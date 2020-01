Korak bližje do popolne zmage nad mutirajočimi virusi gripe

Gripa vsakič znova nagaja predvsem v zimskem obdobju, v resnici pa je ena od najbolj razširjenih bolezni, ki je lahko v nekaterih primerih tudi smrtno nevarna.

Cepljenje velja kot najučinkovitejša preventiva, a je razvoj učinkovitega cepiva močno otežen, ker virus gripe mutira hitro in nepredvidljivo, zaradi česar je cepivo vsako leto drugačno.

Cepivo iz dveh plasti nanodelcev proteinov

Raziskovalci inštituta za biomedicinske znanosti ameriške univerze Georgia State University so v svoji raziskavi pripravili cepivo iz dveh plasti nanodelcev antigenov, to je proteinov M2e in NA (nevraminidaza). M2e je precej običajen v vseh različicah gripe, NA pa je običajno na površini virusa in se ravno tako spreminja le počasi.

Gripa nagaja vsakič znova predvsem v zimskem obdobju, v resnici pa je ena od najbolj razširjenih bolezni, ki je lahko v nekaterih primerih tudi smrtno nevarna. Foto: Thinkstock

Rezultati, ki so jih objavili v znanstveni reviji Advanced Healthcare Materials, so pokazali, da je to cepivo laboratorijske miši za kar štiri mesece obvarovalo pred šestimi različnimi variacijami gripe, zato znanstveniki verjamejo, da odpira pot do univerzalnega cepiva proti gripi.

Telo se odzove na protein HA, ki zelo hitro mutira

Avtorji raziskave poudarjajo, da se je do zdaj le majhno število cepiv usmerjalo na NA, ker je HA (hemaglutinin) veliko bolj dominanten in se telo ob okužbi z gripo odzove na HA. Ravno protein HA je tisti, ki zelo hitro mutira, zaradi česar so cepiva proti gripi vsako leto drugačna.

Ob sicer upravičenem optimizmu raziskovalcev je treba poudariti, da je novo cepivo treba preizkusiti tudi na ljudeh, preden lahko dokončno opredelimo njegovo uporabnost in učinkovitost.