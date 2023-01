Bitcoin se je prebudil. Se začenja nov ples ali gre za past?

Pretekli konec tedna je narisal nasmešek na obraz slehernega vlagatelja v kriptovalute. Tako rekoč vse najpomembnejše, na čelu z bitcoinom in ethrom, so namreč pritisnile na plin, njihove cene pa so, v primerjavi s prejšnjim torkom, višje od 20 pa tudi več kot 50 odstotkov. Je to začetek pohoda na nove cenovne rekorde? Čeprav jih sobotno in nedeljsko "pumpanje" kriptovalut navdajata z optimizmom, so vlagatelji pri napovedih, kaj bo prinesla bližnja prihodnost, za zdaj še zadržani.

Bitcoin je v zadnjem tednu dni tako rekoč že zradiral izgubo, ki sta jo vlagateljem povzročila novembrski bankrot stečaj FTX, ene največjih kriptoborz na svetu, in posledična množična odprodaja kriptovalut. Znova se je namreč približal ceni 20 tisoč evrov, medtem ko je večji del obdobja med 9. novembrom lani in 9. januarjem letos preždel pod 16 tisoč evri.

Podobni krivulji je sledil ether, po tržni kapitalizaciji druga največja kriptovaluta, ki je, v primerjavi s prejšnjim torkom, sicer zrasel nekaj odstotnih točk manj od bitcoina, in sicer za 18 odstotkov, bitcoin pa za slabih 25.

Eksplodirale so nekatere bolj znane alternativne kriptovalute, ki so zaradi nižjih tržnih kapitalizacij pogosto nagnjene k bolj divjemu nihanju cen. Decentraland (MANA) je v zadnjem tednu zrasel za več kot 80 odstotkov, helium (HNT) za 55, solana (SOL) za skoraj 50, avalanche (AVAX) za 35 odstotkov.

Pozitiven cenovni trg se na trgu kriptovalut nadaljuje tudi v torek. Foto: Matic Tomšič / Binance

Tržna kapitalizacija oziroma vrednost celotnega trga kriptovalut se je pretekli konec tedna znova močno približala meji enega bilijona (tisoč milijard) ameriških dolarjev. Sredi decembra, ko je bilo razpoloženje na kriptotrgu najbolj pesimistično v zadnjih nekaj letih, je sicer zdrsnila celo pod 800 milijard dolarjev oziroma najnižje po decembru 2020.

Kljub spodbudnemu koncu tedna so metaforične vreče še vedno zelo težke

Velik sobotni, nedeljski in ponedeljkov skok večine bolj prepoznavnih kriptovalut predstavlja najbolj izrazito rast vrednosti celotnega trga kriptovalut po jeseni leta 2021, ko so mnoge kriptovalute, tudi bitcoin, podirale zgodovinske cenovne rekorde.

Toda prav v zgodovinskem kontekstu so dogodki zadnjih nekaj dni vsaj do nadaljnjega pravzaprav še nepomembni. Mnogi vlagatelji, ki so se kriptovlaku pridružili med norijo jeseni leta 2021 ali v tako rekoč v prvih desetih mesecih leta 2022, so namreč še kar globoko v rdečih številkah.

Solana, ena najbolj prepoznavnih alternativnih kriptovalut, je od cenovnega vrhunca, ki ga je dosegla poleti leta 2021, do absolutnega dna, doseženega ob koncu leta 2022, strmoglavila za več kot 96 odstotkov. V zadnjih tednih se je sicer nekoliko pobrala. Foto: Shutterstock

Metaforične vreče digitalnih kovancev, ki jih najbolj trmasti vlagatelji še niso prodali, so zelo težke: večina priljubljenih kriptovalut je zelo oddaljenih od cenovnih vrhov. Bitcoin in ether sta trenutno le na, približno, tretjini svojih najvišjih vrednosti, kar pomeni, da bi morala cena vsake kriptovalute zrasti za več kot 200 odstotkov, da vlagatelji, ki so ju kupili na absolutnih vrhih, ne bi bili več v izgubi.

V še slabšem položaju so vlagatelji v številne alternativne kriptovalute, ki so lani zabeležile tudi do 95-odstotne padce. Največji nesrečneži med njimi, ki so jih lani in leta 2021 kupovali po rekordnih cenah, bodo morali čakati tudi na več kot 1.000-odstotno rast.

Smo na pragu nove kriptonorije?

Svet kriptovalut je bil leta 2022 "tepen" kot že dolgo ne.

