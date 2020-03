Iščejo 2.700 potnikov s križarke #video

V Avstraliji iščejo 2.700 potnikov z velike ladje za križarjenje, ki so se v četrtek izkrcali v Sydneyju in razpršili po mestu, kasneje pa se je pokazalo, da so bili trije potniki in član posadke okuženi z novim koronavirusom.

Ladja Ruby Princess je bila na poti okoli Nove Zelandije, in ko se je v četrtek vrnila v Sydney, so tamkajšnje oblasti ocenile, da pri potnikih ni velikega tveganja glede okužbe z virusom sars-cov-2. Zato so jih spustile z ladje, poroča STA.

A potem se je izkazalo, da imajo trije potniki in eden izmed 1.100 članov posadke koronavirus. Med plovbo je nekaj potnikov zbolelo in 13 so jih že sredi morja testirali za gripo. Po vrnitvi v Avstralijo pa so brise testirali še na koronavirus in danes so rezultati pokazali, da so štirje pozitivni, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ladja je sicer vmes že spet odplula, na njej pa je tudi okuženi član posadke. Potnike pa poskušajo zdaj priklicati in najti, da se samoizolirajo in ne širijo okužbe.

Po pravilih bi se sicer morali vsi, ki pridejo v Avstralijo iz tujine, samoizolirati za 14 dni, a ker je bila ladja na krožni poti iz Sydneyja in nazaj, mnogi potniki najverjetneje niti ne vedo, da je bil na ladji tudi koronavirus.

V Avstraliji 785 okuženih

V Avstraliji so sicer doslej zabeležili 785 primerov tega nevarnega virusa, ki lahko povzroči hudo pljučnico. Premier Scott Morrison je zato ob vseh dosedanjih ukrepih za zajezitev širjenja tega virusa določil še, da mora imeti vsak posameznik v zaprtem prostoru okoli sebe najmanj štiri kvadratne metre prostega prostora, poročanje dpa povzema STA.

Od danes je tudi prepovedan vstop v Avstralijo vsem tujcem. Iz ukrepa so izvzeti le avstralski državljani ter tisti s stalnim prebivališčem in njihovi najožji družinski člani.

Prav tako so v Avstraliji izolirali skupnosti domorodnega prebivalstva, aboriginov, da bi jih tako zaščitili pred koronavirusom. Prepovedano je vsako potovanje na ali z območja teh skupnosti, ki so sicer že tako ali tako precej izolirane. Območja preventivne karantene bodo določile avstralske zvezne države v dogovoru s staroselci, je povedal premier.