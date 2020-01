Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Bryant in Jeff Stibel, Kobejev poslovni partner, 22. avgusta 2016 med intervjujem za ameriški medij CNBC na Wall Streetu. Na ta dan je Kobe razkril, s čim se namerava ukvarjati po tem, ko je košarkarske čevlje dokončno vrgel v kot. Foto: Reuters

Po tem, ko je v ligi NBA dosegel svojo zadnjo točko – kar šestdeseto na nepozabni tekmi proti ekipi Utaha –, je lahko Kobe Bryant svojo izjemno delovno vnemo zadrževal le štiri mesece. Avgusta 2016 je na Wall Streetu uradno začel novo kariero in bil na dobri poti, da po Michaelu Jordanu postane naslednji košarkarski milijarder.

Kobe Bryant, ki je v nedeljo skupaj še z osmimi osebami, med katerimi je bila tudi njegova trinajstletna hči Gianna, umrl v tragični helikopterski nesreči, je kariero v ameriški košarkarski ligi NBA uradno sklenil 13. aprila 2016.

Še pred zadnjim piskom sirene, ki ga je Kobe Bryant kot profesionalni košarkar slišal v losangeleški dvorani Staples Center, eni od dveh, ki ju je v ligi NBA kadarkoli imenoval dom (Lakersi so do leta 1999 igrali v dvorani The Forum), se je sicer šušljalo, da najverjetneje ne bo počival dolgo, temveč se bo hitro lotil drugih podvigov.

Kobeja Bryanta so tako rekoč skozi celotno kariero spremljale primerjave z legendarnim Michaelom Jordanom. Ta je nekoč tudi sam dejal, da je Kobe Bryant edini, ki se je kdaj približal njegovi zagnanosti in delovni vnemi. Prav zaradi tega je marsikdo pričakoval, da bo zgledu Jordana, ki je danes uspešen poslovnež in najbogatejši košarkar vseh časov, Kobe sledil tudi po koncu kariere v ligi NBA. Foto: Reuters

Govorice so se uresničile poleti 2016, ko je Kobe Bryant na svetovno znani newyorški borzi Wall Street napovedal, da si želi, da si ga ljudje ne bi zapomnili kot košarkarja, temveč kot vlagatelja.

22. avgusta 2016 je Bryant skupaj z znanim ameriškim tehnološkim podjetnikom Jeffom Stiblom na Wall Streetu razkril, da je soustanovitelj sklada tveganega kapitala z imenom Bryant Stibel. Ta je imel za naložbe v perspektivna podjetja in posameznike na razpolago okroglih sto milijonov ameriških dolarjev.

Sklad Bryant Stibel je potiho sicer deloval že od decembra 2013, kar pomeni, da je imelo šušljanje o bodočih poslovnih interesih Kobeja Bryanta, ki je takrat še igral za Jezernike, trdne temelje.

Kobe je prek investicijskega sklada, ki ima v imenu njegov priimek, denar vložil v več deset tako že uveljavljenih kot perspektivnih mladih podjetij. Bryant je bil zelo strasten predvsem glede drugih – v intervjuju za uradni medij newyorške borze je povedal, da močno verjame v podpiranje mladih podjetnikov, ker gre za ljudi, ki bodo oblikovali prihodnost sveta.

Vrhunci kariere Kobeja Bryanta:

V portfelju Bryant Stibel ob številnih uspešnih zagonskih podjetjih med drugim najdemo prepoznavna imena, kot so tehnološki velikani Alibaba, Dell in Epic Games.

Kot je pred časom po poročanju medija CNN razkril Jeff Stibel, so bile naložbe v ta podjetja (in še nekaj drugih) zelo uspešne, vrednost portfelja sklada Bryant Stibel namreč ocenjuje na okrog dve milijardi dolarjev.

Jeff Stibel je leta 2005 pri samo 33 letih postal eden najmlajših direktorjev katerega od velikih tehnoloških podjetij. Prevzel je vajeti Web.com, nekdaj enega največjih ponudnikov spletnega gostovanja na svetu. Foto: Reuters

Kobe Bryant je svojo poslovno žilico in izjemno ambicioznost sicer izkazoval tudi zunaj partnerstva z Jeffom Stiblom.

Leta 2014 je prepoznal potencial proizvajalca pijač BodyArmor SuperDrink in vanj vložil šest milijonov dolarjev. Ko je lastniški delež v BodyArmor leta 2018 nato kupila velika Coca-Cola in povzročila skok vrednosti podjetja na 200 milijonov dolarjev, je svojo naložbo več kot potrojil.

Kobe, čigar vrednost premoženja je bila pred smrtjo ocenjena na več kot pol milijarde evrov (600 milijonov dolarjev), je ogromno zaslužil s sponzorskimi pogodbami. Zanj so se potegovala svetovno znana imena, kot so Nike, Turkish Airlines in McDonald. Nikejeva športna obutev, ki nosi njegovo ime, se še danes prodaja zelo dobro. Foto: Reuters

Bryant je tudi edini košarkar v zgodovini, ki je bil nagrajen z oskarjem, najžlahtnejšo nagrado v industriji filma. Tudi ta je bila plod njegovega poslovnega entuziazma.

Leta 2018 z oskarjem nagrajeni kratki animirani film Draga košarka (ang. Dear Basketball) je namreč nastal v produkciji Bryantove lastne medijske hiše Granity Studios.

Oglejte si Dear Basketball v celoti:

