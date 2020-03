Brezdomce v strahu pred virusom namestili kar na parkirišču #foto

V Las Vegasu so brezdomce, zato da se koronavirus ne bi širil med njimi, namestili kar na parkirišče, to pa je na družbenih omrežjih in v javnosti sprožilo precejšnje ogorčenje.

Pri brezdomcu v enem od večjih zavetišč v Las Vegasu so pretekli konec tedna potrdili okužbo z novim koronavirusom. Da bi preprečili nadaljnje širjenje okužbe, so morali izprazniti zavetišče in poiskati nadomestno lokacijo za 500 ljudi.

S črtami zarisali "parkirišča za spanje"

To so našli na enem od parkirišč v mestu, kjer so po tleh zarisali bele črte, da bi brezdomce zadrževali narazen, kot to velevajo pravila o omejevanju družbenih stikov za ustavitev širjenja novega koronavirusa. A poteza ameriških oblasti je na družbenih omrežjih sprožila val ogorčenja. Uporabniki so se spraševali, zakaj brezdomcev niso namestili vsaj v zgradbe in center ob parkirišču.

Foto: Reuters

Mestni uradniki se branijo, da je notranjost centra, ki ga sicer uporabljajo za športne prireditve in kongrese, namenjena kot dodatna pomoč bolnišnicam v primeru širjenja okužbe, zato so morali začasno zavetišče urediti na parkirišču pred centrom.

Brezdomce bodo nadzirali zdravstveni delavci

Fotografije, ki so zaokrožile po spletu, kažejo brezdomce, ki v zarisanih belih boksih ležijo na tleh. A mesto pojasnjuje, da so brezdomcem zagotovili tudi blazine in da so fotografije nastale v času postavljanja začasnega zavetišča.

Due to the closure of Catholic Charities, we are joining with @CityOfLasVegas & area homeless providers to set up a temporary shelter @ Cashman Center. It will open tonight & run through April 3rd, when Catholic Charities will reopen #coronavirus #Vegas pic.twitter.com/XGWaREYbFq — Clark County Nevada (@ClarkCountyNV) March 28, 2020

Mesto prav tako obljublja, da bodo brezdomcem na parkirišču, če bodo ti kazali simptome okužbe, na voljo tudi zdravstveni delavci, zavetišče pa naj bi odprli še ta teden.

Brezdomci na parkirišču, v mestu prazni hoteli?

Na družbenih omrežjih se medtem vrstijo pozivi oblastem, naj brezdomce začasno namestijo v okoli 150 tisoč hotelskih sob v mestu, ki so zaradi epidemije koronavirusa prazne.

Foto: Reuters

Kot piše britanski The Guardian, je brezdomstvo na jugu Nevade, kjer leži tudi Las Vegas, močno razširjeno, saj je na ulicah okoli 6.500 ljudi. Še več ljudi brez strehe nad glavo pa je v Kaliforniji, kjer noč na ulici vsak dan preživi okoli 40 tisoč ljudi.

Nevada, a state in one of the richest countries in the world, has painted social-distancing boxes on a concrete parking lot for the homeless to sleep in. pic.twitter.com/svNJ0N9r3f — A Mancino-Williams (@Manda_like_wine) March 30, 2020

Foto: Reuters