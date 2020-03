Že dva tedna so na samem. Morajo nazaj v Ljubljano?

Da bi zajezili širjenje novega koronavirusa, so v Sloveniji začela veljati strožja pravila o gibanju. Po novem je gibanje z nekaj izjemami dovoljeno le v občini, kjer imate prijavljeno prebivališče. A nekateri so se že pred 14 dnevi preselili v svojo počitniško hišo na deželo ali domov k staršem. Se morajo zdaj vrniti, če imajo stalno prebivališče prijavljeno drugje? To ni potrebno, morajo pa urediti (začasno) prebivališče, da se lahko gibajo po občini. To je mogoče urediti tudi po elektronski pošti, obisk upravne enote ni potreben.

Po "turistični soboti", kot jo je označil minister za notranje zadeve Aleš Hojs, je gibanje zunaj občine stalnega ali začasnega bivališča prepovedano. Dovoljene so le nekatere izjeme, na primer odhod na delo ali obisk trgovine in lekarne, če v domači občini teh storitev ni. Podrobneje o izjemah v članku Strožje prepovedi: kje in kako se lahko giba posameznik?.

Številni so se umaknili na samo ali na deželo

Ko so v začetku marca v veljavo stopili prvi ukrepi, s katerimi je želela vlada zajeziti hitro širjenje okužbe in preprečiti preveliko obremenitev zdravstvenega sistema, so številne družine in posamezniki zapustili kraj svojega stalnega prebivališča in se za to obdobje "preselili" v svojo počitniško hišo na podeželju ali k staršem. Ker novi odlok tovrstne selitve ne predvideva, bi lahko bili ti državljani zdaj v prekršku.

Iz Ljubljane začasno k staršem na deželo

Na nas se je obrnila bralka, ki se je v petek, 13. marca, še preden so v veljavo stopili najstrožji ukrepi, z družino iz Ljubljane začasno preselila na Štajersko k svojim staršem, kjer nima prijavljenega začasnega prebivališča.

Iz večstanovanjske stavbe v Ljubljani so se odselili v hišo na podeželju. Ker tam zdaj nimajo stikov z nikomer, se sprašujejo, ali so v prekršku, saj bi imeli ob selitvi nazaj v Ljubljano več stika z ljudmi. Hkrati prek spleta ne morejo podati vloge za začasno prebivališče, saj nimajo digitalnega potrdila, ne želijo pa fizično obiskati matičnega urada, saj se ne želijo izpostavljati morebitni okužbi.

Že dva tedna na samem. Morajo zdaj nazaj v Ljubljano?

Podobna vprašanja si zastavljajo tudi številni drugi. Slikar Arjan Pregl je na Twitterju na primer zapisal, da je z družino že dva tedna v počitniški hiši na samem. "Nobenih stikov s komerkoli. Gremo na travnik, kjer se ne srečamo z nikomer. Zdaj moramo po vladnem odloku nazaj v Ljubljano, v večstanovanjsko hišo, kjer je v isti stavbi še približno 20 ljudi. Prav razumem? Nora odločitev," je zapisal.

Oglasila se je tudi uporabnica, ki je že tri tedne zaprta v stanovanju pri fantu v Ljubljani, čeprav ima prebivališče v Kopru. Tja se sicer ne namerava vrniti, saj se je umaknila ravno zato, da ne ogroža bolnega očeta.

Jaz sem že tri tedne zaprta v stanovanju v Ljubljani pri fantu, prebivališče imam v Kopru in od polnoči bom kršila zakon, ker se ne mislim vračati v Koper, od koder sem se umaknila tudi zato, da ne ogrožam bolnega očeta. — dr. GeneralAwesomeness (@_MegWhite_) March 29, 2020

Na upravni enoti je treba urediti prijavo prebivališča

Na vlado smo zato naslovili vprašanje, ali so državljani, ki so se pred koronavirusom umaknili v svoje počitniške hiše ali pa k staršem na podeželje, v prekršku in kaj sprejeti odlog predvideva v tem primeru. Z notranjega ministrstva so nam odgovorili, da "če se ljudje nahajajo na vikendih, kjer niso (stalno ali začasno) prijavljeni, potem lahko na vikendu ostanejo, na upravni enoti pa naj uredijo (stalno ali začasno) prijavo prebivališča".

Posamezniki, ki morajo urediti prijavno-odjavno obveznost, to lahko storijo prek portala e-uprava, neposredno na elektronski naslov upravne enote, na območju katere se prijavljajo, ali s poštno pošiljko. Foto: Getty Images

Z uveljavitvijo zakona o začasnih ukrepih so začele veljati tudi nekatere spremembe na področju prijave prebivališča. Kot odgovarjajo na ministrstvu, zakon o prijavi prebivališča posameznikom nalaga obveznost ter roke za prijavo stalnega in začasnega prebivališča.

Ker roki v upravnih zadevah za opravljanje procesnih dejanj strank, za izpolnitev njihovih materialnih obveznosti ter roki za opravljanje procesnih dejanj upravnih organov ne tečejo, posameznikom, ki se bodo preselili na drug stalni ali začasni naslov, tega v času izvajanja zakona o začasnih ukrepih ni treba prijaviti.

7. člen zakona o interventnih ukrepih določa tudi, da se v upravnih zadevah ne omogoča vlaganja pisnih in ustnih vlog pri organu, razen vloge za uveljavitev pravic, ki se obravnava v skrajšanem upravnem postopku. Pisne vloge se lahko vlagajo tudi po elektronski poti brez varnega elektronskega podpisa, če je identiteto vložnika mogoče ugotoviti na drug zanesljiv način.

Obisk upravne enote ni obvezen

Posamezniki, ki bi morali urediti prijavno obveznost, saj jim to omogoča gibanje na območju občine stalnega ali začasnega prebivališča, lahko vlogo vložijo elektronsko na dva načina:

prek portala eUprava na povezavi https://e-uprava.gov.si/,

neposredno na elektronski naslov upravne enote, na območju katere se prijavljajo. Elektronski naslovi upravnih enot so dosegljivi tukaj

ali

s poštno pošiljko, posredovano na naslov upravne enote.

Vloge za prijavo prebivališč, ki se oddajajo po elektronski poti, morajo vsebovati: navedbo osebnih podatkov tistega, ki se prijavlja,

navedbo podatka, na kateri naslov se posameznik prijavlja, in vrsto prebivališča (stalno ali začasno prebivališče),

dokazilo o pravici do prebivanja na naslovu, kamor se prijavlja (skenirano dokazilo ali izjava o lastništvu oziroma najemna ali podnajemna pogodba oziroma soglasje lastnika oziroma solastnika),

če se prebivališče prijavlja za drugo osebo, lastnoročno pooblastilo te osebe za izvedbo prijave,

če se prebivališče prijavlja otroku, lastnoročno podpisano soglasje drugega od staršev, razen v primerih, ko na podlagi petega odstavka 5. člena Zakona o prijavi prebivališča to ni potrebno. Če posameznik prijavlja začasno prebivališče, se mora v vlogi opredeliti tudi, ali bo začasno prebivališče hkrati naslov za vročanje. Vloga mora biti lastnoročno ali enakovredno elektronsko podpisana. Priporočajo tudi navedbo kontaktnih podatkov (elektronske pošte ali telefonske številke) za komunikacijo s pristojnim organom, če bi bila vloga pomanjkljiva ali nejasna.