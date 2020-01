Udeleženci in gledalci današnjega javnega posveta na Ministrstvu za javno upravo, na katerem je bilo govora o uvajanju mobilnega omrežja pete generacije oziroma omrežja 5G, so lahko nekaj časa spremljali pravo telenovelo. Čeprav je minister za javno upravo Rudi Medved uvodoma poudaril, da namen razprave ni deljenje na tabora za in proti, se je pravzaprav zgodilo prav to. Zvrstile so se obtožbe o zavajanju in poskusi osebnih diskreditacij, minister pa je moral tudi povzdigniti glas.

Na javnem posvetu o mobilnih omrežjih pete generacije oziroma 5G, ki ga je po nedavnem mirnem protestu proti tej po mnenju nekaterih Slovencev sporni tehnologiji sklical minister za javno upravo Rudi Medved, je prvi besedo dobil dr. Matej Huš s Kemijskega inštituta.

Huš je uvodoma poudaril, da je res, da znanost ne more zanesljivo dokazati, da nekaj ne škoduje, da pa lahko dokaže škodljive vplive tehnologije, ki je spočela razpravo, a jih do zdaj še ni. Nasprotniki 5G se po mnenju Huša sklicujejo na več sto študij, ki so vse po vrsti ali nezanesljive ali pa napačno razumljene.

Pravočasna uvedba omrežja 5G je po besedah vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za informacijsko družbo in informatiko na Ministrstvu za javno upravo Mihe Krišlja strateška priložnost za Evropo, ki jo mora izkoristiti tudi Slovenija. Foto: Reuters

Poudaril je, da je med vsemi študijami, ki jih navajajo nasprotniki omrežij 5G, le enemu znanstveniku – Lennartu Hardellu – nenehno uspevalo pokazati škodljive vplive elektromagnetnih sevanj na zdravje, a nihče drug ni mogel ponoviti njegovih rezultatov.

Huš je opozoril še na problematiko lažnih novic, ki so po njegovem mnenju med nasprotniki 5G stalnica oziroma nadomeščajo znanstvene argumente.

Da lažne novice redno deli ena najbolj znanih slovenskih civilnih iniciativ, ki aktivno nasprotuje uvedbi omrežij 5G in je imela danes predstavnike tudi na javnem posvetu, smo ta teden opozorili tudi na Siol.net.

Navedbe Mateja Huša je zanikal mag. Gregor Kos iz stranke Za zdravo družbo in Gibanja za človeku prijazno tehnologijo, ki je na družbenem omrežju Facebook tudi skrbnik skupine Za Slovenijo brez 5G, ta ima danes že več kot devet tisoč članov. Kos je poudaril, da gibanje nikakor ne nasprotuje tehnološkemu razvoju, a se ta ne sme zgoditi za vsako ceno, še najmanj pa na račun človeškega zdravja.

Kos je dejal tudi, da znanstvene raziskave, ki dokazujejo škodljive učinke elektromagnetnih sevanj na zdravje ljudi, vsekakor obstajajo, Mateju Hušu pa je očital zavajanje.

Podoben očitek je na Huša letel tudi s strani stavbnega biologa Igorja Šajna, ki je obsodil domnevne poskuse diskreditacije neodvisnih znanstvenikov, podpisanih pod študije o škodljivosti elektromagnetnih sevanj, ki jih navajajo nasprotniki uvedbe 5G.

Domen Savič Foto: YouTube / Ministrstvo za javno upravo

Med nastopom Igorja Šajna je v občinstvu zavrelo, in sicer je svoje mnenje o nivoju razprave glasno izražal medijski aktivist Domen Savič. Med drugim je protestiral zato, ker naj bi Ministrstvo za javno upravo na posvet o omrežjih 5G povabilo osebe, ki verjamejo v teorije zarot.



S tem je sprožil buren odziv druge strani, strasti pa je nato poskusil pomiriti minister za javno upravo Rudi Medved, ki je Saviča na koncu pozval, ali "lahko prosim utihne".

Trenutek, ko je imel minister Medved dovolj:

Krajši melodrami je sledila predstavitev dr. Petra Gajška z Inštituta za neionizirna sevanja (INIS), ki je opozoril na podobno problematiko kot pred njim Matej Huš – neodvisnih študij o vplivu elektromagnetnega sevanja na zdravje ljudi, ki dokazujejo, da so jakosti sevanja daleč pod mejnimi vrednostmi, ni malo, a to ne pomeni ničesar, če jih bodo napačno interpretirali in o njih razpravljali tisti, ki za to nimajo ustreznega znanja.

Po mnenju Gajška je trenutno tudi pomembnejše osredotočanje na raziskovanje skupnih vplivov vseh sevalnih tehnologij, ki smo jim danes izpostavljeni, na zdravje ljudi. Pozval je tudi k ustanovitvi slovenskega raziskovalnega programa, ki bi proučeval vpliv novih tehnologij na zdravje.

Utrinek s protesta proti uvajanju tehnologije 5G, ki je 9. januarja potekal pred stavbo AKOS v Ljubljani. Foto: Bojan Puhek

Matjaž Ferjančič z direktorata za okolje na okoljskem ministrstvu je povedal, da se bo ministrstvo noveliranja Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju lotilo, ko bo na ravni EU izdana enotna zakonodaja, ki bo določala mejne vrednosti elektromagnetnega sevanja.



Direktor uprave za varstvo pred sevanji Damijan Škrk je ob tem spomnil, da so pristojne mednarodne organizacije ugotovile, da izpostavljenost elektromagnetnemu sevanju pod vrednostmi, ki so določene z njihovimi priporočili, ne povzroča negativnih vplivov na zdravje ljudi. (STA) z direktorata za okolje na okoljskem ministrstvu je povedal, da se bo ministrstvo noveliranja Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju lotilo, ko bo na ravni EU izdana enotna zakonodaja, ki bo določala mejne vrednosti elektromagnetnega sevanja.Direktor uprave za varstvo pred sevanjije ob tem spomnil, da so pristojne mednarodne organizacije ugotovile, da izpostavljenost elektromagnetnemu sevanju pod vrednostmi, ki so določene z njihovimi priporočili, ne povzroča negativnih vplivov na zdravje ljudi. (STA)

