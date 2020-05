Bitcoin: napočil je trenutek, ki so ga mnogi komaj čakali. Kaj pa zdaj?

V ponedeljek pozno zvečer se je zgodil najtežje pričakovan letošnji dogodek v svetu kriptovalut, in sicer razpolovitev bitcoina. Gre za pomembno prelomnico, po kateri bo v obtok v enakih časovnih intervalih prihajala polovica manj bitcoinov kot do zdaj. Mejnik so mnogi težko čakali, saj sta preteklima razpolovitvama sledili nori obdobji rasti cene bitcoina. Ali se bo to zgodilo tudi tokrat, je sicer težko napovedati.

Napovedi, da bi bitcoin po razpolovitvi lahko močno poskočil, v zadnjih mesecih niso bile redke. Nekateri vlagatelji so špekulirali, da bi lahko cena bitcoina v zelo kratkem času dosegla celo šestmestno številko, torej najmanj 100 tisoč evrov. V zadnjem tednu se sicer pogosteje pojavljajo napovedi, da bi lahko bitcoin zaradi edinstvene situacije, v kateri se je zaradi pandemije novega koronavirusa znašlo svetovno gospodarstvo, pred rastjo sprva celo konkretno padel. Foto: Reuters

Kaj natanko pomeni, da se bitcoin razpolovi?

Zelo preprosta razlaga pojava, ki se imenuje razpolovitev bitcoina oziroma bitcoin halving po angleško, je prepolovitev hitrosti, s katero v obtok prihajajo novi bitcoini.

bitcoinov, to je računalniškega iskanja rešitev za težke matematične probleme, je dodajanje novih blokov z zapisi o transakcijah kriptovalute v bitcoinovo verigo podatkovnih blokov oziroma tako imenovani blockchain.



Vsak nov blok je bitcoinovi verigi v povprečju dodan vsakih deset minut. Ob tem nastanejo novi bitcoini, s katerimi so nagrajeni rudarji. Sorazmerno večjo nagrado v bitcoinih prejmejo tisti, ki so k rudarjenju prispevali več računske moči – imajo zmogljivejše računalnike. Posledica tako imenovanega rudarjenja, to je računalniškega iskanja rešitev za težke matematične probleme, je dodajanje novih blokov z zapisi o transakcijahv bitcoinovo verigo podatkovnih blokov oziroma tako imenovaniVsak nov blok je bitcoinovi verigi v povprečju dodan. Ob tem nastanejo novi bitcoini, s katerimi so nagrajeni rudarji. Sorazmerno večjo nagrado v bitcoinih prejmejo tisti, ki so k rudarjenju prispevali več računske moči – imajo zmogljivejše računalnike.

Zanimanje za temo bitcoin halving oziroma razpolovitev bitcoina je med uporabniki spletnega iskalnika Google strmo naraslo v zadnjem tednu letošnjega aprila, med vsemi državami pa je bilo relativno največje prav v Sloveniji, kaže analitično orodje Google Trends. Foto: Matic Tomšič

Ob zagonu bitcoinovega omrežja leta 2009 je bila nagrada za vsak nov blok, ki se je priključil verigi podatkovnih blokov, 50 bitcoinov. Novembra 2012 se je nagrada prvič prepolovila na 25 bitcoinov, julija 2016 pa drugič na 12,5 bitcoina.

Kriterij za prepolovitev, ki je bila v jedro bitcoinovega protokola vprogramirana za preprečevanje inflacije, je doseženih novih 210 tisoč blokov v bitcoinovi verigi blokov, kar se zgodi približno vsaka štiri leta (210-tisočkrat deset minut je 2,1 milijona minut oziroma 3,995 let).

Po najnovejši prepolovitvi, ki se je zgodila v ponedeljek ob približno 21.23 po našem času, je nagrada za vsak nov blok le še 6,25 bitcoina. Po naslednji prepolovitvi, ki se bo zgodila predvidoma maja 2024, pa bo v obtok vsakih deset minut vstopilo le še 3,125 bitcoina.

Kaj razpolovitev pomeni za svet bitcoina?

Kdor je pričakoval, da bo cena bitcoina po razpolovitvi začela strmo rasti, bo vsaj za zdaj razočaran. Bitcoin na večini borz s kriptovalutami po nedeljskem strmem padcu za več kot deset odstotkov za zdaj vztraja pri okrog osem tisoč evrih.

Foto: Getty Images

Napovedi, da bi bitcoin po razpolovitvi lahko močno poskočil, v zadnjih mesecih sicer niso bile redke. Nekateri vlagatelji so špekulirali, da bi lahko cena bitcoina v zelo kratkem času dosegla celo šestmestno številko, torej najmanj 100 tisoč evrov.

Eden od poglavitnih razlogov za takšne napovedi so bile izkušnje s preteklima razpolovitvama bitcoina.



V dvanajstih mesecih po prvi prepolovitvi 28. novembra 2012 je cena bitcoina poskočila za več kot devet tisoč odstotkov z 11 na prek 1.030 dolarjev.



V letu po drugi prepolovitvi, ki se je zgodila 9. julija 2016, je bitcoin sicer zrasel le za 338 odstotkov, a je prav v tem obdobju rasti dobil pospešek za poznejšo zelo hitro eksplozijo do najvišje cene vseh časov – decembra 2017 je presegel 20 tisoč dolarjev.



Foto: Reuters

Čeprav pretekla rast cen ni indikator prihodnje rasti, lahko ustvari tako imenovani FOMO. Gre za kratico za angleški izraz Fear Of Missing Out ali strah pred zamujeno priložnostjo po naše.



Nekatere bo morda začelo skrbeti prav to, da se bo cena po prepolovitvi tako kot v preteklosti spet začela dvigovati, zaradi česar bodo začeli množično kupovati bitcoine. To bi ustvarilo veliko povpraševanje, ki bi nato lahko povzročilo rast cene kriptovalute.

Takojšnji učinek razpolovitve bodo medtem zagotovo občutili rudarji bitcoina. Njihovi prihodki se bodo, dokler bo cena bitcoina stagnirala, namreč prepolovili, saj bodo za enako opravljeno delo dobili pol manj bitcoinov.

Mogoče je, da bo to pregnalo manjše rudarje, ki se jim računica zaradi stroškov za elektriko, ki bodo ostali nespremenjeni, ne bo več izšla.

Razpolovitev bitcoina bodo zaradi bistveno zmanjšanih prihodkov – vsaj dokler cena bitcoina bistveno ne zraste, a ni zagotovila, da se bo to tudi zgodilo – morda preživele le velike "farme" za rudarjenje bitcoinov, medtem ko bo finančni udarec za manjše rudarje mogoče prevelik. Foto: Reuters

Posledica tega bo še nižja decentralizacija bitcoina, saj bodo z morebitnim odhodom manjših rudarjev večji vpliv v omrežju bitcoina dobili veliki igralci, ki rudarijo z milijone evrov vredno specializirano računalniško opremo.

Preberite tudi: