Kakšno je ozadje obljub, ki jim še kar verjame ogromno Slovencev

Podčrtana povezava vodi na spletno stran, ki razkriva, da je tudi ta nagradna igra del večje goljufije, ki med slovenskimi uporabniki Facebooka kroži že več kot eno leto. Iz uradnega BMW Slovenija so sicer že sporočili, da nagradne igre ne organizirajo oni in da so prevarante prijavili. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

V ponedeljek je v samo štirih urah več kot 1.800 slovenskih uporabnikov Facebooka delilo novo nagradno igro, katere organizator je srečnemu izžrebancu obljubil BMW X3 v vrednosti 48 tisoč evrov . Gre za najnovejšo objavo neznanih prevarantov iz Bosne in Hercegovine, ki na Facebooku pravzaprav vsem na očeh gradijo mrežo lažnih profilov prepoznavnih znamk, s katerih skoraj 50 tisoč uporabnikov preusmerjajo na dve oglasov polni spletni strani s članki, ki so ukradeni slovenskim medijem.

Ugotovili smo, da ima ogromno lažnih nagradnih iger, ki so v zadnjem letu in pol preplavile slovenski del družbenega omrežja Facebook, istega organizatorja.

Ta lažna nagradna igra za vozilo Mercedes-Benz, na katero smo na Siol.net opozorili avgusta lani, se je zdaj umaknila novemu "projektu" tistih, ki so z njeno pomočjo na Facebooku pridobili skoraj sedem tisoč slovenskih sledilcev. Foto: Reuters

Z obljubljenimi avtomobili znamk BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, Tesla, vrednostnimi boni za različne trgovine in seveda brezplačnimi vinjetami so prevaranti na limanice prek vsaj 15 lažnih profilov ujeli več deset tisoč Slovencev, ki tem profilom sledijo na Facebooku.

Profili se predstavljajo za slovenske ali lokalne izpostave prepoznavnih blagovnih znamk, kot so BMW Slovenia, Mercedes Slovenia, VW Slovenia, Snapchat Slovenia, OMV Maribor, oziroma za novičarske portale, pri čemer uporabljajo prave logotipe znanih slovenskih časopisov.

Uradni profil OMV Slovenija je lani opozoril, da je stran OMV Maribor, ki danes poskuša goljufati na drugačen način, lažna in da naj uporabniki nikar ne nasedejo njeni nagradni igri. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Ko vidiš dva ali tri različne profile z lažnimi nagradnimi igrami, ti je hitro jasno

Kakšen je bil namen lažnih nagradnih iger, je ob pogledu na današnjo vsebino enega od lažnih profilov ali pa kar vsakega, ker imajo vsi namreč skoraj do potankosti iste objave, jasno takoj.

Za nagradnimi igrami je izginila vsakršna sled, profili pa so svojim več tisoč sledilcem začeli ponujati povezave na članke, ki vodijo do spletnih strani hranakaolijek.com in elmnovice.com.

Tam je mogoče najti članke več slovenskih spletnih medijev, ki so ali dobesedno skopirani ali pa slabo prevedeni. Zraven se uporabniku prikazuje cela vrsta oglasov, ki so najverjetneje jedro velike operacije na Facebooku: več obiskovalcev pomeni več ogledov oglasov oziroma klikov nanje, to pa lastniku spletne strani prinaša denar.

Takole je videti spletna stran hranakaolijek.com. Njena alternativa, elmnovice.com, je z izjemo logotipa skoraj popolna kopija. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Kdo je v ozadju?

Ker lahko vsak uporabnik na Facebooku tako rekoč anonimno naredi stran, ki se pretvarja, da uradno zastopa določeno znamko ali posameznika, je zelo težko ugotoviti njegovo identiteto. Facebook pri profilih, ki imajo vsaj nekaj tisoč sledilcev, sicer ponuja možnost vpogleda v podatke o lokaciji oseb, ki jih upravljajo.

V konkretnem primeru največ sledi vodi v Bosno in Hercegovino, ena pa tudi v ZDA. Ali so prevaranti tudi res tam, sicer ne moremo vedeti zagotovo, ker je mogoče, da uporabljajo VPN, orodje, ki lahko zamaskira pravo lokacijo računalnika ali druge s spletom povezane naprave.

Vsi do zdaj znani profili na Facebooku, ki jim nikar ne nasedajte oziroma ne klikajte njihovih objav:



Profil Snapchat Slovenia je z okrog 23.000 sledilci največji od vseh, s katerimi prevaranti ribarijo med slovenskimi uporabniki. Ker je bil ustvarjen že leta 2014 in spočetka ni organiziral nagradnih iger, je zelo verjetno, da so ga prevaranti kupili od prejšnjega lastnika. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

BMW Slovenia, BMW Slovenia, BMW Slovenia, BMW Slovenia, Tesla Slovenia, Tesla Slovenija, Mobile Shop Slovenia, Slovenia novice, Slovenia novice, Snapchat Slovenia, Primero RENT A CAR, OMV Maribor, Mercedes Slovenia, Mercedes EU, VW Slovenia, Brezplačna vinjeta 2019.



Kot je razvidno s seznama, imajo nekatere strani ista imena, a gre za različne profile.

