Vlada odločila: v aplikaciji bo vidno ime in letnica rojstva preverjane osebe

Potem ko je direktor NIJZ Milan Krek v torek za STA povedal, da je v pripravi pravna podlaga za aplikacijo, namenjeno preverjanju izpolnjevanja PCT pogojev, je danes vlada na dopisni seji sprejela omenjeni odlok. V skladu z njim se bo v primerih, ko se kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja PCT predloži digitalno covidno potrdilo EU v digitalni ali papirnati obliki, opremljeno s kodo QR, izpolnjevanje pogoja ugotovilo z aplikacijo, ki jo bo zagotavljal in z njo upravljal Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ).

Če se bo kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja PCT predložilo drugo potrdilo oziroma dokazilo v skladu z navedenimi odloki, se bo izpolnjevanje pogoja preverilo z vpogledom v to potrdilo oziroma dokazilo, so po dopisni seji vlade sporočili z urada vlade za komuniciranje.

Aplikacija bo z odčitavanjem kode QR uporabniku posredovala podatek o izpolnjevanju pogoja PCT, pri čemer iz podatka ne sme biti razvidno, katerega od pogojev PCT izpolnjuje oseba, za katero se preverja izpolnjevanje pogojev. Odčitalo se bo tudi osebno ime in letnica rojstva osebe, kar je nujno zaradi ugotovitve, da se potrdilo nanaša na osebo, ki ga je predložila.

Aplikacija pa ne sme omogočati hrambe ali druge obdelave navedenih osebnih podatkov in se ne sme povezovati z nobeno zbirko podatkov, po navedbah vladnega urada še določa odlok.

Kot so še pojasnili, je odlok potreben za izvajanje odlokov, v katerih je določeno izpolnjevanje pogoja PCT. Izpostavili so tudi prvi odstavek 4. člena zakona o nalezljivih boleznih, v katerem je določeno, da ima vsakdo pravico do varstva pred nalezljivimi boleznimi in bolnišničnimi okužbami ter dolžnost varovati svoje zdravje in zdravje drugih pred temi boleznimi; odlok se izdaja tudi za izvrševanje te določbe.

Odlok bo začel veljati naslednji dan po objavi v uradnem listu. Ker je vsebinsko vezan na druge veljavne odloke, ki določajo ukrepe, povezane s covidom-19, njegovo trajanje ni določeno oz. se bo prenehanje njegove veljavnosti določilo s prenehanjem veljavnosti navedenih odlokov.

Veljavnost odlokov podaljšana do 15. avgusta

Na današnji dopisni seji je sicer vlada z novim odlokom tudi podaljšala veljavnost vrste odlokov z ukrepi za zajezitev širjenja novega koronavirusa. Do 15. avgusta so tako podaljšani odloki o začasnih omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov, o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom, o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode, o začasni omejitvi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s sars-cov-2, o določitvi pogojev vstopa v Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni covid-19, o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil, o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Slovenije, o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom sars-cov-2 ter o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah.