Prelesnikova oceno ustreznosti vladnega odloka glede PCT prepušča ustavnemu sodišču

Informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik bo prekinila inšpekcijski postopek in vprašanje ustreznosti odloka PCT, s katerim vlada določa obdelavo osebnih podatkov, prepustila v presojo ustavnemu sodišču. Kot navaja, razume epidemiološke razmere in nujnost ukrepov, a poudarja, da lahko v skladu z ustavo obdelavo osebnih podatkov določa le zakon.

Vlada je namreč v sredo sprejela odlok o načinu ugotavljanja izpolnjevanja pogojev prebolevnosti, cepljenosti in testiranja (PCT) v zvezi z nalezljivo boleznijo covid-19. Če bo izpolnjevanje pogojev potekalo z odčitavanjem kode QR v aplikaciji, bosta v skladu s tem uporabniku na vpogled osebno ime in letnica rojstva preverjane osebe.

Informacijska pooblaščenka je v današnjem sporočilu za javnost poudarila, da razume nujnost sprejemanja ukrepov za zajezitev širjenja virusa ter izraža skrb za javno zdravje, a obenem opozarja na 38. člen ustave.

"Ker vsaka obdelava podatkov pomeni poseg v z ustavo zagotovljeno človekovo pravico, v Sloveniji obdelave podatkov zaradi zagotavljanja pravne varnosti državljanov ni dopustno urejati z vladnimi odloki - pri sprejemanju slednjih namreč ni mogoče dosegati take stopnje demokratičnega procesa odločanja kot v DZ, saj odražajo le odločitev vsakokratne izvršilne veje oblasti," je pojasnila.

Ustava torej po njenih navedbah zasleduje to, da se glede posegov v zasebnost zagotovi čim širša splošna in strokovna razprava ter doseže čim širši družbeni konsenz sprejetega zakona, česar pa po naravi stvari izvršilna veja oblasti sama ne more zagotavljati.

Vladni odlok bo predala v presojo ustavnemu sodišču

Ker je obdelava osebnih podatkov pri ugotavljanju izpolnjevanja pogojev PCT od danes določena z odlokom vlade, bo informacijska pooblaščenka skladno s svojo zakonsko pristojnostjo, ki jo ima v primerih nastanka vprašanja ustavnosti ali zakonitosti v odprtem inšpekcijskem postopku, tega prekinila in odlok v presojo dala ustavnemu sodišču. "Ugotovitev ustavnosti odloka je še toliko bolj pomembna, saj gre pri obdelavi podatkov v okviru ugotavljanja izpolnjevanja pogojev PCT za množično obdelavo in obdelavo podatkov v zvezi z zdravjem," je navedla.

Dodala je, da nedvomna pravna podlaga za uporabo evropskih covidnih potrdil trenutno obstaja le za namene prehajanja meje. Uredba Evropskega parlamenta in Sveta EU s 14. junija 2021 o digitalnem covidnem potrdilu EU za olajšanje prostega gibanja med pandemijo covid-19 namreč določa, da morajo države članice, če želijo tega uporabljati tudi za druge namene, sprejeti ustrezno nacionalno pravno podlago. Ta mora biti skladna s pravom EU o varstvu podatkov ter z načeli učinkovitosti, nujnosti in sorazmernosti ter mora vsebovati določbe, s katerimi jasno določa področje uporabe, obseg in namen obdelave, kdo lahko preverja potrdilo ter ustrezne zaščitne ukrepe za preprečevanje diskriminacije in zlorab.

Glede na določbe slovenske ustave pa tako ustrezno pravno podlago po navedbah Prelesnikove lahko zagotovi le zakon. Da bi se izognili vsakršnim nejasnostim in zaradi zaščite posameznikov, bo zato o ustreznosti pravne podlage odločalo ustavno sodišče.