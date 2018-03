Po dolgem času se je oglasil legendarni bradač, internet znorel

Gabe Newell in podjetje Valve sta pred meseci poskrbela za potezo, ki je odmevala predvsem v svetu kriptovalut. Kliknite na fotografijo in preberite več. | Foto: Valve

Podjetje Valve je razvijalec in založnik računalniških iger. Njegovi najbolj prepoznavni naslovi so Counter-Strike, Portal, Left 4 Dead, Dota in kronski dragulj Half-Life, katerega prvi in drugi del po mnenju skoraj vseh kritikov, katerih mnenje nekaj šteje, spadata med najboljše in najbolj prelomne igre vseh časov.

Prvi del serije Half-Life (na sliki njen protagonist Gordon Freeman) bo letos praznoval okroglo, 20. obletnico izida. Kliknite na sliko in preverite, katere druge slavne igre bodo letos prav tako praznovale pomembne rojstne dneve.

Valve sta leta 1996 ustanovila nekdanja Microsoftova programerja Gabe Newell in Mike Harrington. Drugi je podjetje po uspehu njihove prve igre, Half-Life, zapustil in se v industrijo videoiger z zmernim uspehom znova vrnil šele leta 2006. Prvi je na krilih serije Half-Life in kasnejših uspešnic medtem postal eden najvplivnejših razvijalcev računalniških iger na svetu.

Gabe Newell je reden gost seznamov najvplivnejših razvijalcev videoiger vseh časov. Tega je sestavil svetovno znani videoigram posvečeni medij IGN. Kliknite na fotografijo in izvedite, kdo so drugi pomembni razvijalci videoiger. Foto: Matic Tomšič

Prave igre niso izdali že dolgo

Valve je svojo zadnjo polnopravno igro, Dota 2, izdal leta 2013, od takrat pa so se v podjetju večinoma posvečali nadgrajevanju in vzdrževanju Steama.

Steam je spletna platforma, ki jo je razvil in leta 2003 zagnal Valve, na enem mestu pa omogoča nakupe, shranjevanje in poganjanje računalniških iger ter druženje z drugimi navdušenci nad računalniškimi igrami. Teh je na Steamu, ki je največja tovrstna platforma na svetu, kar 150 milijonov. Foto: Matic Tomšič

V podjetju Valve so bili od nekdaj znani po tem, da so vse njihove igre praktično brez izjeme odlične, pa tudi po molčečnosti. Na vprašanja skupnosti, kdaj izide njihova naslednja igra, se praviloma odzivajo ali z molkom ali pa z dvoumnimi odgovori, zaradi katerih se ljubiteljem njihovih iger poraja še več vprašanj.

Je mogoče, da prihaja "tista" magična številka tri?

Valve je pred dnevi presenetil marsikoga, saj je podjetje na čelu z ustanoviteljem in direktorjem Gabom Newellom sklicalo tiskovno konferenco, na kateri je razkrilo podrobnosti o novi igri z naslovom Artifact. Gre za digitalno kartanje s fantazijsko tematiko.

A za Artifact je marsikomu hitro postalo vseeno, saj je Gabe Newell povedal, da se Valve ukvarja z več igrami, ne le z razvojem Artifacta.

Na spletu so se takoj začela ugibanja, ali je med njimi tudi najtežje pričakovana igra zadnjega desetletja, o kateri Valve uradno še nikoli ni črhnil niti besedice: nadaljevanje serije Half-Life, torej Half-Life 3.

Igralci so lahko v zadnjem poglavju v sagi Half-Life uživali leta 2007, ko je izšel dodatek za Half-Life 2 iz leta 2004. Potrditev ali zanikanje, da bo serija nekoč dobila nadaljevanje, visi v zraku, igralci pa že več kot desetletje obupano iščejo kakršne koli sledi, ki bi namigovale na to, da se bo Half-Life 3 enkrat vendarle zgodil.

To je znana slika, ki simbolizira obupano brskanje ljubiteljev serije Half-Life za kakršnimi koli namigi glede tretjega nadaljevanja. Foto: walldevil.com

Gabe Newell, šef podjetja Valve, je serijo Half-Life nazadnje "morda" omenil januarja 2017 na spletnem forumu Reddit, kjer je gostil razpravo AMA (Ask Me Anything oziroma "vprašaj me kar koli"). "Morda" zato, ker je zgolj potrdil, da se Valve ukvarja vsaj z eno polnopravno klasično računalniško igro, ki bo namenjena predvsem samotarjem, ne igranju prek spleta. Half-Life in Half-Life 2 sta to vsekakor bila.

Zaporedno številko 3 bi sicer lahko nosilo več prihodnjih iger studia Valve. Igralci namreč čakajo tudi na Portal 3, igro, v kateri s pomočjo fizike rešujemo uganke, Left 4 Dead 3, moštveno spopadanje z živimi mrtveci, morda tudi Dota 3, nadaljevanje trenutno ene od najbolj priljubljenih iger na področju tekmovalnega profesionalnega igranja.

