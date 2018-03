Kaj naj bo televizor, ko ni več migajoča slika? Umetnina. #video

Predstavitev

Medtem ko so zasloni televizorjev vedno večji, bivanjski prostori ostajajo enaki ali pa se celo zmanjšujejo. Potrošnikov tako ne prepričata več samo velikost in tehnična dovršenost. Samsung je na dobri poti, da jih osvoji s tremi novostmi, ki bistveno vplivajo na dobro počutje doma.

Ko ni televizor, je lahko slika, ki polepša izgled doma. Foto: Samsung

Ne glede na to, kako skrbno in lepo je opremljen vaš dom, podobo večino časa kvari ugasnjen televizor, ki je videti kot črna luknja, pri čemer vtis kvarijo še črni kabli.

Že nekaj časa pa za uporabnika ni dovolj, da je največja naprava v domu tehnično dovršena, temveč si želi tudi, da je prijazna do oči in prostora, v katerem je.

Ugasnjen televizor lahko posnema podobo stene za seboj

Samsungu je z novo generacijo televizorjev QLED uspelo rešiti obe zahtevi in dodati še pametno funkcijo.

Prva novost, ki prepriča, je funkcija ambient. Ta poskrbi, da je televizor, tudi ko je ugasnjen, videti lepo, če ne še lepše. Zaslon lahko prikazuje vašo najljubšo umetnino ali pa kar posnema podobo stene za njim in se tako povsem zlije z okoljem. Združen še z okvirjem pa se zares odlično zakrinka v stensko podobo.

Druga novost, ki prav tako izjemno vpliva na podobo, je "nevidni" kabel, ki ne povezuje le vseh naprav, ampak tudi napajanje. Iz televizorja tako poteka samo en kabel, ki je lahko dolg do 15 metrov, kar pomeni, da lahko televizor postavite v katerikoli prostor v domu in niste več omejeni na kotiček s priključki.

Foto: Samsung

Foto: Samsung

Kako je novi QLED videti v prestižnem newyorškem stanovanju:

Pametna funkcija za še boljšo izkušnjo

Tretja novost pa bo izboljšala uporabniško izkušnjo. Gre za pametno uporabo, ki omogoča glasovno upravljanje televizorja, novi QLED, ki bo na voljo od maja letos, si bo zapomnil tudi vaše najljubše serije, oddaje in filme in vam na podlagi vašega okusa ponujal naslednje na TV-sporedu, kar bi vam lahko bilo všeč. Poleg tega se bo lahko povezal s preostalimi Samsungovimi napravami, ki pomagajo upravljati vaš dom, in še dodatno poenostavil življenje.

Pa slika? Samsung zagotavlja, da gre za najčistejšo do zdaj, saj je naravna svetloba zaradi antirefleksivne tehnologije ne bo motila.

Prvi vtisi z globalnega dogodka v New Yorku: