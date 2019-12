Na pohodu gripa in pnevmokokne okužbe, ki so lahko smrtno nevarne

Pnevmokokne okužbe in gripa nas lahko za več dni spravijo v posteljo, bolj ogrožene skupine v bolnišnico, lahko pa so tudi usodne. A oboje lahko uspešno preprečimo s cepljenjem, opozarjajo naši zdravniki.

Gripa in pnevmokokne okužbe posebno v zimskih mesecih resno ogrožajo vsakogar, ki je v stiku z drugimi ljudmi. Okužbo s pnevmokoki lahko preprečimo s cepljenjem, prav tako gripo, proti kateri se lahko letos brezplačno cepi več prebivalcev Slovenije kot v prejšnjih letih, so poudarili na današnji novinarski konferenci, ki je potekala pod okriljem Sekcije za primarno pediatrijo Slovenskega zdravniškega društva.

V bolnišnicah na zdravljenju že prvi bolniki z gripo

"Gripa najbolj ogroža nosečnice, otroke, starejše od 65 let, kronične bolnike in osebe z izrazito povečano telesno težo (ITM nad 40), pnevmokokne okužbe pa male otroke, starejše ljudi in kronične bolnike. Te skupine imajo spremenjen imunski odgovor organizma na okužbo, ker imunski sistem ne deluje optimalno," je razložila asist. Tatjana Mrvič, vodja Službe za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb na UKC Ljubljana in pediatrinja na Kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana. Prav tem skupinam prebivalstva, ki so izpostavljene večjemu tveganju za težji potek bolezni in nastanek zapletov zaradi gripe, stroka še posebej priporoča cepljenje.

Foto: Getty Images V začetku letošnjega leta so v slovenske bolnišnice sprejeli številne bolnike z gripo. V zadnjih petih letih po podatkih NIJZ zabeležijo med 2.000 in 3.000 (leta 2018 2299) primerov gripe – gre pa le za primere, ko je dokazana okužba z virusom influence. Zaradi gripe je samo v dobrih dveh mesecih umrlo več kot 60 oseb.

"Praviloma zaradi gripe umirajo starejši, zlasti če imajo pridružene kronične bolezni. Vendar pa imamo smrtne primere tudi pri mlajših, ki so sicer popolnoma zdravi in v najboljših letih, predvsem zaradi sepse, pljučnic in odpovedi organov. V preteklosti smo imeli tudi primere mrtvorojenih otrok, katerih matere so med nosečnostjo prebolevale gripo. Torej tudi pri nas je lahko gripa smrtna in to v vseh starostnih obdobjih," je opozorila asist. Mrvič.

Letos za nosečnice brezplačno cepljenje

Svetovna zdravstvena organizacija postavlja nosečnice na prvo mesto med rizičnimi skupinami zaradi gripe. Tudi pri nas se nosečnicam priporoča, da se cepijo proti gripi, od letos pa so nosečnice tudi upravičene do brezplačnega cepljenja proti gripi. V zadnji sezoni se je namreč proti gripi cepilo samo 372 od okoli 19.000 nosečnic.

Foto: Getty Images "V nosečnosti zaradi sprememb v imunskem odgovoru, dihalih in številnih drugih organskih sistemih bistveno zviša tveganje za resne zaplete gripe v nosečnosti. Zato je gripa v nosečnosti zelo resna bolezen, ki ogroža zdravje nosečnice in otroka," je dejal izr. prof. Miha Lučovnik, vodja Enote za intenzivno nego nosečnic in porodnic Ginekološke klinike UKC Ljubjana in izredni profesor porodništva na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani.

Ter dodal: "Zaplete gripe v nosečnosti lahko s cepljenjem nosečnic v veliki meri preprečimo. S cepljenjem zaščitimo tudi otroka v prvih šestih mesecih življenja - v obdobju, ko je še premajhen, da bi lahko bil cepljen."

Slovenske otroke pnevmokokne okužbe osemkrat bolj ogrožajo kot evropske vrstnike

Druga skupina obolenj, ki jih lahko prav tako uspešno preprečimo s cepljenje, pa so pnevmokokne okužbe, ki Slovenijo ogrožajo dvakrat bolj kot ostale. "Za okužbo s pnevmokoki so posebej dovzetni mali otroci do dveh let, starejši od 65 let in kronični bolniki. Med odraslimi se pri 5 do 10 % pnevmokok nahaja v nosnožrelnem prostoru. Približno od 20 do 40 % zdravih otrok ima pnevmokoke v nosno žrelnem prostoru, med otroki, ki obiskujejo vrtec, živijo v prenatrpanih prostorih in starši kadijo, je odstotek prenašalcev bistveno višji. Glavni prenašalci pnevmokokov so prav otroci,« pojasnjuje prim. dr. Alenka Trop Skaza, predstojnica Območne enote Celje NIJZ.

Foto: Getty Images

"Ob padcih odpornosti lahko bakterija povzroči infekcijo na sluznicah (vnetje srednjega ušesa, sinusitis, pljučnica) ali pa preide v kri in povzroči invazivno okužbo. Najbolj se bojimo invazivnih okužb, med katere sodijo bakterijski meningitis, bakteriemija ter bakterijska pljučnica,« pravi pediater Denis Baš.

Asist. Tatjana Mrvič pa dodaja, da je pri odraslih najpogostejši zaplet prav tako pljučnica, najbolj resni klinični sliki pa sta pnevmokokni gnojni meningitis in pnevmokokna sepsa (okužba krvi), saj če bolnik ne poišče pomoči pravočasno, se lahko bolezen konča s smrtjo.

Najhujše pnevmokokne okužbe so najbolj verjetne do drugega leta starosti

NIJZ cepljenje proti pnevmokoknim okužbam priporoča za male otroke do dveh let, osebe, starejše od 65 let, in kronične bolnike, je pojasnila prim. dr. Alenka Trop Skaza. Ter dodaja: "Cepljenje dojenčkov, ki so rojeni po oktobru 2014, in ogroženih skupin je brezplačno. Cepljenje starejših in kronično bolnih je priporočljivo, a so samoplačniki."

Foto: Thinkstock Pediater Baš starše poziva, da svojega otroka cepijo čimprej, to je že pri 3. mesecu starosti, ko začnemo cepljenje otrok po programu: "Najhujše okužbe, ki so lahko za otroka smrtne ali mu povzročijo trajne posledice (meningitis, sepsa), so namreč najbolj verjetne v prvih dveh letih otrokove starosti. Z vstopom otroka v vrtec se verjetnost okužb poveča."

Precepljenost otrok se sicer v Sloveniji zvišuje. "V letu 2018 je bilo cepljenih slabih 60 % dojenčkov v prvem letu, a so razlike med posameznimi regijami velike. Izkušnje iz držav, kjer imajo tradicijo cepljenja proti pnevmokoknim okužbam daljšo in je več otrok cepljenih, kažejo, da je zaradi velike precepljenosti dojenčkov manj pnevmokoknih okužb tudi pri starejših zaradi t.i. kolektivne odpornosti, manj je nosilcev pnevmokoka, cepljenje zmanjšuje porabo antibiotikov in zmanjšuje odpornost na antibiotike," je poudarila prim. dr. Alenka Trop Skaza.