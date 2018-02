Črna napoved slavnega "Volka": Bitcoin se bo kmalu zrušil

Jordan Belfort je v prvi polovici devetdesetih let prejšnjega stoletja vlagatelje prek svoje borzne hiše Stratton Oakmont s tako imenovano metodo "pump and dump" (lažno napihovanje vrednosti nečesa, da bi vlagatelji to kupili po visoki ceni) obral za več kot 200 milijonov ameriških dolarjev. Leta 1996 je bil zaradi poslovne goljufije obsojen na štiriletno zaporno kazen, a je odslužil manj kot polovico. Leta 2007 je o svoji kontroverzni poslovni poti napisal knjigo Volk z Wolf Streeta, ki jo je Hollywood leta 2013 uporabil za temelj zelo uspešnega filma z istim naslovom, v katerem je Belforta upodobil Leonardo DiCaprio. Foto: Reuters

Jordan Belfort nikoli ni skrival, da mu bitcoin ni preveč simpatičen, zdaj pa je tej kriptovaluti v intervjuju z ameriškim podjetnikom in finančnim svetovalcem Patrickom Bet-Davidom napovedal skorajšnje sesutje.

Največja težava bitcoina je po mnenju Belforta dejstvo, da je bil zasnovan kot pregledna valuta, ki bi sčasoma lahko nadomestila klasične valute, a ga nihče ne uporablja tako. "Bitcoin je kot valuta uporaben enako pri ceni 100 ali 20 tisoč dolarjev. Ni," pravi Belfort.

Namesto da bi postal valuta prihodnosti, je bitcoin postal orodje špekulantov, ki samo čakajo na priložnost, da bodo z njim kaj zaslužili, pravi.

Ravno ta špekulacija bo bitcoin na koncu pokopala, je prepričan Belfort. Foto: Reuters

Ker z bitcoini glede na obseg trga, ta je vreden več kot sto milijard evrov, pravzaprav trguje razmeroma malo ljudi, večina jih svoje bitcoine namreč hrani za takrat, ko jim bo cena zelo zrasla in jih bodo lahko drago prodali, je bitcoin postal ranljiv za morebitno manipulacijo in nihanje cen, trdi Belfort.

"Ne pravim, da se bo bitcoin sesul že kar takoj zdaj, a zagotovo se bo, o tem sem stoodstotno prepričan, saj gre za balon. Morda bo šel tudi do 50 tisoč dolarjev in bo z njim še mogoče nekaj zaslužiti. A ko bo balon počil, cena bitcoina naslednji dan ne bo 30 ali 20 tisoč dolarjev, cena bo en dolar," je napovedal Belfort.

Kdaj bo balon počil? "Nekaj velikega se bo zgodilo v prihodnjih šestih mesecih," je prepričan.

Opozoril je tudi, da bo zaradi vlaganja v bitcoin verjetno zelo razočaranih precej ljudi. "V človeški naravi ni, da bi nekdo vložil v bitcoin ter ob naslednjem valu rasti iz trgovanja izstopil bogatejši in odnehal. Človeška narava je, da bodo ljudje nekaj zaslužili in nato hoteli zaslužiti še več."

Jordan Belfort (na fotografiji) je sogovorniku v intervjuju zaupal tudi, da v bitcoin do zdaj ni vložil še niti centa. Kritiziral je tudi posameznike, ki so obogateli z bitcoinom, ko so prodali vse do zadnjega bitcoina, pa so o tej kriptovaluti začeli govoriti kot o največjem zlu na svetu. "To mi jasno pove, da so vedeli, kaj počnejo z bitcoinom - uporabljajo ga za špekulacijo in bogatenje, ne pa kot valuto prihodnosti," je neposreden Belfort. Nekaj takšnega je naredil Šved Emil Oldenburg, eden od najzgodnejših posvojiteljev kriptovalute bitcoin in soustanovitelj podjetja (in istoimenskega spletnega portala) Bitcoin.com. Decembra je prodal vse svoje bitcoine, z njimi zelo zaslužil, nato pa začel opozarjati, da bitcoin prinaša slabe novice. Kliknite na fotografijo za članek. Foto: Reuters

Belfort sicer ne nasprotuje vsem kriptovalutam. Pravzaprav verjame, da bodo v prihodnosti svoje kriptovalute začele izdajati banke in druge finančne institucije ter da lahko to področje pričakuje regulacijsko ureditev. Ta se bo po mnenju Belforta zgodila predvsem zaradi preprečevanja pranja denarja, ki ga svetovne vlade po njegovih besedah "sovražijo najbolj od vsega".

Tako meni znani ameriški ekonomist Nouriel Roubini.

Velik upad cen kriptovalut, ki se je zgodil v zadnjih dneh - čeprav si je zdaj že malce opomogel, je bitcoin ta teden strmoglavil za več kot 30 odstotkov, sledila mu je tudi večina drugih največjih kriptovalut -, je po prepričanju Roubinija že začetek konca.

Na Twitterju je Roubini namreč zapisal, da se je bitcoin, ki je "mati vseh balonov" in "največji balon vseh časov", že začel sesuvati:

Now Bitcoin crashing below 8000, headed towards 7000. Down 60% from the peak, 40% in a month and over 10% today. The Mother Of All Bubbles And Biggest Bubble in Human History Comes Down Crashing. pic.twitter.com/jfILcrNNXA