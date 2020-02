Vse skrivnosti najdražjega letala vseh časov #video

Na stenah najstnikov v devetdesetih letih ni bilo veliko prostora za kaj drugega kot italijanske superšportne avtomobile. Svoje mesto na steni so si mogoče prislužila še dekleta iz kultne serije Baywatch in ameriški bombnik B-2. Najdražje letalo v zgodovini je s svojo obliko burilo domišljijo mladostnikov in hkrati predstavljajo nepredstavljiv tehnološki dosežek, ki ga še danes postavlja na sam vrh vojaških letal.

Leteče krilo je s pomočjo novih tehnologij in naprednih inženirskih rešitev postalo tako rekoč nevidno za radarske sisteme. Ker je bil zasnovan v času hladne vojne, je lahko oborožen tudi z jedrskimi izstrelki, tudi po tridesetih letih aktivne vloge v ameriški vojski pa večji del njegove arhitekture ostaja skrbno varovana državna skrivnost.

Daleč najdražje letalo v zgodovini

Razvoj letala s kodnim imenom Advanced Technology Bomber se je začel pod administracijo Carterja, ki je zaradi velikih Foto: Gašper Pirman načrtov preklical razvoj bombnika B-1A. Projekt se je raztegnil tudi na administracijo Reagana, toda skrbi zaradi zamud so poskrbele za obuditev razvoja bombnika B-1. Razvoj letala je trajal deset let in je ameriške davkoplačevalce stal 22 milijard dolarjev (19,9 milijarde evrov), do leta 2004 pa se je račun dvignil na osupljivih 44,75 milijarde dolarjev (40,5 milijarde evrov).

Stroški razvoja so presegli vse načrtovane okvire, leta 1997 pa je bil strošek vsakega izdelanega letala v povprečju 737 milijonov dolarjev (666 milijonov evrov). A to vsekakor ni končna številka. Tem stroškom je treba dodati še 929 milijonov dolarjev (840 milijonov evrov) stroškov, ki so nastali pri javnih naročilih - dobava rezervnih delov, opreme, naknadno opremljanje in programsko opremo. Skupni stroški programa, ki so vključevali razvoj, inženiring in testiranje, so v letu 1997 v povprečju znašali 2,1 milijarde dolarjev (1,9 milijarde evrov) na letalo.

A tudi tukaj se račun ne ustavi. B-2 spirit je eno najzahtevnejših letal za vzdrževanje, na mesečni ravni porabijo približno štiri milijone evrov, ne da bi letalo sploh vzletelo. Po vsaki uri letenja mora na njem opraviti 119 vzdrževalnih ur, vsaka letalska ura pa ameriške davkoplačevalce stane 135 tisoč dolarjev (122 tisoč evrov).

Skupni stroški programa so v povprečju na izdelano letalo znašali 2,1 milijarde dolarjev (1,9 milijarde evrov). Foto: Wikimedia Commons

Kongres je želel kar 132 teh bombnikov

B-2 spirit je svoj prvi uradni polet opravil 17. julija leta 1989. Poletel je s sedeža podjetja Northrop Grumman proti zračni bazi Edwards, vendar je razvoj potem trajal še štiri leta. Leta 1993 je prvo letalo pričelo opravljati svoje naloge v zračni bazi Whiteman v Misuriju.

Zaradi visokih vložkov ter gromozanskih stroškov razvoja je bil projekt nenehno na tapeti v ameriškem kongresu. Umirjanje razmer v svetu in predvsem konec hladne vojne je v osemdesetih letih prejšnjega stoletja zamajal nadaljnji razvoj letala. B-2 spirit je bil namenjen prebijanju obrambe sovjetske zveze in uničevanju pomembnih ciljev globoko znotraj ozemlja sovjetske zveze. Zaradi tega je kongres prekinil nakup 132 bombnikov in zmanjšal naročilo le na 21 letal.

Sprva so naročili kar 132 letal B-2 spirit, a zaradi visokih stroškov naročilo znižali na le 21 letal. Foto: Wikimedia Commons

Dosmrtni zapor za prodajo podatkov

B-2 spirit je še danes sinonim za tehnološki dragulj. Foto: Wikimedia Commons Razvoj letala je desetletje potekal v skrajni tajnosti. Osebje, ki je delovalo pri projektu, je moralo pridobiti posebna dovoljenja in ameriška vojska je ob zaposlitvi vsakogar podrobno preiskala. Za proizvodnjo so izbrali nekdanjo Fordovo avtomobilsko tovarno v Kaliforniji, vendar so jo znatno predelali. Vsi zaposleni so bili zavezani k tajnosti, nad njimi pa so nenapovedano opravljali tudi preizkuse s poligrafom.

