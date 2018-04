Incident med "velikimi živinami" kriptovalut, ki ne bo hitro pozabljen

Na konferenci o tehnologiji veriženja podatkovnih blokov in kriptovalutah Deconomy2018, ki je včeraj in danes v južnokorejskem Seulu, se je razgrela debata, v kateri je eden od trenutno najvplivnejših posameznikov v svetu kriptovalut drugi zelo dobro znani in precej kontroverzni osebi z istega področja pred množico ljudi v obraz zabrusil, da je prevarant in da nima tam kaj početi.

Poslušajte, kako so gledalci ploskali opazki, da je znani udeleženec razprave v resnici prevarant (na koncu videoposnetka):

bravo to @VitalikButerin calls out fake Satoshi at Deconomy. Credit to austinalexander for video . pic.twitter.com/SigNLRO7le — I am Nomad (@IamNomad) April 3, 2018

"Zakaj je temu prevarantu, ki dela toliko napak, dovoljeno govoriti na tej konferenci," se je po govoru enega od udeležencev razprave na dogodku Deconomy iz publike slišalo glas nekoga, ki je poznavalcem sveta kriptovalut dobro znan. To je bil Vitalik Buterin, 24-letni rusko-kanadski programer, ki velja za očeta ethereuma, po bitcoinu druge najbolj znane in druge najvrednejše kriptovalute.

Vitalik Buterin se je omrežja ethereum, na katerem bi bilo mogoče sklepati pametne pogodbe in z istoimensko kriptovaluto prek nje prenašati premoženje, domislil leta 2013. Že naslednje leto je opustil izobraževanje na univerzi, kjer je sicer blestel, in se posvetil zgolj delu na ethereumu. Foto: Wikimedia Commons

Buterin se je z glasno in neposredno opazko odzval na govor Craiga Wrighta, avstralskega programerja, ki je v zadnjem obdobju postal eden od najglasnejših zagovornikov uporabe kriptovalute bitcoin cash. Ta se je od bitcoina odcepila lani poleti.

A Buterin Wrighta za prevaranta najverjetneje ni oklical zato, ker bi se bal, da bitcoin cash ogroža njegov ethereum (pa čeprav je Wright na Twitterju pozneje namignil prav na to), temveč zaradi dogajanja iz leta 2016. Craig Wright je takrat namreč razglasil, da je on v resnici Satoshi Nakamoto, skrivnostni ustanovitelj bitcoina, ki je bil sploh prva kriptovaluta.

Za pravega Nakamota je imel presenetljivo malo odgovorov

Craig Wright je 2. maja 2016 na svoji spletni strani objavil zapis, v katerem je trdil, da lahko svet preneha iskanje pravega Satoshija Nakamota, saj je to v resnici on. Pojasnil je, da lahko to dokaže na več načinov.

Craig Wright je strokovnjake s področja kriptovalut razdelil na dva pola. Nekateri mu verjamejo oziroma vsaj dopuščajo možnost, da je delal s pravim Satoshijem Nakamotom. Drugi, med njimi je tudi Vitalik Buterin, menijo, da je prevarant, ki mu ni uspelo dokazati ničesar. Foto: Twitter

Wrightov zapis je povzelo več svetovno znanih medijev, a ko je prišel čas za dokazovanje, da je res Satoshi Nakamoto, odgovorov ni in ni bilo.

Wright je v zapisu sicer navedel nekaj zapletenih načinov, kako to lahko dokaže, a tega ni nikoli storil, za nameček pa je precej strokovnjakov za kriptovalute opozorilo, da njegovi "dokazi" v resnici nisi dokazi in da bi lahko identiteto Nakamota, če je to res on, razkril precej preprosteje.

Zapis je Wright s svoje spletne strani zato kar hitro izbrisal, a je še vedno dostopen prek internetnega arhiva.

Od leta 2009, ko je bil izdan prvi bitcoin, je bilo za Satoshija Nakamota "razkrinkanih" več deset posameznikov, a se je vsakič izkazalo, da to ni res. Kdo je v resnici skrivnostni oče bitcoina, še vedno ni znano. Kliknite na fotografijo za celotno zgodbo. Foto: Thinkstock

Pet minut slave in skepsa, ki zdaj obkroža njegovo ime - ali je mogoče, da je on vendarle res Satoshi Nakamoto? - sta Wrightu zagotovili dovolj prepoznavnosti, da je ustanovil svoje podjetje, ki se ukvarja s kriptovalutami, poslušati pa ga je začelo tudi ravno dovolj ljudi, da so ga kot govorca začeli vabiti na dogodke, kot je konferenca Deconomy 2018.

Ustanoviteljem kriptovalut, kot je Vitalik Buterin, ki lahko svoje "očetovstvo" tudi dokažejo, gre zato morda malo v nos, da morajo z njim deliti pozornost publike. Buterin je bil zdaj prvi, ki je zaradi Wrighta povzdignil glas, morda mu bodo v prihodnosti sledili tudi drugi.

Na Wrightovo kredibilnost v prihodnosti morda sicer ne bodo vplivale le opazke s strani kripto-elite, temveč tudi tožba, ki jo je proti njemu februarja letos vložil njegov nekdanji poslovni partner Dave Kleiman. Wrighta obtožuje, da mu je ukradel večje število bitcoinov, ki bi bili danes skupaj vredni več milijard evrov. Foto: Reuters

