playstation 5.

Videz novega Playstationa je v skupnosti igralcev povzročil manjši razkol, saj gre za konkreten odmik od umirjeno ostrih linij in črnine predhodnika Playstation 4. Novinec, po mnenju marsikoga, namreč bolj kot na igralno konzolo spominja na omrežni usmerjevalnik ali vesoljsko ladjo. Foto: SONY

Po prvi uradni napovedi Playstationa 5 je bila neučakanost kupcev strašanska, kar so pokazale tudi prodajne številke.

Playstation 5 je imel v obeh prvih dneh izida - 12. novembra je bil na voljo samo na šestih trgih, vključno z ZDA in Japonsko, 19. novembra pa povsod drugje - rekordno prodajo, in sicer je bilo prodanih od 2,1 do 2,5 milijona primerkov. Številke so sicer ocene analitičnega portala VGChartz, na uradne bo treba počakati.

Iger za Playstation 5 trenutno ni na pretek, toda nova Sonyjeva konzola ima podobno kot njen Microsoftov konkurent Xbox Series X in S to prednost, da je na njej mogoče igrati tudi igre za Playstation 4 (pri Xboxu pa igre za vse pretekle generacije Xboxa). Foto: Reuters

Microsoftu, ki je 12. novembra prav tako začel prodajati konkurenčni igralni konzoli Xbox Series X in Series S, je prav tako uspel dober dosežek, saj je na dan izida v promet spravil med 1,1 in 1,4 milijona konzol. Treba je sicer omeniti, da je bilo novi Xbox že 12. novembra mogoče kupiti v 40 in ne le v šestih državah.

V Sloveniji nova zaloga Playstation 5 šele pred prazniki ali januarja 2021

Playstation 5 je vsaj za zdaj prodajna uspešnica tudi v Sloveniji, saj ga na zalogi ni več tako rekoč nikjer.

Prelet slovenskih (spletnih) trgovin z elektroniko razkriva, da je trenutno najkrajši čas dobave nove Sonyjeve konzole teden dni, v večini primerov pa bo treba počakati do božično-novoletnih praznikov ali celo do januarja prihodnje leto.

Playstation 5 je na voljo v dveh različicah: klasični, z optičnim pogonom blu-ray (499 evrov), in digitalni brez optičnega pogona (399 evrov). Foto: Reuters

Kupili za 500, prodajajo za 900

Tako kot drugje po svetu so tudi v Sloveniji nekateri izkoristili informacijo, da bodo zaloge novega Playstationa do konca leta 2020 najverjetneje skope, ker naj bi Sony do konca leta proizvedel premalo konzol za zadostitev povpraševanju na vseh svetovnih trgih.

Na slovenskih spletnih straneh z malimi oglasi je tako v zadnjih dneh mogoče zaslediti več ponudb za zapakirane konzole Playstation 5 s konkretno navitimi cenami. Prodajalci za 500-evrski Playstation zahtevajo tudi do 900 evrov, za digitalno različico (brez optičnega pogona), ki stane 400 evrov, pa preprodajalci želijo tudi več kot 700 evrov.

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

V tujini so nekateri prekupčevalci sicer še precej bolj podjetni. V Veliki Britaniji, na primer, si je skupina prekupčevalcev v predprodaji zagotovila kar 3.500 Playstationov 5 in ima trenutno večjo zalogo od večine britanskih trgovin z elektroniko, prodaja pa jih le izbranim kupcem, ki morajo za ta privilegij celo dodatno plačati.

Zapakirane konzole Playstation 5 na spletni strani Ebay medtem dosegajo vrtoglave cene. Nekateri prodajalci zanje zahtevajo tudi več tisoč evrov.

