Foto: Gregor Pavšič Okoliš avstrijskega mesteca Muhr, ki je skrito v ozko dolino regije Lungau blizu predorov pod Katschbergom, je Unescovo biosferno območje, a tam na dveh velikih površinah ob cesti že 20 let organizirajo tudi zimske treninge avtomobilske vožnje po snegu in ledu.

Ugodna lega z zimskimi razmerami zagotavlja dokaj stabilne zimske razmere, ki jih potrebujejo za izpeljavo treningov. Gosti najraje pripeljejo svoje avtomobile, s katerimi se učijo obvladovanja v varnih razmerah in pod strokovnim nadzorom inštruktorjev, vse pridobljeno znanje pa jim nato lahko pride prav v kritičnih trenutkih v vsakdanjem prometu. Takrat, ko o razpletu nevarne situacije lahko odloča delček sekunde, prav vozniške izkušnje in instinkt, ki se ga pridobi tudi na različnih treningih vožnje, pomenijo največ.

Video – mojstrstvo Walterja Röhrla pri 77 letih

Čeprav si takih tečajev povprečni voznik ne privošči vsako leto, imajo Avstrijci v Muhru vse termine za letošnjo zimo že razprodane, in to kljub temu, da tečaje v času zimskih razmer izvajajo vse dni v tednu. Tudi za naslednjo zimo je polovica terminov že oddanih. Ta dan so nekateri gosti pripeljali svoje avtomobile tudi na prikolicah – veliko je Nemcev, ki so se pripeljali od daleč.

Foto: Gregor Pavšič

Ob koncu dnevnega programa je izza stavbe pripeljal še najbolj poseben avtomobil. Na nizkih vrtljajih je motor najprej še zadušeno grmel, ko pa se je tehnika segrela in je motor zavrtel v pravo delovno območje, se je skozi dolino med strmimi pobočji razbesnela prava avtomobilska nevihta. To je bil prav poseben audi quattro S1 – ni ravno originalni avtomobil skupine B, temveč uporaba originalne šasije z moderno avtomobilsko tehniko. Za pogon tega S1 namreč skrbi tehnika novega audija RS3, pri razvoju pa so pomagali tudi inženirji iz Ingolstadta.

Foto: Gregor Pavšič

Za volanom je bil Walter Röhrl, ki spada med največje avtomobilske legende vseh časov. Dvakrat je bil svetovni prvak v reliju (1980, 1982), kot prvi je štirikrat zmagal na reliju Monte Carlo, in to s štirimi različnimi proizvajalci avtomobilov (Fiat, Opel, Lancia in Audi). Zmagal je na 14 relijih za svetovno prvenstvo.

Ko se je sredi osemdesetih poslovila skupina B, je reli na najvišji ravni zapustil tudi Röhrl. Najprej je šel z Audijem še na Pikes Peak v ZDA, nato je postal ambasador Porscheja. Danes je star 77 let in od njegove prve zmage za svetovno prvenstvo je minilo že 50 let.

Še vedno je neverjetno zagnan, neutrudljiv in motiviran za volanom. Pelje se z natančnostjo mladeniča, svoje bogato znanje pa uspešno prenaša na voznike okoli sebe. Kdor mu je pripravljen prisluhniti, bo od njegovih napotkov veliko odnesel.

Svoje mojstrstvo, kot je mogoče videti na zgornjem videu, je pokazal tudi za volanom porscheja 911 – hitro in nadzorovano atraktivno, z ravno prav drsenja zadka in parkiranje s pirueto s centimetrsko natančnostjo. Walter je res star 77 let, toda v njem je prav gotovo še veliko mladostniškega navdiha.

Foto: Gregor Pavšič

"Kot vidite, sem še vedno kot pravi otrok," se je nasmejal, ko je avtomobil pozno popoldne vendarle parkiral. Seveda me je zanimalo, zakaj to počne in kako da pri svojih letih še ni izgubil motivacije, da zimske dneve preživlja zunaj na mrazu in vodi del vozniških treningov?

"Še vedno je to zelo zabavno in ta občutek me ni zapustil. V avtomobilu sem želel biti vedno jaz vodja, torej tisti, ki ima nadzor, in zato sem želel avtomobil čutiti, kot da bi bil ta del mojega telesa. Za take občutke moraš voziti dovolj redno, da ostaneš v formi. Letos je bilo malo snega, zato tudi nimam toliko prakse, a še vedno očitno znam. Kje dobim motivacijo? Zjutraj vidim ljudi, ki pridejo sem in ne vedo, da je mogoče volan vrteti v obe smeri. Ko zvečer odidejo, zna vsak med njimi drseti. To je kot hrana za mojo dušo, da mi uspe še vedno prenašati znanje na druge. Če bo le eden med njimi enkrat v nevarni situaciji in se bo znal rešiti, bo to upravičilo moje vztrajanje na mrazu," je za Siol.net povedal Röhrl.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič