Nakup, ki vas lahko drago stane: velik porast primerov v Sloveniji

Tržni inšpektorat opozarja na porast goljufivih spletnih trgovin in oglasov, ki potrošnikom obljubljajo visoke popuste ali celo brezplačne izdelke, plača se le poštnina. Do goljufivih spletnih strani lahko največkrat dostopajo preko oglasov na družbenih omrežjih ali z iskanjem priznane blagovne znamke v spletnih brskalnikih, izpostavljajo.

Tako na spletu kot v tiskanih medijih se pojavljajo oglasi za različne brezplačne izdelke, za katere se na koncu izkaže, da niso brezplačni, so zapisali na inšpektoratu. Goljufi v oglasih uporabljajo tudi imena znanih oseb ali zdravstvenih delavcev brez njihovega soglasja.

"Za vsem tem stojijo neznani storilci, ukrepanje pa največkrat ni mogoče. Pri nakupovanju ste ves čas izpostavljeni goljufijam, v katerih ste lahko premoženjsko oškodovani ali pa vaše osebne podatke uporabijo za druge prevare," opozarjajo potrošnike.

Največkrat privabijo z nizkimi cenami in popusti

Goljufi po pojasnilih inšpektorjev uporabljajo napredne algoritme ciljanja, ki prikazujejo oglas posamezniku večkrat na dan, pri tem navajajo, da gre za slovensko podjetje, kar vzbuja občutek varnosti. "Kljub temu da so oglasi in spletne strani v slovenskem jeziku, to še ne pomeni, da gre za slovenskega prodajalca," opozarjajo.

Največkrat privabljajo z izjemno nizkimi cenami ali visokimi popusti za izdelke priznanih blagovnih znamk. Obljubljajo stoodstotno zadovoljstvo, plačilo po povzetju in možnost vračila izdelkov. Podatki o podjetju največkrat niso navedenih ali pa so izmišljeni, zato vračilo izdelkov ni mogoče.

Preverite, kje je bila spletna stran registrirana

Potrošnikom svetujejo, da pred nakupom poiščejo podatke o prodajalcu: naziv podjetja, sedež, matično ali davčno številko, vpis v register ... "Ti podatki vam lahko pomagajo pri preverjanju, ali gre za legitimno podjetje. Slab znak je, če so podatki povezani s številnimi drugimi spletnimi stranmi," so zapisali.

Pozorno naj pogledajo tudi jezik spletne strani. "Pri goljufivih spletnih straneh je še vedno mogoče najti pravopisne napake, nesmiselne povedi ali nedoslednost pri prevajanju, saj je preveden le del besedila spletne strani," so pojasnili. Prav tako naj bodo potrošniki pozorni na domeno spletne strani. Na spletni strani https://whois.domaintools.com lahko preverijo, kdaj je bila domena registrirana. "Če je bila registrirana pred kratkim, bodite izjemno previdni," so zapisali.

Vsem, ki so v dvomu, ali gre za goljufijo ali ne, svetujejo, da nakupa ne opravijo.

Pomoč na tržnem inšpektoratu ali evropskem potrošniškem centru

Potrošniki se lahko za informacije in pomoč pri uveljavljanju pravic obrnejo na tržni inšpektorat, ko ima prodajalec sedež v Sloveniji. Če je prodajalec v drugi državi članici EU, se lahko za pomoč obrne na Evropski potrošniški center Slovenija. Enako velja v primerih nakupa pri prodajalcih, ki imajo sedež na Norveškem, Islandiji ali Združenem kraljestvu. Če potrošnik opravi nakup pri prodajalcu iz tako imenovane tretje države, pa se lahko potrošnik poskusi obrniti na nevladne potrošniške organizacije ali pristojne nadzorne organe v državi prodajalca.