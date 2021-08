Milan Krek: Začenja se četrti val. Ne moremo spet čakati.

Od polnoči je gostincem, organizatorjem dogodkov in ponudnikom drugih storitev na voljo že tretja različica aplikacije za preverjanje pogojev PCT, ki tokrat ob potrditvi veljavnosti uporabnikovega digitalnega covidnega potrdila prikaže tudi dva osebna podatka: ime in priimek ter rojstni datum. Direktor NIJZ Milan Krek je ob tem znova poudaril, da je aplikacija za preverjanje pogojev PCT eden ključnih ukrepov za omejitev četrtega vala epidemije. Dotaknil se je tudi inšpekcijskega nadzora urada informacijskega pooblaščenca na NIJZ zaradi aplikacije in dejal, da država ne more znova čakati več mesecev, da se takšen nadzor zaključi.

Prenovljena slovenska aplikacija za preverjanje pogojev PCT zdaj sledi zgledu aplikacij, ki jih uporabljajo v drugih državah Evropske unije in v Švici, na Norveškem ter na Islandiji. Tretja različica aplikacije ob skeniranju kode QR, ki predstavlja shranjeno digitalno covidno potrdilo, po novem prikaže tudi ime in priimek ter rojstni datum nosilca digitalnega potrdila, ne bo pa prikazala podatkov o tem, katerega od pogojev PCT izpolnjuje (prebolel, cepljen ali testiran).

"Z našo aplikacijo dobite ime, priimek in letnico rojstva, z nemško aplikacijo pa dobite vse podatke," je dejal Krek in dodal še, da po celotni Evropi uporabljajo prvo različico aplikacije, prek katere je mogoče pridobiti najbolj ključne podatke o nosilcu digitalnega potrdila, Slovenija pa je bila s tega vidika do zdaj evropski osamelec.

Krek kritičen do urada informacijskega pooblaščenca

Z aplikacijo se je v preteklih tednih do sredinega sprejetja vladnega odloka o načinu preverjanja izpolnjevanja pogojev PCT zapletalo, saj je urad informacijskega pooblaščenca zaradi prve različice aplikacije, ki je prikazovala osebne podatke, odredil nadzor na NIJZ.

Krek je bil med današnjo izjavo za javnost kritičen do urada informacijskega pooblaščenca, saj da njegovi inšpekcijski nadzori trajajo predolgo, država, ki je na pragu četrtega vala epidemije oziroma se je ta že začel, pa ne more čakati, da se inšpekcijski nadzor zaključi.

"Vsi prisotni na novinarski konferenci se verjetno še spomnite pomladi, ko smo se lovili glede seznamov na ministrstvu za javno upravo. Tisti inšpekcijski nadzor urada informacijskega pooblaščenca je trajal tri mesece. V trenutku, ko sem zagledal obvestilo informacijske pooblaščenke Mojce Prelesnik na spletni strani IP o inšpekcijskem nadzoru zaradi aplikacije, sem imel pred očmi tiste tri mesece. Da se bom tri mesece moral ukvarjati s papirji, mi pa smo v četrtem valu in potrebujemo preverjanje pogojev PCT," je dejal Milan Krek.

Informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik medtem opozarja, da so organi Evropske unije večkrat poudarili, da je pravna podlaga za uporabo evropskih covidnih potrdil le za prehajanja meje. Če bi države članice želele ta potrdila uporabljati tudi za druge namene, morajo sprejeti ustrezno nacionalno zakonodajo, ki bi to dopuščala, je pojasnila Prelesnikova in dodala, da v Sloveniji tak zakon ni bil sprejet. Prelesnikova je že napovedala, da bo vprašanje ustreznosti odloka, s katerim vlada določa obdelavo osebnih podatkov, prepustila v presojo ustavnemu sodišču. Kot je navedla, razume epidemiološke razmere in nujnost ukrepov, a poudarja, da lahko v skladu z ustavo obdelavo osebnih podatkov določa le zakon. Foto: STA

Krek razkril, zakaj je dopustnike pozval, naj se v državo vrnejo do 15. avgusta

Direktor NIJZ je v nadaljevanju današnje tiskovne konference še pojasnil, da se rast primerov novih okužb avgusta letos v primerjavi z avgustom lani zaradi prevladujoče različice delta stopnjuje nekoliko hitreje in da številke nakazujejo na to, da smo trenutno že na začetku četrtega vala epidemije, medtem ko se je bistvena rast števila okužb lani začela šele septembra.

Opozoril je, da lansko statistiko okužb v enakem obdobju prehitevamo za en mesec in pol. "Od tod tudi moje opozorilo dopustnikom o 15. avgustu oziroma 20. avgustu, da naj se do takrat vrnejo domov in se poskusijo deset dni samoizolirati, da bomo lahko s septembrom v šolah normalno začeli pouk."

Krek je sodržavljane še pozval k cepljenju proti bolezni covid-19 in poudaril, da je cepljenje daleč najbolj pomemben ukrep, če želimo zajeziti nov val epidemije. Nihče si namreč ne želi novega zapiranja gospodarstva in države, je še dejal.

