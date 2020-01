To je Bryantu pomenilo več kot pet šampionskih prstanov v ligi NBA

"Ta oskar je potrditev našega dela, to je noro, to je res noro," se pred dvema letoma kar ni in ni mogel načuditi nepričakovani časti, ki ga je doletela že v njegovem prvem filmskem poskusu. "Oskar mi pomeni več kot pet šampionskih prstanov v ligi NBA," je presenetil po podelitvi zlatih kipcev.

Foto: Getty Images Takrat 39-letni Kobe Bryant je za petminutni film, ki temelji na ročno izrisanih podobah, napisal scenarij in poskrbel za pripoved. Režija je bila delo priznanega animatorja Glena Keana, ki je sodeloval pri filmih, kot so Mala morska deklica, Aladin in Lepotica in zver, glasbo pa je prispeval legendarni skladatelj John Williams.

Kean je na novinarski konferenci namignil, da je oskar prva nagrada za Bryanta, po kateri mu zaradi regeneracije ne bo treba čepeti v kadi z ledom.

Risani film, ki se sprehodi skozi vrhunce Bryantove kariere

Kratki risani film povzema vrhunce Bryantove košarkarske kariere, od njegove predanosti športu v mladih letih do zrelega pogleda v prihodnost, ko mu telo ne bo več dovoljevalo nastopanja na visoki ravni.

Upokojenemu zvezdniku lige NBA, ki je po koncu športne kariere ustanovil Kobe Studios, sta pri razvoju nove kariere z nasveti pomagali kraljica pogovornih oddaj Oprah Winfrey in televizijska producentka Shonda Rhimes.

Kako utišati ego?

Na srečanju z novinarji je Bryant povedal, da je po koncu športne kariere za športnika najtežje najti nov cilj, novo dejavnost, ki ga izpolnjuje, hkrati pa se mora naučiti utišati ego.

"Vsega se moraš naučiti na novo, naučiti se moraš osnov, kar je pravzaprav najtežje," je sklenil Bryant, ki je kmalu po koncu športne poti našel novo ljubezen: pisanje, pripovedovanje zgodb.

"Ko se zjutraj zbudim, komaj čakam, da bom začel pisati ali obiskal svoj studio," je povedal legendarni košarkar, ki je svojo zadnjo uradno tekmo odigral aprila 2016.

Proti ekipi Utah Jazz je dosegel 60 točk.