Tako je leta 1984 Thomas Cavanaugh, ki je bil zaposlen pri podjetju Northrop, poskušal prodati zaupne podatke Sovjetski zvezi. Tajna služba ga je pri tem ujela in obsodila na dosmrtni zapor, a so ga leta 2001 pogojno izpustili iz zapora. Nekaj podobnega je leta 2005 poskusil tudi Noshir Gowadia, inženir, ki je deloval pri razvoju pogonskega sistema. Tujim državam je nameraval prodati zaupne podatke, a so tudi njega ujeli in poslali v zapor za 32 let.

Pozlačena stekla, kompozitni materiali in brez ostrih robov

B-2 spirit je ob rockwellu B-1 lancer, ki je prvič poletel leta 1974, in boeingu B-52 stratofortress, ki je prvič poletelo v petdesetih letih Čeprav je B-2 spirit vojno letalo, nima nameščenih obrambnih orožij. Namenjeno je uničevanju ciljev globoko nad ozemljem druge države, hkrati pa lahko prevaža tudi jedrske bombe. Foto: Wikimedia Commons in ga konstantno posodabljajo, tretji bombnik, ki ga ameriške zračne sile še aktivno uporabljajo. B-52 je kot prvi pričel leteti na izredno visoki višini, kjer je manj nevarnosti za protiletalske rakete. B-1 po drugi strani krasi ravno drugačen koncept - leti zelo nizko in izredno hitro. Zaradi tega pa je sicer ranljiv na izstrelke s tal, a ga radarji zaradi tega niso zaznali. Oba sta predstavljala vrhunec tehnike v hladni vojni.

V sedemdesetih letih je tako prišel pravi preboj. Tehnologije, ki so poskrbele, da je bilo letalo nevidno, so postale dovolj razvite za serijsko uporabo. Pri izdelavi so še za današnji čas uporabili nekatere prelomne in nadvse unikatne tehnike, a v prvi vrsti je B-2 spirit opazen zaradi svoje zunanje podobe.

Ravno ta njegova zunanja oblika je v prvi vrsti kriva, da ga radarji težje zaznajo. Leteče krilo nima zunaj nobene vertikalne linije, kot je na primer rep. Ravno te linije so magnet za radarske valove, zato je B-2 v celoti izdelan iz valovitih površin. Slednje poskrbijo, da se radarski valovi razpršijo in se ne vrnejo nazaj k viru. Radar zato ta predmet na nebu prepozna kot ptiča in ne kot ogromno letalo. Zanimivost - leta 1962 je ruski fizik Pjotr Ufimtsev v svoji knjigi zapisal te principe, ki so jih Američani uporabili pri izdelavi bombnika. Sovjetski zvezi se ti podatki niso zdeli zaupni ali pomembni, zato so prižgali zeleno luč za knjigo in vse podatke predali v javno uporabo.

A navsezadnje njegova radarska nevidnost ni odvisna le od oblike. Celoten trup je obdan z različnimi premazi in materiali, ki izboljšajo absorpcijo radarskih valov. Prav tako so skrili motorje ter s tem odstranili toplotni podpis, ki bi izdajal, da gre za letalo. Inženirji so imeli s tem veliko dela, na koncu pa so ob izpuhih uporabili enake plošče za absorpcijo toplote, ki so jih uporabili na space shuttlih ob vstopu v Zemljino atmosfero.

Pilota poseben sistem opozori tudi na puščanje sledi na nebu, ko se zaradi vročine reaktivnih motorjev in izredno mrzlega ozračja vlaga v trenutku kristalizira v led in s tem ustvarja sledi, ki jih vidimo na nebu. Pilot mora zato spremeniti višino leta, a njemu v prid gre tudi tako rekoč neslišno letenje. B-2 spirit se namreč lahko sliši le takrat, ko pristaja ali vzleta.

A vsi ti elementi niso vedno v uporabi. Pilot jih aktivira s pomočjo stikala PEN, takrat ko se približuje ozemlju ali tarči ter želi biti neviden le v določenem delu leta.

Okrog izpuha so namestili posebne plošče, ki absorbirajo toploto. S tem so izničili toplotni podpis letala. Foto: Wikimedia Commons

Vojno letalo brez obrambnega orožja

Čeprav je B-2 spirit vojno letalo, nima nameščenega nobenega obrambnega orožja. Kljub temu letalske sile ZDA niso izgubile še nobenega letala med bojem. Eno je strmoglavilo leta 2008 takoj po vzletu iz oporišča Andersen na Guamu, drugo pa je močno poškodoval požar leta 2012, vendar jim ga je uspelo popraviti in vrniti nazaj v uporabo.

Vsa letala B-2 so dobila ime po ameriških zveznih državah (razen dveh, ki sta poimenovana Spirit of America in Spirit of Kitty Hawk), njihovo vzdrževanje pa je naravnost noro. Zaradi posebnih premazov in pozlačenih stekel jih morajo imeti parkirane v posebnih hangarjih, kjer je stalna nizka temperatura in v notranjost ne sme prihajati sončna svetloba (uničuje obstojnost teh premazov).

Letalo je prevlečeno s posebnimi premazi, ki vpijajo radijske valove in skrbijo za njegovo Foto: Gašper Pirman