Ob slabi makroekonomski sliki, na katero so vplivali rast inflacije, vojna v Ukrajini in tudi ukinjanje stimulacij ter dodatkov, povezanih z epidemijo covid-19 (marsikdo, predvsem v ZDA, je ta sredstva v letih 2020 in 2021 vložil v kriptovalute ali delnice), so padanje cen kriptovalut povzročali tudi apokaliptični dogodki: zlom stabilnega kovanca TerraUSD, propad nekaterih posojevalcev kriptovalut in kriptoskladov hedge, stečaj FTX, ene od največjih borz s kriptovalutami na svetu.

Kriptoborzo FTX je skupaj s sodelavci zavozil nekdanji čudežni deček sveta kriptovalut Sam Bankman-Fried. Iz FTX je ustvaril črno luknjo, v kateri so izginile milijarde vlagateljev. Razsežnosti domnevno kriminalnih poslov FTX, za katere bo Bankman-Fried tudi odgovarjal na sodišču, sicer sploh še niso znane. V zadnjih dneh se šušlja, da naj bi bila kriptoborza med drugim vpletena tudi v manipulacijo cen delnic določenih podjetij, ki kotirajo na več borzah po svetu. Foto: Guliver Image

Kaj je bilo v preteklih dneh torej drugače? Tako rekoč nič, se je pa na kriptotrgu zgodil tako imenovani iztis prodajalcev na kratko, so v preteklih dneh poročali mediji, ki se ukvarjajo s kriptovalutami.

Prodajalci na kratko, ki so stavili na to, da bo cena določenih kriptovalut v prihodnosti padla, so bili prisiljeni zapreti svoje odprte položaje oziroma so jih borze s kriptovalutami zaprle prisilno. To je na trgu ustvarilo nakupni pritisk: ko prodajalec na kratko zapre položaj, mora namreč kupiti kriptovaluto, ki ji je izpostavljen, in jo vrniti.

Zapiranj položajev je bilo ogromno: samo v petek je bilo v eni uri zaprtih za skoraj 90 milijonov evrov položajev v kriptovaluti bitcoin, je poročal portal NewsBTC. Iztisnjeni so bili tudi prodajalci na kratko, ki so stavili na padec kriptovalute solana.

Nakupni pritisk je pomenil rast cene bitcoina, ki mu pri gibanju cene ali navzgor ali navzdol sledijo skoraj venomer tudi številne druge kriptovalute. Svoje je nato dodal še povečan volumen trgovanja z večino kriptovalut, ki ga je povzročil manjši stampedo kupcev.

Kljub izraziti rasti cen iz splošnega razpoloženja vlagateljev na spletnih platformah, kot sta Twitter in Reddit, veje previdnost. Anketa medija Cointelegraph, v kateri je sodelovalo več kot 8.500 uporabnikov, je pokazala, da jih večina verjame, da so dogodki zadnjih nekaj dni past za nestrpne vlagatelje in ne začetek nezaustavljivega pohoda proti novim cenovnim rekordom:

A bull run or bull trap? — Cointelegraph (@Cointelegraph) January 16, 2023

Ameriški poslovni medij CNBC je povzel mnenje Anthonyja Scaramuccija, znanega strokovnjaka za naložbe in nekdanjega urada za komunikacije v Beli hiši, ki pravi, da bo bitcoin dosegel ceno med 50 tisoč in 100 tisoč ameriških dolarjev, vendar se bo to zgodilo postopoma, šele v naslednjih dveh do treh letih. Leto 2023 je Scaramucci označil za leto okrevanja bitcoina.

Il Capo Of Crypto, eden najbolj znanih analitikov trga kriptovalut na Twitterju, je medtem izrazil mnenje, da bo aktualen dvig trga najverjetneje kratkotrajen, in da lahko bitcoin, z njim pa preostale kriptovalute, padejo še na zelo trda tla. Po njegovem mnenju trg kriptovalut še ni dosegel pravega dna, bitcoin pa lahko pade tudi vse do 12 tisoč ameriških dolarjev oziroma, glede na današnjo ceno, za več kot 40 odstotkov.

Like I've said several times, bear market show people's true colors. And in the end, market (and life) humbles everyone.



12k is still likely imo. — il Capo Of Crypto (@CryptoCapo_) January 14, 2023

Dogodke zadnjih dni je il Capo Of Crypto že vnaprej označil za "eno največjih pasti, kar jih je do zdaj videl". Šlo naj bi za tako imenovano past za bike, optimistične vlagatelje, ki tik po večjem premiku cene kriptovalute navzgor sledijo napačnim signalom za nakup, nato pa se trend nenadoma obrne in jim povzroči izgubo.