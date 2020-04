Kitajska: vsi morajo izvedeti, kaj delamo v Italiji

Ekipa zdravnikov in drugega zdravstvenega osebja, ki jih je Kitajska 12. marca poslala v Italijo, da bi pomagali pri zajezitvi širjenja novega koronavirusa. V Italiji so do zdaj potrdili že več kot 105.000 okužb s koronavirusom, umrlo pa je okrog 12.400 ljudi. Foto: Kitajsko veleposlaništvo v Italiji

Družbeno omrežje Twitter so po tem, ko je 12. marca v Rimu pristal Airbus A-350 z devetimi kitajskimi zdravniki, ki so se z boleznijo covid-19 borili v Hubeju, kitajskemu žarišču epidemije koronavirusa, in tridesetimi tonami zdravstvenih pripomočkov in zaščitne opreme, preplavile hvalnice kitajski solidarnosti.

Objave so se širile pod oznako oziroma ključno besedo #forzaCinaeItalia, ki jo v začetku marca na Twitterju ustvarilo kitajsko veleposlaništvo v Rimu.

L'A350 della China Eastern è in volo per #Roma con a bordo il team di #esperti medici cinesi e 31 tonnellate di forniture mediche donate all'Italia. Potete seguire il suo tragitto qui ⬇ #COVID19 #ForzaCinaeItalia https://t.co/nlX3TKXzqS — Ambasciata Repubblica Popolare Cinese in Italia (@AmbCina) March 12, 2020

Kot je razkrila nedavna analiza skoraj 50.000 objav na Twitterju, ki so označene s #forzaCinaeItalia in še nekaj sorodnimi ključniki, ni šlo zgolj za enkraten poskus opozarjanja na kitajsko pomoč Italiji, temveč za organizirano propagandno operacijo, za katero najverjetneje stoji Komunistična partija Kitajske.

Oggi è partito da #Beijing un altro carico di materiale sanitario donato dalla Cina all'Italia. E' composto da 95 casse di tute protettive e 145 di guanti in lattice. Il volo atterrerà a Milano nelle prossime ore. #ForzaCinaeItalia pic.twitter.com/enNK8AWPlK — Ambasciata Repubblica Popolare Cinese in Italia (@AmbCina) March 31, 2020

Skoraj polovico objav, ki na Twitterju v zadnjih tednih pojejo hvalospeve kitajskim prizadevanjem za zajezitev širjenja koronavirusa v Italiji in ki Kitajsko upodabljajo kot rešiteljico naše zahodne sosede, so namreč objavili tako imenovani boti in ne ljudje.

Gre za avtonomne računalniške programe, ki se pogosto izdajajo za uporabnike iz mesa in krvi, namenjeni pa so objavljanju vnaprej določenih vsebin.

Twitter, Facebook in nasploh svetovni splet so med epidemijo koronavirusa postali pravo leglo lažnih informacij in teorij zarot o tem, kdo ali kaj je v resnici povzročil epidemijo in s kakšnim namenom. Eden od primerov zavajanja, ki izvira prav iz sosednje Italije, je bila tale fotografija domnevnega vojaka, ki naj bi v Evropo prišel z namenom širjenja koronavirusa, kar je priznal na smrtni postelji. V resnici gre za prizor iz znane televizijske serije Živi mrtveci. Foto: Facebook / Cosimo Calasso

V italijanskem analitičnem podjetju Alkemy, ki je razkrilo kitajsko propagandno operacijo, so bote prepoznali po več ključnih značilnostih, ki izdajajo neorgansko oziroma nečloveško delovanje.

Eden glavnih pokazateljev, da z uporabniškim računom na Twitterju upravlja bot in ne človek, je število objav. Boti, ki so med Italijani širili pro-kitajsko propagando, so v povprečju vsak dan namreč objavili kar 50 tvitov. Nekateri najbolj aktivni uporabniški računi so jih imeli celo več kot 90, na Twitterju so bili aktivni dan in noč.

Britanska vlada je pred dnevi razkrila ugibanje tamkajšnjih znanstvenikov, da Kitajska morda prikriva resnične razsežnosti koronavirusa. Na Kitajskem bi lahko bilo po ocenah Britancev do 40-krat več okuženih, kot kažejo podatki kitajskih oblasti, kar pomeni, da je v resnici okuženih več kot tri milijone ljudi. Po uradnih podatkih so na Kitajskem okužbo z novim koronavirusom sicer potrdili pri dobrih 81 tisoč ljudeh, umrlo pa je okoli 3.300 ljudi. Foto: Reuters

Skoraj vsi uporabniški računi, ki so jih upravljali boti, so imeli v vzdevku kombinacijo naključnih črk in številk (kar je močan dokaz, da so bili ustvarjeni na hitro), bili pa so tudi izrazito naklonjeni kitajski politiki.

Nekatere bote so raziskovalci prepoznali tudi po tem, da so bili v času trajanja propagandne kampanje več dni neaktivni, nato pa so se za določen čas nenadoma "prebudili" in začeli ustvarjati ogromno število objav.

Raziskovalci so opozorili še, da so bili boti problematičen vir lažnih objav, ki so bile voda na mlin kitajskim oblastem. Med drugim naj bi širili lažen videoposnetek, ki domnevno prikazuje Italijane med vzklikanjem "Hvala, Kitajska!". Tega na Twitterju delijo tudi vplivni kitajski politiki, kot je Hua Chunying, predstavnica kitajskega ministrstva za zunanje zadeve:

Amid the Chinese anthem playing out in Rome, Italians chanted "Grazie, Cina!". In this community with a shared future, we share weal and woe together. pic.twitter.com/HYwrheCUEo — Hua Chunying 华春莹 (@SpokespersonCHN) March 15, 2020

