Koliko je vreden kup bitcoinov, ki sta ga zgradila slovenska milijonarja

Graf podjetja Delphi Research prikazuje porazdelitev bitcoin naslovov glede na dolarsko vrednost bitcoinov, s katerimi so povezani.

Analiza, ki jo je opravilo ameriško podjetje Delphi Digital, na 58. strani razkriva, da je od 100 ameriških dolarjev, kar znaša okrog 88 evrov, bogatejših samo 4,4 milijona oziroma približno 20 odstotkov vseh bitcoin naslovov.

Za več kot 1.000 ameriških dolarjev (884 evrov) bitcoinov pa je medtem ob trenutni ceni bitcoina, ki na "slovenski" borzi Bitstamp znaša okrog 2.900 evrov, povezanih z manj kot 1,6 milijona naslovi oziroma 6,9 odstotka vseh obstoječih bitcoin naslovov.

Kaj je bitcoin naslov?



Primer bitcoin naslova na spletni strani blockchain.com, kjer lahko vidimo, koliko nakazil je naslov že sprejel in kakšno je končno stanje nakazil na naslovu.

Pomembno je poudariti, da bitcoin naslov, zaporedje od 25 do 36 številk in črk, v resnici ne skladišči bitcoinov, temu je namenjena bitcoin denarnica, temveč je samo končni cilj, kamor je mogoče poslati bitcoin.



Če nam je nekdo dolžan bitcoine, mu posredujemo naslov, na katerega nam jih lahko pošlje, in po opravljeni transakciji se bodo znašli v naši digitalni bitcoin denarnici, s katero je naslov povezan.

Milijonarjev, torej lastnikov tistih bitcoin naslovov, na katerih je bilo v času nastanka analize podjetja Delphi Digital za vsaj kot milijon dolarjev (okrog 885 tisoč evrov) bitcoinov, je medtem le 6.881. Številka pomeni le 0,03-odstotni delež števila vseh obstoječih bitcoin naslovov. Glede na trenutno ceno bitcoina je "milijonar" tisti, ki jih ima vsaj 305.

Resnično število milijonarjev v bitcoinih je sicer zagotovo še nižja, saj je treba upoštevati dejstvo, da imajo nekateri posamezniki več kot en bitcoin naslov, z nekaterimi pa upravljajo tudi podjetja in borze s kriptovalutami.

Pravih tako imenovanih "kriptomilijonarjev" je najverjetneje seveda več kot zgolj 6.881, saj analiza, ki jo je opravilo podjetje Delphi Digital, ne zajema številnih drugih kriptovalut. Marsikdo je svoje premoženje v kriptovalutah v preteklosti tudi že prodal za fiat valute, kot sta dolar in evro, in postal "pravi" milijonar.

Borza, ki sta jo ustanovila Slovenca, med največjimi imetniki bitcoinov na svetu

Za več kot deset milijonov dolarjev (8,8 milijona evrov) bitcoinov je mogoče najti na vsega 588 naslovih. Najbogatejših 100 lahko preverite na tej povezavi.

Štirje naslovi od petih z največ bitcoini pripadajo borzam s kriptovalutami Bitfinex, Huobi, Bitstamp in Bittrex.

Vrh pričakovano pripada velikim borzam s kriptovalutami, med prvo peterico pa je na četrtem mestu tudi borza Bitstamp, ki sta jo ustanovila Slovenca Nejc Kodrič in Damijan Merlak.

V Bitstampovi denarnici je bilo ob zadnji osvežitvi podatkov na analitični spletni strani bitinfocharts.com skoraj 108.000 bitcoinov, ki so danes skupaj vredni približno 313 milijonov evrov. Bitstamp ima v svoji hladni denarnici (kaj to pomeni, preberite tukaj) skoraj 0,7 odstotka vseh bitcoinov v obtoku.

Nejc Kodrič (levo) in Damijan Merlak (desno) sta zgodbo o Bitstampu začela leta 2011, njuna začetna naložba v projekt pa je bila samo 1.000 evrov. Danes sta 11. (Kodrič) oziroma 8. najbogatejša Slovenca, njuno premoženje po podatkih revije Manager znaša 103 oziroma 124 milijonov evrov. Bitstamp je konec oktobra kupila belgijska investicijska družba NXHM, a se s spremembo lastništva s kadrovskega vidika ni spremenilo nič, saj Kodrič še naprej ostaja direktor borze.

