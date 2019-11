Mnoge Slovence premamili boni za Lidl, ostali bodo praznih rok

Že od daleč se vidi, da gre pri tej nagradni igri za prevaro, saj v zapisu zelo izstopajo pomanjkljiva slovnica in logični nesmisli, kot so prihajajoče šolske počitnice, čeprav jih je bilo v času objave skoraj že konec.

Že od daleč se vidi, da gre pri tej nagradni igri za prevaro, saj v zapisu zelo izstopajo pomanjkljiva slovnica in logični nesmisli, kot so prihajajoče šolske počitnice, čeprav jih je bilo v času objave skoraj že konec. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Na družbenem omrežju Facebook se je pojavil nov lažen profil diskontnega trgovca Lidl z imenom Lidl Slovenia in v kratkem času več sto slovenskih uporabnikov prepričal v sodelovanje v nagradni igri za bone v vrednosti sto evrov. Gre za še en poskus gradnje velike baze sledilcev z zlorabo imena ene od med slovenskimi kupci priljubljenih trgovin, ki so v zadnjih letih kar pogosto tarča tovrstnih prevar .

Vsi glavni pokazatelji, da gre za prevaro



Profil Lidl Slovenia je bil ustvarjen šele 29. oktobra, razen nekaj fotografij in opisa lažne nagradne igre, ki je za nameček poln slovničnih in vsebinskih napak, pa nima drugih objav. Prav tako ni znano, kdo je stran ustvaril in kdo organizira nagradno igro.



Organizatorji lažnih nagradnih iger, ki se na Facebooku izdajajo za prepoznavno znamko in imajo v imenu namesto Slovenija angleško besedo Slovenia, pogosto pripadajo tudi združbi goljufov, ki deluje v Bosni in Hercegovini.

Kakšne so lahko posledice sodelovanja v lažni nagradni igri za vinjete, telefone, mercedese?

To je nekaj možnih scenarijev:

- Vaš všeček in komentar bosta voda na goljufov mlin. Profil na Facebooku ali na drugem družbenem omrežju, na primer na Instagramu, ki je s pomočjo lažne nagradne igre zbral več deset tisoč všečkov, lahko prevarant v nekaterih primerih preimenuje in proda ali pa prek njega začne širiti politično ali versko ideologijo.

- Znajdete se lahko na seznamu oseb, ki jih je preprosto speljati na led in so zaradi tega potencialne tarče za nove prevare. Lažne nagradne igre na Facebooku so namreč lahko izvrstno orodje prevarantov, ki se ukvarjajo z družbenim inženiringom, to je goljufijami, ki se zanašajo na preslabo tehnično podkovanost ali zgolj naivnost žrtve. Obljube vrednostnih bonov ali brezplačnih vinjet v tem primeru delujejo kot sito, v katerega se ujamejo uporabniki, ki sodelujejo v takšnih nagradnih igrah.

- Skuhali si boste veliko godljo, iz katere se ne bo preprosto izvleči. Lahko se zgodi, da bo prevarant za srečnega dobitnika vinjete izbral prav vas in vas nato prosil za osebne podatke ter jih poskusil zlorabiti. Pošlje vam lahko tudi spletno povezavo, prek katere bo poskusil na vaš računalnik namestiti zlonameren program, ali pa bo poskusil pridobiti vašo telefonsko številko, da bi vas lahko včlanil v plačljiv SMS-klub. Nekateri Slovenci so v veliki želji po brezplačni vinjeti januarja lani tudi kar sami klicali neznano telefonsko številko in bili nato zelo presenečeni, ko so dobili astronomski račun za telefon.

- Prijatelji na Facebooku vas bodo morda začeli gledati postrani. Uporabnik, ki brez kritične presoje legitimnosti nagradnih iger na Facebooku objave, na katerih so avtomobili z velikimi pentljami, deli vsevprek, bo počasi začel izgubljati svoje dostojanstvo in spoštovanje prijateljev, ki znajo prepoznati prevare oziroma berejo (in si zapomnijo) članke, ki nanje opozarjajo.