Koronavirus: kako dolgo bo vse skupaj trajalo? Bill Gates ima odgovor.

Ameriški milijarder in šef največje zasebne dobrodelne organizacije na svetu Bill Gates meni, da lahko države širjenje novega koronavirusa z ukrepi, kakršne izvaja tudi Slovenija, zajezijo v šestih do desetih tednih.

Bill Gates je na Redditu, najbolj obiskanem spletnem forumu, v sredo gostil javno razpravo (AMA ali Ask Me Anything, vprašaj me karkoli), v kateri je odgovarjal na vprašanja uporabnikov foruma na temo novega koronavirusa oziroma bolezni covid-19.

Na pandemijo je že opozoril

Gates se prek svoje dobrodelne organizacije Bill & Melinda Gates Foundation v zadnjem času namreč močno osredotoča tudi na reševanje krize v zdravstvu, ki jo je povzročil novi koronavirus.

Bill Gates je tudi dolgo opozarjal, da je človeštvo slabo pripravljeno na morebitno epidemijo ali celo pandemijo, ki bi jo povzročil neznan virus.

Fundacija Billa Gatesa in njegove žene Melinde (na fotografiji) je sto milijonov dolarjev pred kratkim vložila v razvoj testa za potrditev okužbe s koronavirusom, ki ga lahko ljudje opravijo kar doma. Foto: Reuters

Če bomo ostali doma, bomo "svobodni" v šestih do desetih tednih, meni Gates

Uporabnike Reddita je med drugim zanimal Gatesov pogled na trajanje ukrepov, ki jih za zajezitev širjenja novega koronavirusa uvajajo številne države, kot so prepoved gibanja na javnih površinah, prekinitev pouka in ponekod tudi dela v podjetjih.

Bill Gates meni, da je realistični scenarij za večino držav, ki se bodo dosledno držale ukrepov za preprečitev širjenja virusa in bodo s testiranjem še naprej odkrivale potencialne nove okužbe, ponovno "odprtje" v šestih do desetih tednih.

Če bomo ostali doma, bo po preteku tega obdobja odkritih zelo malo novih primerov koronavirusa.

Gates je izpostavil Kitajsko, kjer so za zajezitev števila okužb sicer sprejeli zelo rigorozne ukrepe, a danes med domačim prebivalstvom po uradnih podatkih tako rekoč nimajo več novih primerov okužb.

Trajanje ukrepov se bo po Gatesovem mnenju razlikovalo od države do države, ker so nekatere ukrepe začele sprejemati prej, druge kasneje, nekatere testirajo več, druge manj. V manj razvitih oziroma revnejših državah bi epidemija koronavirusa medtem lahko trajala dlje, ker ima njihovo javno zdravstvo pogosto premajhne kapacitete oziroma je preslabo organizirano. Foto: Reuters

Gates se je dotaknil še preprečitve ponovnega vala okužb po normalizaciji stanja v državi. Po njegovem mnenju je zelo pomembno, da se sprejmejo ukrepi, s katerimi bo država nadzorovala prihode ljudi iz drugih držav, ki bi lahko bili prenašalci virusa.

To so zelo učinkovito storili na Kitajskem, v Hongkongu, Tajvanu in Singapurju, zaradi česar imajo danes zelo malo oziroma tako rekoč nič novih okužb, je dodal.

